Eres más fuerte de lo que crees y lograrás lo que te propongas. No te pongas límites y, si en estos días tuvieras algún altibajo, no le des importancia. En el futuro conseguirás metas que hasta

ahora te parecían, si no imposibles, muy alejadas de tus posibilidades.

Amor: Los asuntos del corazón le causan quebraderos de cabeza.

Dinero: No derroche sus ahorros.

Trabajo: Tenga disposición positiva en el trabajo.

Salud: Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.