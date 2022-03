Santoral, 6 de marzo

San Olegario y San Olegario.

Aries (21 marzo – 20 abril)



Amor: Se superan los problemas sentimentales del pasado.

Dinero: Más vale que se dé un capricho, no sea tan ahorrativo.

Trabajo: Espléndido momento profesional.

Salud: Solo el médico sabe lo que puede tomar en cada situación.

Tauro (21 abril – 21 mayo)



Amor: Gracias a sus encantos, hoy triunfará.

Dinero: Supera su mala situación económica.

Trabajo: Su popularidad aumenta en el terreno profesional.

Salud: Tendrá dificultad en conciliar el sueño por sus problemas.

Géminis (22 mayo – 21 junio)



Amor: Demuestre a su pareja que la quiere.

Dinero: Económicamente, la suerte le sonríe.

Trabajo: Conseguirá dar forma a un proyecto laboral.

Salud: Debe ser estricto con su dieta, evite tantas chucherías.

Cáncer (22 junio – 22 julio)



Amor: Desconfíe de quien lo elogie en exceso.

Dinero: Excelente momento para realizar operaciones bursátiles.

Trabajo: No piense más en ese asunto profesional y cálmese.

Salud: Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

Leo (23 julio – 22 agosto)



Amor: Gente cercana a usted le ayudará a pasar el bache afectivo.

Dinero: Por fin puede ahorrar ya que tiene sus deudas saldadas.

Trabajo: Sus nuevas ideas le servirán mucho en su trabajo.

Salud: Si no supera su depresión, vaya al psicólogo.

Virgo (23 agosto – 23 septiembre)



Amor: Con imaginación reconquistará a la persona amada.

Dinero: Cíñase al gasto que había presupuestado.

Trabajo: Sus jefes confían plenamente en usted.

Salud: Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)



Amor: Disfrutará de la compañía de los que le quieren.

Dinero: Acaban las deudas que le agobian.

Trabajo: Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos.

Salud: Contagiará su optimismo a todos los que le rodean.

Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)



Amor: Día muy nostálgico recordando un amor.

Dinero: No logrará reunir el dinero suficiente para su proyecto.

Trabajo: Piénselo bien antes de aceptar ese trabajo.

Salud: Hoy deberá prestar atención a su estómago.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)



Amor: Situación fácil y complaciente en el plano afectivo.

Dinero: Encuentra un sobre con dinero que no recordaba que tenía.

Trabajo: Buenas noticias sobre trabajo, si es que está en el paro.

Salud: La fruta ayudará bastante a su organismo.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)



Amor: Las diferencias sociales crean mal clima con su pareja.

Dinero: Cuide de manera especial sus inversiones en bolsa.

Trabajo: Un difícil asunto profesional por fin verá la luz.

Salud: Le toca vivir una jornada dinámica.

Acuario (21 enero – 20 febrero)



Amor: Le están echando de menos y usted no se da cuenta.

Dinero: Está siendo víctima de una estafa.

Trabajo: No permita que se le acumulen las tareas.

Salud: Cuidado con sus ojos, no los someta a ambientes cargados.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)



Amor: Hable con su pareja de sus necesidades.

Dinero: Si le deben dinero, se lo van a devolver.

Trabajo: Buen día para las cuestiones profesionales.

Salud: Los pulmones están muy sensibles, cuídese.

Ver más sobre Piscis …

