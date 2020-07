William Shakespeare decía que: Un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto”. Esa fuerza que nace de nuestro interior de esa fantasía que guardamos para nosotros mismos, es el elemento que hace que todo cambie. Avanzarás sin esfuerzo, solo con la mirada puesta en un horóscopo que puede revelarte el origen de tus sueños.

Aries

Estarás convencido de todo lo que puedes hacer hoy y quizás tengas espacio para algunos sueños más.



Salud: Te dejarás seducir por una serie de inconvenientes que te acabarás creando tu mismo.

Amor: Las palabras se las lleva el viento y en cierta manera hoy sentirás que todo lo que te dicen no es verdad.

Dinero: El dinero se convertirá en una fuente de miedos constantes, temes perderlo, pero no haces nada para evitarlo.



Trabajo: Atraer a buenos clientes debe acabar siendo uno de tus objetivos más profundos.

Tauro

No quieres moverte más de lo necesario, pero quedarte quieto no será la solución a nada.



Salud: Tener frío a todas horas puede ser un problema mayor que descubrirás hoy.

Amor: Enfrentarse a los problemas cara a cara puede acabar siendo aquello que realmente te haga feliz.

Dinero: No puedes huir de la situación actual, por mucho que quieras hacerlo, será complicado.



Trabajo: Esconderte debajo de la mesa o no contestar los correos no es forma de tratar a los clientes.

Géminis

La templanza es una cualidad que puedes desarrollar perfectamente, tu mente puede con todo.



Salud: Las prisas no son buenas, si tienes que seguir un tratamiento haz que sea constante. .

Amor: Estarás pensando en un final posible y directo, pero en cierta manera quieres acabar algo.

Dinero: El dinero siempre ha estado presente en tu día a día, estar sin una buena cantidad te llevará de cabeza.



Trabajo: Puedes trabajar un poco más hoy, pero no servirá de nada sin un control de las finanzas.

Cáncer

Todo lo que haces es por algún motivo, es importante que seas consciente de lo que tienes hoy.

Salud: Las vías respiratorias deben estar cubiertas si sales a la calle o vas en transporte público.

Amor: Valorar las relaciones es algo que se te olvida a veces, debes agradecer y amar a esa persona.

Dinero: Solo con una mirada puesta al futuro serás capaz de hacer crecer todos tus recursos durante la jornada..



Trabajo: Estarás en vías de alzarte con un triunfo que puede ser mayor del que predijiste.

Leo

Siempre hay un momento en el que te detienes y empiezas a valorar un poco lo que tienes y lo que no.



Salud: Tu cuerpo te pedirá una tregua. Debes ser consciente de lo que puedes hacer y lo que no.

Amor: Hacer balance de cualquier relación del pasado no te dará la perspectiva que buscas en la actual.

Dinero: No siempre hay dinero para todo, a veces debes volver para dejar algo, aunque te de vergüenza.



Trabajo: Relajarás un poco alguna de tus aspiraciones en el trabajo por el bien de todo el equipo.

Virgo

Conseguirás que las cosas cuadren, pero solo si eres capaz de unir tus deseos a la realidad.



Salud: Respetar un horario es una de las primeras acciones para conseguir mantener tu salud.

Amor: Las fantasías no son siempre como las imaginas, a veces caes en el error de exagerar la situación.

Dinero: Siempre hay un momento en el que todo sale bien, cuenta bien todos tus recursos y verás qué pasa.



Trabajo: El trabajo será el que acabe haciéndote sentir bien, cuando cumples con tus obligaciones.

Libra

Tus aspiraciones pueden llegar a ser especialmente beneficiosas para tu corazón, es bueno querer más.



Salud: Podrías continuar haciendo lo que has hecho hasta ahora, los resultados serían los mismos.

Amor: Cuando te estancas todo puede acabar peor de lo que esperabas, si alzas la voz verás qué pasa.

Dinero: Los números nunca se te han dado bien y eso puede acabar teniendo consecuencias inesperadas.

Trabajo: Habrá que luchar contra viento y marea para mantener la empresa en su sitio.

Escorpio

Quieres cambiar, lo necesitas si realmente esperas que todo salga según lo previsto hoy.



Salud: Tus variaciones de peso son fruto de una estabilidad emocional que puede hacerte daño.

Amor: En temas del corazón nunca es tarde para enfrentarte a aquello que te preocupa, el amor lo entiende todo.

Dinero: Tu empresa puede ser más provechosa de lo que esperabas, conseguirás tener mucho más.



Trabajo: Tienes suerte de trabajar en un lugar en el que te aprecian y saben lo importante que eres.

Sagitario

Podrías conseguir mucho más de lo que tienes con algunas alegrías por parte de alguien de tu entorno.

Salud: Estarás dispuesto a todo para que este domingo sea totalmente atípico, lo necesitas.

Amor: Lo que te impide ser feliz está dentro de ti, son unos sentimientos que no terminas de entender.

Dinero: Es un buen momento para contar tus ahorros y empezara a trabajar con cada uno de ellos.



Trabajo: Tus cuentas en la empresa van creciendo, consigues más por menos y eso se notará.

Capricornio

En un momento importante de tu día tendrás que tomar determinadas medidas para sentirte mejor.

Salud: Las grandes pérdidas llegan para hacerte valorar más lo que tienes, disfruta de lo que tienes.

Amor: Los dolores del corazón son difíciles de tratar, casi siempre vienen acompañados de más problemas.

Dinero: Si tienes una cuenta a medias con tu pareja deberás replantearte esta ecuación, es mejor no compartir nada.

Trabajo: En todo trabajo siempre hay algo que te afecta, no podrás dejar de pensar en mañana.

Acuario

Te sentirás totalmente enfrentado a una serie de casos que son importantes para ti, descubrirás la verdad.

Salud: Tu estado de salud es especialmente bueno, sigue bebiendo mucha agua y comiendo bien.

Amor: Los celos a veces son fruto de cierta inestabilidad y otras, están reforzados por una dura realidad. .

Dinero: Las piezas de este rompecabezas que se llaman cuentas corrientes empezarán a cuadrar hoy.

Trabajo: Es un buen momento para agradecer el trabajo que tienes y que desarrollas con maestría.

Piscis

Las peculiaridades de tu signo pueden ir saliendo a la luz a medida que avance este día, te sentirás más expuesto.

Salud: Hay pautas nutricionales más fáciles que llevar que otras, ten un poco de paciencia.

Amor: El amor te costará bastante de recuperar, tendrás que esperar a que caiga la noche para verlo mejor.

Dinero: En toda relación financiera siempre hay tiempo para reajustar ciertos números, nada es fijo.

Trabajo: Tus cifras se van moviendo y por eso tu contrato también debería hacerlo, habla con tu jefe y pide ese aumento de sueldo que necesitas.

