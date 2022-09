Ha llegado la hora de la verdad. No debes dejarte dentro lo que quieres comunicar a alguien muy especial para ti. No has de tener miedo a las consecuencias y es fundamental que te muestres

seguro, que pises fuerte y que no te asuste la posibilidad del fracaso.

Amor: Abandone ese malhumor, su pareja le necesita.

Dinero: Cuidado con arriesgar bienes materiales.

Trabajo: Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza.

Salud: Necesita actividad deportiva para recuperarse físicamente.