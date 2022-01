Santoral, 30 de enero

Santa Martina, Santa Batilde, San Barsen y Santa Jacinta.

Frase del día:

La verdadera discapacidad en la vida es una mala actitud.

Aries (21 marzo – 20 abril)



Amor: Saldrá airoso de una situación conflictiva con su pareja.

Dinero: Algunos proyectos financieros pueden acabar frustrados.

Trabajo: Propóngase reciclar sus conocimientos.

Salud: Tiene que descargar adrenalina.

Tauro (21 abril – 21 mayo)



Amor: Tiranteces en sus relaciones habituales.

Dinero: Su economía va a sufrir varios reveses inesperados.

Trabajo: Su capacidad creadora está en pleno apogeo.

Salud: Cuidado con los medicamentos caducados.

Géminis (22 mayo – 21 junio)



Amor: Pase más tiempo con su pareja, ambos necesitan hablar.

Dinero: No tome decisiones económicas de manera apresurada.

Trabajo: Le sobra energía para afrontar su trabajo.

Salud: Su salud es lo primero, siéntalo así.

Cáncer (22 junio – 22 julio)



Amor: A pesar de que se muestre distante, su pareja le quiere.

Dinero: Tendencia a tirar la casa por la ventana.

Trabajo: Un buen análisis le conducirá a buenos logros profesionales.

Salud: Se encuentra alegre y en buena forma.

Leo (23 julio – 22 agosto)



Amor: Le apetecerá estar con su familia y su gente.

Dinero: El extra económico con el que contaba no llega.

Trabajo: Las diferencias con sus jefes se van mitigando.

Salud: Deje para el fin de semana esos placeres que tan bien le sientan.

Virgo (23 agosto – 23 septiembre)



Amor: Está tratando a sus familiares de una forma injusta.

Dinero: Tome las riendas de sus asuntos económicos.

Trabajo: Todo en el trabajo funciona, pero no se engañe con utopías.

Salud: Goza de buena salud y estará de buen humor.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)



Amor: Día muy entrañable con su pareja.

Dinero: La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros.

Trabajo: Nebulosa en el ambiente laboral.

Salud: Sea consciente de hasta dónde llegan sus energías.

Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)



Amor: Actúe como director y protagonista de su vida afectiva.

Dinero: Atención, puede hacer inversiones imprudentes.

Trabajo: Júpiter, planeta protector, le ayudará en su trabajo.

Su positivismo ante la vida favorece a su salud.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)



Amor: Borrón y cuenta nueva, deje esa relación.

Dinero: Es hora de controlar sus gastos y echar cuentas.

Trabajo: Buen día para establecer relaciones laborales.

Salud: Ausencia de problemas de salud, enhorabuena.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)



Amor: Láncese a fondo en el amor y vivirá una bonita historia.

Dinero: Económicamente, no tome decisiones precipitadas.

Trabajo: Debe emprender nuevos proyectos profesionales.

Salud: Dirá adiós al cansancio en esta jornada.

Acuario (21 enero – 20 febrero)



Amor: Algo de reflexión favorecerá sus relaciones.

Dinero: Cuidado con su dinero, no se deje engañar por desconocidos.

Trabajo: Ser demasiado ambicioso en su trabajo no es aconsejable.

Salud: No trasnoche tanto.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)



Amor: Día feliz con su pareja.

Dinero: Podría hacer una mala inversión debido a un mal consejo.

Trabajo: Mostrará su capacidad para trabajar con otras personas.

Salud: Estará lleno de energía.

Estará lleno de energía.

