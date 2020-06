“La perseverancia no es una carrera larga; es muchas carreras cortas una tras otra”, esta frase de Walter Elliot invita a no parar de perseguir un sueño. Se necesita mucha energía y determinación para mantenerse en el camino. Para encontrar el punto de no retorno y seguir hasta el objetivo, toma nota de este horóscopo.

Aries

Podrás comprobar que el ciclo de vida de un producto es mucho más corto de lo que esperabas.



Salud: No te costará mantener una dieta, la complicado será convencer a los tuyos para que la sigan.

Amor: La realidad de esta nueva normalidad puede hacerte pensar en un contacto mayor con tu familia.

Dinero: Te servirás de ciertos elementos que hay delante de ti para poder expandir tus recursos frente las dificultades.



Trabajo: Busca alternativas a tu trabajo convencional, formas de poder aumentar tus ingresos.

Tauro

El tiempo pasa y no vuelve, si te dejas por hacer algo te estarás lamentando después de no haberlo hecho.



Salud: Tendrás fe en un nuevo alimento, los tés son buenos aliados para perder peso.

Amor: El amor es siempre el eje vertebrador de tu vida, por él te mueves a toda velocidad hacia el futuro.

Dinero: En tiempos complicados debes poner freno a algunos gastos totalmente innecesarios de tu día a día.



Trabajo: Emprenderás el camino correcto en el trabajo, ofreciendo toda tu predisposición.

Géminis

El momento que esperabas puede llegar antes de tiempo, debes ser consciente de lo que tienes.



Salud: En la salud es importante no bajar la guardia, no te despistes en tus medidas de protección.

Amor: Es un buen momento para el compromiso, algo que nunca has ido a buscar, pero siempre has deseado.

Dinero: Vencer el miedo a la bancarrota te ha hecho tomar algunas decisiones precipitadas de las que te duelen.



Cáncer

Salir a la calle te ha permitido empezar a recuperar la normalidad, aunque no esperabas este resultado.

Salud: Cuidado con algunos alimentos, un exceso de ellos puede dar lugar a problemas.

Amor: Con ganas de volver a la normalidad te has olvidado a la persona más importante de tu vida.

Dinero: Puede que te des cuenta de la importancia de mantener las cuentas en las manos adecuadas.



Leo

Encontrar un pequeño rincón en casa en el que relajarte puede darte todo lo que necesitas.



Salud: El sol es tu regente, pero uno de los peores aliados, usa siempre protección alta para salir.

Amor: La paz interior solo la encontrarás cuando seas capaz de relajarte al lado de tu pareja de verdad.

Dinero: El amor por las cosas buenas te lleva a invertir un poco más de la cuenta de tu presupuesto.



Trabajo: Por mucho que trabajes, sin un gasto moderado, no podrás recuperarte de todo lo que has vivido.

Virgo

Ha llegado el momento de no quedarte atrás, alza tu voz y empieza a hacer aquello que necesitas.



Salud: Tus pies se merecen un cuidado, una exfoliación y puesta a punto necesaria para el verano.

Amor: Los pasos firmes y decididos son los que nos acercan a nuestros objetivos, no te detengas.

Dinero: Es tiempo de hacer cuentas y de no dejarse nada en el tintero, saca todos los gastos pendientes.



Trabajo: Te gusta provocar a la competencia, algún día la jugada puede salirte mal, cuidado.

Libra

Alcanzarás el punto máximo de felicidad de este mes. Será mejor que hagas fotos para inmortalizar ese momento.



Salud: Tu cuerpo te pedirá más acción de la necesaria, dale lo que te pida sin dejarte nada de nada.

Amor: Puedes crear la atmosfera ideal para uno de esos días que se recuerdan, el amor puede con todo.

Dinero: Estarás dispuesto a hacer lo imposible para conseguir más dinero en tu trabajo y en casa.

Trabajo: No todo es un horario laboral, hay días en los que se pueden cerrar tratos fuera de él.

Escorpio

Tus intenciones son las correctas, pero en cierta manera no terminas de poder materializarlas.



Salud: Haz lo que debes, esfuérzate por conseguir que tu cuerpo y mente lleguen a un acuerdo.

Amor: Te sentirás en plena conexión con una persona que puede darte todo lo que siempre has deseado.

Dinero: La facilidad de poder expresarte en otros aspectos, no te materializa en temas financieros.



Trabajo: Cuidado con las normas que realizas a nivel laboral, te exiges un imposible de cumplir.

Sagitario

Siempre es un buen momento para cambiar de aires, un pequeño viaje o excursión te ayudará.

Salud: El arándano es un poderoso aliado contra las infecciones, es un ingrediente muy recomendable.

Amor: El amor es uno de los pilares que más se ha movido durante estos días, te costará volver a recuperarlo.

Dinero: Es tiempo de que aceptes un pequeño recorte en el dinero que cobras para mantenerte.



Capricornio

Te cansarás de tener siempre lo mismo haciendo un esfuerzo enorme para que no sea así.

Salud: Cuando llegan pequeños resfriados puedes empezar a sentirte demasiado vulnerable.

Amor: Por mucho que quieras alejarte de ciertas personas, el paso del tiempo siempre te lleva a ellas.

Dinero: No te esfuerces sin tener a los compañeros de viaje necesarios para conseguir llegar a lo más alto.

Trabajo: Sabes muy bien que tu trabajo es de los mejores que existe, pero aún así, no recibes lo merecido.

Acuario

En este tiempo que pasas haciendo lo que deseas te esfuerzas por no conseguir realzar el futuro.

Salud: La tensión se plasmará en algunos elementos imposibles de controlar, volverán los nervios.

Amor: El amor de verdad no debe alejarte de unos objetivos realmente importante, abraza lo que tienes.

Dinero: No esperes que la situación cambie, en este final de mes estarás llegando al límite de tus fuerzas.

Trabajo: Ten cuidado con lo sobreexponer tu vida privada en un trabajo que debe ser tu modo de vida.

Piscis

El cielo debe volver a un punto en el que tengas todo listo para dar un salto hacia el futuro seguro.

Salud: Todo lo que piensas tiene un efecto sobre ti mismo, quiérete más para ser más fuerte.

Amor: Quieres alzar el vuelo al lado de esa persona que te acompaña, para hacerlo necesitas seguridad.

Dinero: Conocerás la verdad de algunos grandes empresarios, hacer lo mismo una y otra vez, hace que seas el mejor.

Trabajo: Te verás a ti mismo haciendo algo más para poder sentirte libre a nivel financiero.

