Tenemos sobre nuestros cielos a La Luna en Capricornio, un tránsito que favorece nuestra capacidad para cuidar de los que amamos, para sanar a otros y para curarnos a nosotros mismos. Es un día, además, que ayuda en los procesos y tratamientos médicos y beneficia a enfermos crónicos. La Luna reestablece los ciclos del cuerpo y Capricornio sana y cura.

Aries

Tu deseo de ser el primero en todo hoy puede jugarte una mala pasada, pues en ese ánimo de imponerte, puedes volverte descuidado con los detalles.

Amor: Tienes que ser humilde cuando hables con tu pareja o con la persona que amas. No te comportes como si fueras un premio.

Trabajo: La excelencia no es ser el primero, sino ofrecer lo mejor. Sé menos rápido y más preciso.

Dinero: Esa oportunidad que hoy va a tocar a tu puerta no va a aparecer de nuevo. No la desaproveches.

Salud: Tu corazón puede verse resentido si no eres más cauto con la intensidad de tu actividad. Ver más sobre Aries…

Tauro

Este día verás reforzada tu fuerza física. No hay nadie en el zodiaco más fuerte que los tauro y hoy vas a comprobarlo.

Amor: Tienes que distinguir entre necesitar a alguien y ser dependiente de una persona. Lo segundo no es saludable.

Trabajo: Vas a disfrutar de toda esa energía que necesitas para ponerte al día.

Dinero: Para atraer la fortuna y que tus ingresos aumenten, viste de rojo en este día.

Salud: Tendrás problemas de insomnio.. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Necesitas de un mayor equilibrio entre cuerpo y mente. Debes concentrarte en obtenerlo el día de hoy para recuperar esa serenidad que necesitas.

Amor: Ese tema que tu pareja quiere apurar, implica una decisión muy importante que debes tomar cuando estés listo, no ahora.

Trabajo: Dar un paso adelante para dar dos atrás no es avanzar. Para y elabora una estrategia.

Dinero: Ve a hacer las compras con una lista de lo que necesitas y compra solo lo que haya en ella.

Salud: Considera meditar. Necesitas más tiempo y espacio para ti mismo, la meditación podrá ayudarte.. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Tu hogar y su bienestar es tu mayor prioridad. Eso suele llevarte a padecer un gran estrés, pues no puedes controlar lo que tus personas amadas hacen. No te obsesiones con su control.

Amor: La calidad de tu relación se puede ver afectada por terceras personas.

Trabajo: No dejes que pongan palabras en tu boca que no has dicho. Expresa tus propios puntos de vista.

Dinero: Perder una batalla no es perder la guerra, pero sé más atento con cada uno de tus gastos.

Salud: Ganaste un poco de peso, pero no hagas de ello un drama. Mejora tu dieta y haz ejercicio.. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Van a disiparse esos temores que tienes sobre tu salud y vas a encontrarte en forma y lleno de energía. Eso sí: debes ser más atento con tu salud y tener mejores hábitos.

Amor: Es mejor que ese secreto no salga de tus labios. Te parece divertido, pero puede herir a la persona que amas.

Trabajo: Tienes la capacidad para vencer en ese reto al que te enfrentarás en tu trabajo. No te preocupes.

Dinero: Invertirás tus ahorros en el hogar.

Salud: Mejora tus hábitos en todos los sentidos. Si no lo haces, tu cuerpo puede pasarte factura.. Ver más sobre Leo…

Virgo

No te das cuenta de que eres tu mejor aliado y tu peor enemigo al mismo tiempo. Debes retomar el control de lo que haces y de lo que decides, para que actúes a tu favor.

Amor: Tu persona amada te dará una sorpresa.

Trabajo: Evades la responsabilidad como si fuera un juego, pero ha llegado el momento de portarse como un adulto.

Dinero: Solo quien avanza con pulso firme puede recoger los frutos. La fortuna adora a la seguridad.

Salud: Necesitas acudir al nutricionista, tu alimentación no te aporta todas las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. . Ver más sobre Virgo…

Libra

Di adiós al pasado y vive el presente. Es tu momento, no desaproveches las oportunidades que el día de hoy pone delante de ti.

Amor: Si no estás bien plantado en el ahora, no podrás disfrutar del amor que se ofrece en el presente.

Trabajo: No lleves las preocupaciones laborales a casa, ni tampoco las de casa a tu empleo.

Dinero: Si una fórmula milagrosa no funciona al primer intento, no lo hará en el segundo.

Salud: Es un buen día para abandonar el tabaco u otros vicios que afectan a tu salud. Hoy, las probabilidades de éxito en este tipo de objetivos son mayores. . Ver más sobre Libra…

Escorpio

No evadas el deber que tienes con aquellos que alguna vez te ayudaron. Los astros premian a quien sabe honrar sus deudas.

Amor: Tu pasión es tan arrebatadora que puede ser sofocante. Tienes que aprender a dosificar tu afecto.

Trabajo: Te van a pedir el pago de un viejo favor y debes realizarlo sin la menor vacilación.

Dinero: Guarda la décima parte de lo que ganas y podrás darte ese capricho que quieres.

Salud: A veces puede matarte la caída y a veces el miedo a caer, pero los que son como tú aprenden a volar. . Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Tu símbolo es el Centauro y esto señala que sabes combinar tus partes humana y animal. Es decir: saber guiarte por el instinto y la razón cuando conviene.

Amor: Ese barco no llegará a buen puerto si estás solo. Es hora de que tu pareja te ayude a navegar.

Trabajo: Si notas una falta de liderazgo, toma tus propias decisiones.

Dinero: Muchos gastos pequeños se convierten en un gran gasto. Revisa tu economía familiar.

Salud: Tienes que relajarte, una sesión de masajes y un día de descanso te vendrá muy bien.. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Hoy más que nunca, tomarás decisiones que pueden afectar a tu futuro cercano.

Amor: No dejes que la compasión guíe a tu corazón. Elige a tu pareja por amor y no por otros motivos.

Trabajo: No temas ponerte al mando ahora que has descubierto que todos están un poco perdidos.

Dinero: La clave para duplicar tus ingresos no es la magia, sino la disciplina.

Salud: Tienes lo que hace falta para tener un cuerpo más definido. Solo debes esforzarte en ello.. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Quieres que las personas que te rodean tengan tu misma capacidad de recuperación ante situaciones difíciles, pero tu naturaleza es diferente. Se más empático.

Amor: No evalúes las heridas emocionales de la persona que amas. No importa si te parecen graves o no: ayuda a que las supere.

Trabajo: Tendrás una oportunidad para cambiar tu puesto de trabajo, si la dejas pasar, no volverá más.

Dinero: Ese negocio en el que quieres invertir implica más riesgo del que crees.

Salud: Debes trabajar en mejorar tu concentración. . Ver más sobre Acuario…

Piscis

Te dejas influenciar demasiado por las personas que te rodean. Párate a analizar que es lo que realmente quieres tú y olvida lo que digan los demás.

Amor: Eres un signo de agua y sabes adaptarte a toda condición. Aprovecha esa habilidad con las exigencias de la persona que amas.

Trabajo: Quien sirve a más de un jefe, termina por no cumplir con ninguno. Es hora de elegir.

Dinero: Cuidado con realizar gastos innecesarios. No es el momento.

Salud: Puedes sentir molestias en los dientes. Acude al dentista.. Ver más sobre Piscis…