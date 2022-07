La seducción no es un juego complejo, consiste en dejarse llevar y no esperar nada. Si te presionas no conseguirás conquistar aquí en te interesa. Es fundamental también que seas tú

mismo, que te comportes con naturalidad. Ahí radica tu encanto.

Amor: Las relaciones con su familia hay que cuidarlas.

Dinero: Vive con demasiados caprichos.

Trabajo: Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa.

Salud: Dese un respiro y descanse un poco más.