Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Tu nombre habla de ti:

Zacarías: Se trata de un nombre masculino de origen hebreo “Zak-har-iah” o “zekjar-yáh” y quiere decir “aquel que es la memoria de Dios”, “el recordado de Dios” o “Dios se acuerda”. Se origina para ser más exacto de la biblia.

Según los textos bíblicos, Zacarías fue quien escribió el “Libro de Zacarías”, que lo convirtió en el decimoprimero de los doce profetas que se mencionan en la biblia.

Según la biblia, Zacarías fue asesinado a tan solo seis meses después de haberse proclamado Rey, una persona que se hacía llamar Sellum, fue quien lo asesinó con el fin de apoderarse del trono.

Sobre este nombre se tienen registros por primera vez en el siglo I a.C. por el profeta Sacarías, quien fue el esposo de Isabel y padre de Juan el Bautista. Esta pareja no había podido tener hijos y fue el Ángel Gabriel, quien les anunció que tendrían un hijo a pesar de su avanzada edad, Sacarías no le creyó y quedó mudo como castigo hasta que naciera el hijo, por no creer en la palabra divina

Santoral:

Santa Fabiola y Santa Clemencia.

Frase del día:

Dios le dio al ser humano dos oídos y una boca para que escuchara más y hablara menos.

Aries

21 marzo-20 abril

Número de la suerte: 10 / Planeta: Marte / Mejor día: Lunes

Amor: Está entre gente divertida, pero no olvide a los suyos.



Dinero: Sea cauto con su dinero, no es el momento de arriesgar.

Trabajo: Cualquier tipo de estudios se le dará muy bien.

Salud: Siga al pie de la letra los consejos médicos. Ver más sobre Aries…

Tauro

21 abril-21 mayo

Número de la suerte: 8 /Planeta: Venus /Mejor día: Sábado

Amor: Día de inestabilidad sentimental.

Dinero: Evite los excesos económicos.

Trabajo: Le vendría bien independizarse laboralmente.

Salud: Ninguna enfermedad de importancia acecha su salud. Ver más sobre Tauro…

Géminis

22 mayo-21 junio

Número de la suerte: 7 /Planeta: La Luna /Mejor día: Jueves

Amor: El amor favorece a las mujeres de este signo.



Dinero: Tiene una suerte envidiable con el dinero.

Trabajo: Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo.

Salud: Evite las comidas muy grasas. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

22 junio-22 julio

Número de la suerte: 3 /Planeta: La Luna /Mejor día: Domingo

Amor: Con el amor, conseguirá ese ansiado equilibrio.



Dinero: Es hora de controlar sus gastos y echar cuentas.



Trabajo: Buen día para demostrar su valía en el trabajo.

Salud: Una importante crisis de agotamiento se apodera de usted. Ver más sobre Cáncer…

Leo

23 julio-22 agosto

Número de la suerte: 9 /Planeta: Mercurio /Mejor día: Lunes

Amor: Sea más valiente y láncese a una aventura pasional.



Dinero: Busque soluciones para sus problemas económicos.



Trabajo: Va a conseguir sus metas profesionales.

Salud: Preocupado por su silueta aprenderá a alimentarse. Ver más sobre Leo…

Virgo

23 agosto-23 sept.

Número de la suerte: 4 / Planeta: Venus / Mejor día: Sábado

Amor: Oportunidad de comenzar un noviazgo duradero.

Dinero: Día de abundancia económica, concédase algún capricho.

Trabajo: La oferta laboral que le van a hacer será muy buena.

Salud: No quiera curarse con medicamentos sin control. Ver más sobre Virgo…

Libra

24 sept.-23 oct.

Número de la suerte: 4 / Planeta: Venus / Mejor día: Sábado

Amor: En su relación amorosa habrá enfados y reconciliaciones.



Dinero: Escuche los consejos de los demás en cuanto a sus ahorros.

Trabajo: Cabeza muy lúcida y con buenas ideas laborales.

Salud: Cambie su dieta y no abuse de las grasas. Ver más sobre Libra…

Escorpio

24 oct.-22 nov

Número de la suerte: 11 / Planeta: Plutón / Mejor día: Martes

Amor: Su capacidad amorosa está en la cima.



Dinero: Soluciona, de forma rápida, su mala economía.

Trabajo: Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto.

Salud: Despeje su mente moviendo el cuerpo. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Número de la suerte: 15 / Planeta: La Luna / Mejor día: Martes

Amor: Alguien intenta un juego sucio con un amigo suyo; no lo consienta.



Dinero: Exceso de responsabilidades financieras.

Trabajo: Escuche los consejos profesionales de los expertos.

Salud: Hoy padecerá una ligera tos. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

22 dic.-20 enero

Número de la suerte: 1 / Planeta: Saturno / Mejor día: Jueves

Amor: Muchas posibilidades de afianzar su relación.



Dinero: Cuidado con el dinero y con sus propiedades en general.



Trabajo: Los vientos laborales soplan a su favor.

Salud: Los problemas, apárquelos, y disfrute de su tiempo libre. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

21 enero-20 febrero

Número de la suerte: 6 / Planeta: Urano / Mejor día: Lunes

Amor: Las malas rachas amorosas siempre acaban.



Dinero: En el ámbito económico, la suerte estará de su parte.

Trabajo: La monotonía se adueña de usted en su trabajo.

Salud: Le sentará muy bien salir a pasear. Ver más sobre Acuario…

Piscis

21 feb.-20 marzo

Número de la suerte: 2 / Planeta: Júpiter / Mejor día: Martes

Amor: El romanticismo es importante, pero no lo sobrevalore.

Dinero: Revise sus cuentas y contrólese con su tarjeta de crédito.

Trabajo: Cuidado con los comentarios que hace en el trabajo.

Salud: Comenzarán a disminuir los momentos estresantes. Ver más sobre Piscis…