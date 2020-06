“Si no puedes volar, corre; si no puedes correr, camina; si no puedes caminar, arrástrate, pero hagas lo que hagas sigue moviéndote hacia adelante” dijo en su célebre discurso Martin Luther King. En este horóscopo encontrarás una pequeña guía de ciertos obstáculos y alegrías, adáptate a ellos siempre moviéndote en la buena dirección.

Aries

Podrás comprobar que el ciclo de vida de un producto es mucho más corto de lo que esperabas.



Salud: Deprimirse por algo material no tiene ningún sentido, todo se arregla o se cambia.

Amor: Las relaciones se van moviendo en una dirección, aunque te cueste es lo que tienes entre manos.

Dinero: Te servirás de ciertos elementos que hay delante de ti para poder expandir tus recursos frente las dificultades.



Trabajo: Tu herramienta de trabajo principal puede haber llegado al fin de su ciclo vital.

Tauro

Te dolerá especialmente no poder continuar con ciertas alegrías inesperadas, disfruta hasta un límite.



Salud: Te sobrarán ciertas palabras cuando empiece de nuevo un dolor punzante y recurrente.

Amor: No quieres mostrar todo el amor que guardas, serás cauto a la hora de expresar tus verdaderos sentimientos.

Dinero: Tendrás que evitar las tentaciones virtuales, comprarías uno y mil productos a la vez si tuvieras dinero.



Trabajo: Tus compañeros pueden sorprendente hoy con una noticia esperada y alegre.

Géminis

Tus familiares son los que se llevan toda tu atención, por mucho que desees verlos, será imposible.



Salud: Puede que te des cuenta de la falta que te hace el contacto humano y más el de tu familia.

Amor: No puedes repartir amor de la misma forma que antes, te contienes por obligación y eso te duele.

Dinero: Estás avanzando en el descubrimiento de una nueva economía, gastar menos significa tener más.



Trabajo: Te esfuerzas tanto que puedes llegar a replantearte tus horarios de otra forma.

Cáncer

Las relaciones de dependencia son siempre tus favoritas, por muy mal que te haya ido en el pasado las amas.

Salud: Hay siempre espacio para poder hacer ejercicio en cualquier lugar si lo buscas.

Amor: Puede que te descubras a ti mismo siendo un adicto al amor que provoca sufrimiento, no te conviene.

Dinero: Por suerte tendrás un trabajo que te haga feliz y eso valdrá millones en estos tiempos.



Trabajo: Saltarás a la fama en algunos aspectos de tu empresa, serás el mejor y se te reconocerá.

Leo

Estás en vías de intentar amar con los ojos abiertos, sin miedo a la que pueda suceder, aunque con reticencias.



Salud: Tus comidas familiares pueden llevarte a pasarte por alto cualquier dieta o recomendación.

Amor: Los saltos al vacío nunca han sido tu especialidad, siempre compruebas si hay agua debajo.

Dinero: Tu dinero se transformará en una forma de cumplir alguna de tus expectativas personales.



Trabajo: Trabajas para conseguir una cantidad de dinero y no por amor al arte o a tus compañeros.

Virgo

Tienes un reloj interno que va corriendo a toda velocidad, sientes que se acelere a cada nuevo paso.



Salud: Si te paras a pensar ya has descansado antes físicamente, ahora debes continuar activo.

Amor: No quieras correr más de la cuenta, el amor se merece la atención necesaria par ano equivocarse.

Dinero: Tus sumas y restas no son siempre exactas, aunque lo intentes te costará mantener tus cifras en alza.



Trabajo: Descubrir que no tendrás unas vacaciones puede llevarte a la desesperación.

Libra

Estás pensando en un futuro que puede llegar a ser prometedor ye so quiere decir que lo darás todo y más.



Salud: Los recortes en algunos cuidados pueden empezar a verse reflejados en tu aspecto.

Amor: Cuando descubres que hay alguien pendiente de tus pasos sabes que te espera algo mucho mejor.

Dinero: Te gastarás parte de tu dinero en una cita o comida que merecerá mucho la pena, si trabajas es por eso.

Trabajo: No te costará despedirte de una buena suma de dinero si es para buscar tu felicidad.

Escorpio

Tendrás a una persona en mente y no podrás sacártelo de la cabeza, aunque quieras será imposible.



Salud: Te sentirás abatido pensando en todo lo que tienes que hacer esta semana.

Amor: Cuando un Escorpio se enamora es imposible que se desenamore, hoy te darás cuenta de que queda algo.

Dinero: La envidia es algo que forma parte de tu ADN especialmente si se trata de temas de dinero.



Trabajo: Serás el que lleve la voz cantante en un nuevo proyecto que puede hacerte rico.

Sagitario

Podrás emprender una cierta estabilidad personal si empiezas desde cero con la mirada centrada.

Salud: Empezar a correr de nuevo tiene sus riesgos y problemas a largo plazo, las lesiones llegan.

Amor: No es fácil volver sobre tus pasos, pero en cierta manera lo necesitas para sentirte mucho mejor.

Dinero: Rectificar cuando te has equivocado es algo que puede hacerte muy feliz, recuperarás un dinero perdido.



Trabajo: Tus normas no son siempre las mismas, aunque en el trabajo las asumes la de los demás.

Capricornio

Tus formas de atender el futuro pueden llegar a ser impresionantes, harás un planning perfecto.

Salud: Estás en el camino de la esperanza y eso puede traerte muy buenos momentos.

Amor: Escucharás lo que te dicta el corazón y perseguirás ese horizonte final que nunca habrías esperado.

Dinero: Puede que las cifras a tu favor sean mayores de lo que pensabas, descontarte tiene sus alegrías.

Trabajo: No te dejes llevar por el estrés de un día repleto de actividad, es domingo.

Acuario

Los momentos especiales los crearás tu mismo con la mirada puesta a un final perfecto.

Salud: No dispares ciertas dudas en tu interior, no sirve de nada hacerlas crecer sin motivo.

Amor: La familia y en especial un pequeño reencuentro puede acabar siendo lo que necesitabas.

Dinero: Estás generando una confianza enorme, cualquier inversor estaría encantando de acompañarte.

Trabajo: Te centrarás en un solo acto y eso será lo que te haga ganar y triunfar hoy.

Piscis

Encontrarás una manera perfecta de continuar con tus sueños y esperanzas, eres alguien capaz de todo.

Salud: Empieza a pensar en despedirte de los hidratos de carbono, no te hacen ningún bien.

Amor: Te convertirás en un profesional de lo tuyo y eso tiene sus consecuencias.

Dinero: Conocerás la verdad de algunos grandes empresarios, hacer lo mismo una y otra vez, hace que seas el mejor.

Trabajo: Puede que todo vaya mucho mejor a partir de hoy, necesitas que así sea.

