Las oportunidades hay que cazarlas al vuelo. No te puedes arrepentir por lo que has hecho sino por lo que has dejado de hacer. Los cambios han de ser graduales, pero constantes. No sirve de nada quejarse si no estás dispuesto a acometer las reformas necesarias.

Amor: Situación bastante emocionante en lo sentimental.

Dinero: Económicamente, aparece una eventual emergencia.

Trabajo: Cuenta con oportunidades para mejorar en el trabajo.

Salud: Está algo bajo de defensas, necesita consejos de un experto.