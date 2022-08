No descartes volver a enamorarte el día menos pensado. Estás muy sensible y receptivo a los estímulos externos, de tal forma que no son descartables cambios más que notables en tu vida

afectiva. Conviene que, pase lo que pase, no pierdas la cabeza…

Amor: Procure ser todo lo natural que pueda con ese posible amor.

Dinero: Día positivo para todo lo relacionado con el dinero.

Trabajo: Oportunidad de cambiar su rutina laboral.

Salud: Canalice su exceso de energía física.