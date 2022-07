Tu estado de ánimo no puede depender de la valoración que los demás hagan de ti. No permitas que nadie socave tu autoestima. Aprende a decir no a aquello que te desagrada. Por lo demás, no debes temer nada. No habrá grandes cambios, de momento.

Amor: Cambios radicales en la manera de llevar la relación de pareja.

Dinero: Sea práctico cuando los gastos le agobien.

Trabajo: Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve.

Salud: Preocupado por la salud de un familiar, no será grave.