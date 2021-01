Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Hoy será un día mágico en el que abundará la buena suerte en general. Los signos de fuego están a tope de energía y sabrán sacarle el máximo partido a este día. Los demás signos, sin embargo, no estarán en la misma sintonía y se verán frustrados al no poder dedicar el tiempo a lo que realmente quieren. Paciencia para los que esperan que algo bueno pase. El tiempo dirá lo que está en el camino para cada uno.

Aries

Tenías pensado relajarte hoy, pero una serie de imprevistos no te van a permitir despejarte como deberías.

Amor: Te guardas algo dentro y ya es hora de que tu pareja lo sepa. La sinceridad es muy importante.

Dinero: No has sabido gestionar bien tus ingresos y ahora te toca solucionar un problema bastante grave.

Trabajo: Necesitas encontrar otro trabajo que te de más de lo que puedes aspirar con lo que tienes ahora.

Salud: Parece que te has destemplado por estos cambios de temperatura tan drásticos. Ver más sobre Aries…

Tauro

La felicidad depende mucho de tu actitud. Si sigues encerrado en ti mismo, no conseguirás nunca ser feliz.

Amor: Estás sufriendo por esa persona que no te corresponde. No deberías siquiera pensar en ella.

Dinero: Date algún capricho si eso te hace sentir bien. Para algo has estado trabajando tanto últimamente.

Trabajo: Tus compañeros te tienden la mano siempre que pueden. Tú deberías hacer lo mismo.

Salud: No terminas de estar del todo bien y eso te hace estar mal anímicamente también. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Hoy tienes ganas de comerte el mundo. Pero, controla tus impulsos y piensa antes de tomar decisiones precipitadas.

Amor: Te has pasado demasiado tiempo solo y ahora que tienes a alguien a tu lado, no sabes cómo gestionar tu vida.

Dinero: El dinero viene y va. No te lamentes demasiado por tus pérdidas de hoy, alégrate de tus ganancias de mañana.

Trabajo: La organización es la clave para llegar a todas tus tareas a tiempo.

Salud: No estás descansando lo que deberías y eso se nota hoy en tu falta de productividad. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

No cometas errores que puedes evitar si piensas antes de actuar.

Amor: Tu pareja te está engañando. Si eres consciente de este engaño, deberías hablarlo porque quizá no es lo que parece.

Dinero: Llevas arrastrando una deuda desde hace meses. Deberías plantearte saldarla como sea para recuperarte por si llegan los imprevistos.

Trabajo: No es cuestión de hacer más horas de trabajo, sino de gestionarse mejor cada minuto.

Salud: Sal a correr, anda un poco… Haz algo de ejercicio desde hoy mismo. Tu cuerpo lo agradecerá. Ver más sobre Cáncer…

Leo

El frío te amarga y hace que no quieras salir de casa. Sal hoy, o te arrepentirás mañana.

Amor: Si tienes pareja, no dudes en sorprenderla. Lleva tiempo esperando a que pase algo sin éxito.

Dinero: No quieras gastar todo tu dinero de una vez. Dosifica para llegar al mes que viene.

Trabajo: Hoy no tienes ganas de trabajar y puedes cogerte el día para disfrutar de la familia.

Salud: Estás abusando de tu cuerpo. No debes castigarlo tanto. Plantéate nuevos hábitos más saludables. Ver más sobre Leo…

Virgo

Si quieres que hoy sea un día memorable, haz que sea memorable. Para ello, comienza cambiando tu actitud.

Amor: Tu pareja se está distanciando y nada puedes hacer. Deja que la tormenta se calme y pronto podréis hablar las cosas.

Dinero: Aún no se ha acabado la época de gastos. Paciencia, sabrás recomponerte.

Trabajo: Tus superiores no te valoran, y eso hace que pierdas parte de tu motivación.

Salud: Cuidado con los malos hábitos que te persiguen. Deberías plantearte dejar todo aquello nocivo para tu cuerpo. Ver más sobre Virgo…

Libra

Sabes que tu familia siempre estará ahí para ti. Procura que ellos sepan lo mismo de ti.

Amor: Tu pareja y tú sois inseparables. Sois como uña y carne. Pero, no os relajéis que el amor es como una montaña rusa.

Dinero: El dinero no sale de los árboles. Ponte las pilas desde hoy mismo para conseguir ingresos.

Trabajo: El estar sin trabajo te agota, pero no estás haciendo lo suficiente para remediarlo.

Salud: Sientes ansiedad a todas horas. Deberías trabajar eso con un profesional. Ver más sobre Libra…

Escorpio

Hoy no es tu día. Te has levantado cruzado y no hay nadie que pueda ayudarte.

Amor: No pagues con tu pareja tus problemas. Podrías empezar una pelea que no te conviene.

Dinero: Has estado ahorrando para imprevistos, pero quizá lo que necesitas es darte un capricho.

Trabajo: No estás valorando tu puesto de trabajo como deberías.

Salud: Gozas de buena salud. Procura no estropearlo. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Hoy estarás rodeado de personas que aprecias. Es importante que ellos también sientan que tú sientes lo mismo.

Amor: Te sientes querido y lo mejor es que quieres al mismo nivel. Eso te hace sentir feliz.

Dinero: Hoy no deberías jugar a juegos de azar. No vas a tener suerte.

Trabajo: Evita a toda costa procrastinar. El tiempo pasa rápido y hay muchas cosas que hacer.

Salud: Tienes un nudo en el estómago y puede que sea de nerviosismo. Haz ejercicios de respiración. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Día poco productivo para ti. Por más que has intentado centrarte en tus tareas, no has logrado llevarlas a fin.

Amor: No pierdas el tiempo con personas que sabes que no te aportan nada en tu vida.

Dinero: Toma una decisión hoy sobre tu futuro económico. Eso significa que deberás valorar si hacer una inversión o no en el día de hoy.

Trabajo: Tu cabeza hoy no pensará en el trabajo. Si no tienes nada urgente que solucionar, procura despejarte.

Salud: Hoy te falta energía. Puede que necesites buscar esa energía en el ejercicio o en la alimentación. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Deberías hablar con tu familia sobre esos temas que tanto te preocupan. Así, sentirás que no estás solo,

Amor: Eres fuerte, debes repetirte esto siempre que estés de bajón por esa persona que ya no está a tu lado.

Dinero: Económicamente no puedes quejarte tal y como está el mundo. Pero, no te vendría mal intentar aumentar tus ingresos.

Trabajo: No estás centrado últimamente en tu trabajo. Ponte hoy de día máximo para centrar tu mente.

Salud: Eres joven y fuerte. Deberías aprovechar esa fuerza para hacer ejercicio más a menudo. Ver más sobre Acuario…

Piscis

Cuando pienses que no puedes más, llama a esa persona que siempre te anima a levantarte del suelo.

Amor: Has sufrido recientemente un desamor y eso te ha dejado tocado. Reponerse no es fácil, pero tampoco es imposible.

Dinero: Por mucho que quieras solventar tus deudas, debes dedicar el dinero que tienes a tus gastos actuales. ¡Paciencia!

Trabajo: Eres demasiado perfeccionista y eso te hace perder mucho tiempo en tus tareas. ¡Relájate!

Salud: Los dolores de cabeza no han menguado. Deberías ir a un médico. Ver más sobre Piscis…