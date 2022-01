Miguel Ángel Silvestre es Aries, nació el 6 de abril de 1982

(Del 20 de marzo al 19 de abril)

AMOR:

Será un año difícil ya que arrastráis problemas de tiempos pasados. Las discusiones de pareja serán una constante si no os centráis adecuadamente en la relación.

SALUD:

Debéis haceros una revisión a comienzos de año para evitar cualquier malestar. En general, si cuidáis la dieta y practicáis ejercicio, no tendréis problemas importantes.

DINERO:

Vuestra economía permanecerá estable a lo largo del año gracias a la influencia de Urano. Podréis permitiros pequeños caprichos si tenéis prudencia y controláis los gastos.

TRABAJO:

En el trabajo estaréis bien valorados, si sois capaces de reciclaros y aprender. En primavera habrá dificultades que podréis eludir si os animáis a formaros y sois flexibles.

Penélope Cruz es Tauro, nació el 28 de abril de 1974

(Del 20 de abril al 20 de mayo)

AMOR:

Empezaréis el año con la necesidad de renovar vuestra relación, Urano, exigirá cambios y sacrificios para poder continuarla. No será el mejor año para iniciar una relación.

SALUD:

Si practicáis deportes y tratáis de llevar una vida sana y equilibrada, no deberíais tener ningún problema reseñable que os impida gozar de un gran bienestar hasta final de año.

DINERO:

Será un buen año en el plano económico. Entrará el dinero con regularidad y podréis plantearos compras importantes, tales como una casa o un coche.

TRABAJO:

Júpiter transitando por la Casa 10, favorecerá vuestra vida laboral. Tanto si tenéis un negocio como si sois empleados, habrá mejora financiera. Si buscáis empleo, lo encontraréis.

Mario Casas es Géminis, nació el 12 de junio de 1986

(Del 21 de mayo al 20 de junio)

AMOR:

Aunque con Marte en oposición a vuestro signo empezaréis con tensión, pronto todo mejorará. Vuestra relación superará todas las dificultades, y tendréis una intensa vida social.

SALUD:

Empezaréis bien el año, con bienestar y tranquilidad, pero conforme pasen los meses tendréis altibajos que, si tenéis enfermedades crónicas deberéis vigilar.

DINERO:

Habrá ingresos constantes a lo largo del año, pero deberéis vigilar bien vuestras finanzas, ya que también habrá gastos imprevistos que podrían desestabilizaros.

TRABAJO:

Saturno, en vuestra Casa ocho, podría generar dificultades y competencias en el área laboral, aunque Júpiter os ayudará a superarlas a través del esfuerzo.

Elsa Pataki es Cáncer, nació el 18 de julio de 1976

(Del 21 de junio al 21 de julio)

AMOR:

Júpiter y Saturno en vuestra Casa cuatro, traerán un bienestar económico que beneficiará las relaciones de pareja. Será una buena etapa en el amor.

SALUD:

Pasaréis de sentir un gran bienestar a tener un bajón energético en junio, sobre todo por cansancio acumulado. Deberéis evitar los excesos, y todo irá bien.

DINERO:

Vuestra economía estará basada en el esfuerzo y la contención. Viviréis de vuestros ingresos, administrando lo que tenéis, pero en otoño habrá beneficios.

TRABAJO:

Avanzaréis con paso firme para conseguir vuestros propósitos y, aunque a mitad de año todo se ralentizará, no cejaréis en vuestro empeño en ningún caso.

Antonio Banderas es Leo, nació el 10 de agosto de 1960

(Del 21 de julio al 22 de agosto)

AMOR:

Un año plagado de buenos acontecimientos y buenas relaciones, tanto si tenéis pareja, como si estáis libre. Deberéis tener cuidado en otoño con los celos.

SALUD:

Si tenéis enfermedades crónicas, deberéis estar atento a ellas. En general, tendréis una salud delicada y con bajones de energía por vuestro estado emocional.

DINERO:

Con la influencia de Júpiter en vuestra Casa cuatro, os entrará dinero sin dificultad. Las amistades tendrán mucha influencia, serán de gran ayuda.

TRABAJO:

Empezaréis el año disfrutando y expandiendo vuestro negocio si lo tenéis. Será un buen año para crecer, la tecnología será fundamental para desarrollaros y mejorar.

La Reina Letizia es Virgo, nació el 15 de septiembre de 1972

(Del 23 de agosto al 22 de septiembre)

AMOR:

Si tenéis pareja, habrá altibajos a lo largo de todo el año, especialmente a partir del segundo trimestre. La sinceridad y el diálogo aportarán soluciones.

SALUD:

Las emociones jugarán un papel clave en vuestro bienestar. También pequeñas molestias podrían teneros preocupados. La medicina natural será clave para mejorar.

DINERO:

Aunque empezaréis con dificultades financieras, a mitad del año, cuando Marte entre en vuestra Casa ocho, de manera sorpresiva, saldréis de ellas.

TRABAJO:

Os irá bien en el trabajo, habrá cambios importantes, sobre todo en la segunda mitad, ya con Marte en vuestra Casa ocho. Supondrá una gran mejoría.

Sebastián Yatra es Libra, nació el 15 de octubre de 1994

(Del 23 de septiembre al 22 de octubre)

AMOR:

Aunque empezaréis el año con algunas tensiones, a lo largo de los meses, la ayuda de Venus será fundamental para encontrar el amor si no lo tenéis.

SALUD:

Aunque empezaréis el año con un gran bienestar físico, la influencia de Plutón puede provocar cierto estrés que podréis combatir con ejercicio.

DINERO:

Os irá bien con las inversiones que hagáis, sobre todo el primer semestre del año. A partir del otoño, deberéis vigilar mejor los gastos ya que vendrán imprevistos.

TRABAJO:

Si bien el trabajo irá bien para vosotros, deberéis vigilar las malas intenciones de compañeros que desearán vuestra posición para ellos.

Tamara Falcó es Escorpio, nació el 20 de noviembre de 1981

(Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

AMOR:

Si tenéis pareja, vuestro amor será puesto a prueba, sobre todo a comienzos del año. Una vez superados los momentos malos, todo os irá bastante bien.

SALUD:

Si sois capaces de superar los problemas emocionales que os impiden expresaros cuando lo necesitáis, no tendréis dificultades para superar cualquier situación.

DINERO:

Vuestra economía os traerá grandes alegrías todo el año. Tendréis posibilidades de ingresos extras, sobre todo entre mayo y octubre, y en diciembre.

TRABAJO:

Aunque al comienzo del año la competitividad será intensa, os irá muy bien. Si os dedicáis a cualquier rama relacionada con el arte, progresaréis mucho.

Brad Pitt es Sagitario, nació el 18 de diciembre de 1963

(Del 22 de noviembre al 20 de diciembre)

Aunque empezaréis bien el año con vuestra pareja, al llegar el verano, Marte en vuestra Casa siete, podría estropear la relación si no la sabéis reconducir.

SALUD:

Gozaréis de buena salud si os cuidáis adecuadamente y practicáis deportes, sobre todo en verano, cuando el exceso de energía os podría llevar a cometer algún exceso.

DINERO:

Será un buen año para vuestras finanzas, pero deberéis tener cuidado con los gastos que vuestro hogar podría ocasionaros y con vuestra tendencia a derrochar.

TRABAJO:

Con vuestro hogar en orden y con buenas perspectivas laborales, sentiréis confianza en vosotros, y ello hará que en el trabajo deis lo mejor y aumentéis las ganancias.

Edurne es Capricornio, nació el 22 de diciembre de 1985

(Del 21 de diciembre al 19 de enero)

AMOR:

Gozaréis de buena relación con vuestra pareja, pero en algunos momentos deberéis controlar vuestro carácter para que todo siga por buen camino.

SALUD:

Aunque tendréis buena salud a lo largo del año, deberéis cuidar los momentos de ansiedad y tomar los descansos necesarios para reponeros.

DINERO:

Saturno favorecerá vuestra economía. Ganaréis dinero fácilmente y podréis permitiros gastos en vosotros y en vuestra gente, lo que haréis con gusto y sin preocupación.

TRABAJO:

Júpiter y Saturno en vuestra Casa diez, lograrán que, en el trabajo, todo fluya sin complicaciones. Todo os saldrá bien y no deberéis preocuparos en exceso.

El Rey Felipe VI es Acuario, nació el 30 de enero de 1968

(Del 20 de enero al 17 de febrero)

AMOR:

Empezaréis el año con buenas perspectivas amorosas, incluso vuestra relación mejorará a partir del segundo trimestre, aunque sea haciendo pequeños ajustes para ser más feliz.

SALUD:

Saturno no os dará tregua en vuestro bienestar si no os cuidáis o, incluso, si no probáis nuevas terapias que os recomienden para mejorar.

DINERO:

La prosperidad hará que disfrutéis de un buen año. Júpiter en vuestra Casa siete, hará que ingreséis dinero con regularidad y que paséis el año sin dificultades.

TRABAJO:

No os faltarán buenas posibilidades si ponéis toda la energía en lograr vuestros propósitos y os centráis únicamente en vuestros intereses.

Belén Rueda es Piscis, nació el 16 de marzo de 1965

(Del 18 de febrero al 20 de marzo)

AMOR:

Si tenéis pareja, no deberéis preocuparos por nada, la felicidad y armonía reinarán a lo largo de año, pero si no la tenéis estaréis más volcados y centrados en los amigos.

SALUD:

Empezaréis el año con buena salud y energía, pero en verano deberéis prestar atención a dolencias que podrían convertirse en crónicas si no les prestáis atención.

DINERO:

Tendréis ganancias inesperadas a lo largo del año. Júpiter en vuestra Casa once, os ayudará a tener ingresos y a disfrutar de una etapa positiva para vuestras finanzas.

TRABAJO:

No os faltarán oportunidades para crecer y mejorar en vuestra profesión. De manera inesperada vuestra situación mejorará. Daréis impresión de triunfadores ante todos.