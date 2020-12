Descubre la predicción del año 2021 para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino anual para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El 2021 viene acompañado de muchos cambios y emociones nuevas para cada uno de los signos del zodíaco. Ciertos acontecimientos astrales dirán adiós para siempre, mientras que otros permanecerán en nuestras vidas y seguirán cambiando nuestra realidad.

Ten paciencia y acepta los cambios con tu mejor postura. Saber adaptarse es saber entender la vida como es. Acepta cada reto que se te presente con y pon en ellos toda tu energía. Sabrás que cada paso que das te llevará al punto exacto en dónde quieras estar.

Aries

Se avecina un 2021 dinámico y divertido, donde te sentirás valiente y lanzado. Querrás avanzar a toda costa y para ello adoptarás todas las formas más innovadoras que se te pasen por la mente.

Cuida de tu pareja. Si estás casado o en pareja será fácil mantener viva la llama de tu relación gracias a esos pequeños detalles y la paciencia que tienes esta otra persona. Si estás soltero déjate llevar, no persigas el amor porque entenderás que es algo que debes dejar a su aire. Ya vendrá la persona indicada.

Cuidado con tu independencia, podrías generar problemas con tu familia y tus amigos hacia mitad de año. Pero, paciencia, si estás presente en todos los momentos especiales no habrá de qué preocuparse.

Tauro

Tu año girará en torno al trabajo y a tu carrera profesional. Desviarás por ello la mirada de tus amistades y familiares, pero lo comprenderán perfectamente. No obstante, lo mejor es que dosifiques bien tu tiempo y estés pendiente también de tus allegados.

Puede que sea por la pasión que pones al trabajo, pero, este año tendrás una tendencia clara a estar solo, lo que puede poner en peligro tu relación, si es que tienes una relación. Si estás soltero tendrás tus idas y venidas, pero te costará establecer campamento por diferencias claras con las demás personas.

Las entradas de dinero serán irregulares durante el año. Pero, todo apunta a que encontrarás la manera de adaptarte a esta vida y conseguir todo lo que te propones.

Géminis

Tu año se presenta muy variado. Tendrás el foco bien puesto en el trabajo y en tu profesión, ya que vendrá de la mano de distintos éxitos y reconocimientos. Pero, tampoco perderás el ojo a tus amigos y tu familia. Podrás dosificar tu tiempo y eso te hará sentir bien contigo mismo.

En cuanto al amor, no has de preocuparte. Todo apunta a que, aunque lleno de cambios, este año se portará bien contigo. Encontrarás a personas que te darán todo su amor, pero quizá, al no compartir las mismas inquietudes, os distanciéis antes de que termine el año.

Tu salud será muy buena durante todo el año. Pero, presta atención a los pequeños síntomas que aparezcan de repente, podrían ser el inicio de algo más grave.

Cáncer

Se avecina un año de cambios laborales. Procura estar preparado para cualquier cosa, incluso un cambio de puesto, o un cambio de empresa. Te costará adaptarte a los cambios, pero, sabrás salir de esta, como siempre.

Tu salud y tu libido se dispararán y harán que vivas situaciones emocionales llenas de aventura y excitación. A partir de ahora, valorarás las relaciones de otro modo, lo que te convertirá en mejor persona.

Tendrás un deseo incontrolable por redecorar tu casa. Sientes que el orden se apiada de ti, déjate llevar, solo traerá consecuencias positivas. En cuanto a tu estabilidad económica, deberías andar con cuidado, en cualquier momento tendrás que cambiar de estrategia para seguir en sintonía.

Leo

Tu pasión por tu trabajo se convertirá en un vicio incontrolable. Tu familia se sentirá a un lado y tus amigos se irán alejando más y más hasta que te des cuenta de que deberías prestarles atención. Mejor no llegar a puntos extremos o alguna de tus amistades podría verse perjudicada.

Te sentirás durante todo el año bien atractivo. De hecho, procurarás sentirte bien por dentro y por fuera para gustar a los demás. Si estás en pareja tendréis momentos inolvidables en el año, pero también algunos momentos que deseareis olvidar. Todo apunta a que será un año de decisiones importantes en cuestión de amor.

En cuanto a la salud, llevas tiempo descuidándote y el cuidarte ahora va a servirte para mejorar tu estado físico y para tener al margen enfermedades y deterioros físicos.

Virgo

Entrarás en el 2021 con una felicidad plena que te acompañará durante todo el año. También tendrás unos meses muy dinámicos en los que pararse en seco no estará permitido. Pones mucha energía en todo lo que haces y eso es justo lo que hace que todo vaya viento en popa.

En el trabajo te enfrentarás a situaciones imposibles de las que no podrás salir. Deberás aprender a controlar tus impulsos y a llevarlas de la mejor manera posible. Si superas los baches, todo surgirá como tiene que surgir.

Presta atención a tu vida social. La has descuidado en 2020, pero el universo te da una oportunidad para salvar algunas de tus amistades.

Libra

Este año será muy familiar. Quizá durante 2020 te diste cuenta de que la vida sin la familia no tiene sentido. De ahí saldrán situaciones muy divertidas e inolvidables. Además, tu situación laboral te permite estar en casa más tiempo, lo que suma para tener una relación con tu núcleo familiar de lo más estable.

No debes preocuparte por la estabilidad de la pareja. Has estado alimentando la relación desde que la iniciaste y ahora todo te vuelve como un bumerang. Tendrás que seguir sorprendiendo a esa otra persona de vez en cuando, pero podrías también relajarte y descansar.

Cuidado con no dormir suficiente por las noches. Podrían hacer que no rindieras lo suficiente en tu trabajo y que esto afecte a tu vida económica.

Escorpio

Se avecina un año de luces y sombras. Sobre todo, con la familia, tendrás algunas disputas que serán difícil de solucionar. Puede que con paciencia y constancia soluciones algunos de estos conflictos hacia final de año, pero pasando un distanciamiento que te afectará también mentalmente.

No te centres en una sola idea en tu trabajo. Puede que sientas la necesidad de formarte en otros aspectos para crecer como persona y de forma laboral. El aprender no ocupa lugar, así que lánzate a la piscina en tus propósitos.

Tu salud está impoluta. Pero, quizá te veas envuelto en cuidar de la salud de otra persona muy cercana a ti. Todo irá bien, pero habrá que poner empeño en la recuperación.

Sagitario

Creías que estabas falto de creatividad, pero este 2021 te demuestra que no es así. Podrás coger los proyectos nuevos que quieras porque sabrás llevarlos a buen puerto. Además, estos nuevos proyectos te harán crecer como persona y también en tu sector.

No olvides nunca que por mucho tiempo que quieras dedicarle a tu trabajo, tienes una familia y una pareja a la que darle amor. Si no consigues conciliar entre trabajo y amor, podrías perder a esa persona para siempre. Si estás soltero, puede que este año sea el definitivo.

La salud no te preocupa, y por tu falta de tiempo tampoco ves necesario un chequeo. Podrías olvidarte de tu ego y analizarte. Puede que haya algo que tengas que solucionar.

Capricornio

Lo de feliz año nuevo a ti te viene fenomenal. Todo apunta a que vivirás un año inolvidable. Habrá momentos malos que querrás borrar para que el año sea perfecto, pero esos pequeños detalles no arruinarán tu felicidad absoluta.

En el amor no habrá muchos cambios, tanto si estás en pareja como si no mantendréis vuestro rol. Eso sí, los capricornio solteros recuperarán esa ilusión que creían perdidas durante al menos unos meses.

Lo que si vivirás son cambios en tu salud. Los años no pasan en balde y es hora de que hagas algo para sentirte bien tanto por dentro como por fuera. Un poco de yoga, relajaciones mentales… Cualquier cosa que te relaje será bienvenida en tu vida.

Acuario

Te preocupa la situación mundial y eso no te deja dormir por las noches. No obstante, deberías aceptar que estamos ante una nueva realidad que es imposible de controlar. Tú no puedes hacer nada, así que céntrate en tu vida, si no quieres dejar pasar todas las cosas buenas que tiene el 2021 preparadas para ti.

En el amor tendrás estabilidad. Cosa que has estado pidiendo a gritos durante mucho tiempo. Ahora, tendrás que cuidar de tu pareja para mantener viva la llama. Hazlo o podrías estar viviendo una relación decreciente.

Procura no alterarte ni alarmarte ante momentos de tensión. Eso va mal para tu salud y podrías terminar en un estado de nervios constante que no puedas controlar. Dormir bien te ayudará a encontrar el equilibrio.

Piscis

Te estás adentrando en el año de la energía y la espiritualidad. Este cambio en tu vida traerá positividad y buenas vibraciones tanto con tus amistades como con tu negocio. Mantén la compostura si ves que alguna pieza de tu puzle no encaja. Nunca llueve a gusto de todos y hay que aceptarlo.

Tu imagen te preocupa y es el motivo principal por el que no encuentras una persona acorde a ti. No te quieres tú, ¿quién te va a querer? Trabaja esa mentalidad y verás cómo vendrá tu príncipe azul o del color que quieras.

Cuidado con lo que comes. Tus ansias te pueden y podrías poner en peligro tu salud. Adéntrate en el año con una dieta sana y equilibrada y verás como aumenta tu autoestima.