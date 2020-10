Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de octubre para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

Cautela durante todo el mes de octubre para Géminis, sobre todo en la primera parte del mes, pues correrán el riesgo de malinterpretar algunos asuntos que surgirán en terreno laboral. No obstante, el avance del mes traerá consigo un buen avance, y un desvanecimiento de esta forma de actuar de la que hablamos. Intenta no sentirte atraído por la negación, podrás ser testigo de burlas y críticas, pero siempre tienes que llevarlo al terreno constructivo.

Quizá, esto sea detonante para sentir una atmósfera tensa en todos los aspectos de tu vida. Pero, mantén la esperanza porque a partir del día 20 del mes, sobre el amor no caerán las mismas consecuencias negativas de los astros. Buen momento ese para decirle adiós a la soltería y comenzar a compartir la vida con otra persona.

Amor

Géminis sentirá la necesidad de poner en primer plano la necesidad de mostrar sus pensamientos. Esto no es del todo malo, porque tienes pensamientos muy bonitos que, de compartir, reforzará la confianza con las demás personas. No obstante, si estás en pareja, durante momentos puntuales del mes, tendréis momentos de pura tensión, que serán muy complicados de solucionar. Pero, si crees en esa relación y estás seguro de querer solucionar los problemas, los astros no pondrán impedimento alguno.

Por otro lado, ante una sensación de tristeza absoluta, no debes poner resistencia. Podría hacerte mucho bien ver la vida con otros ojos. Ponerse en la peor situación no siempre hace que te hundas del todo, sino que podría hacer que resurjas de tus cenizas cual ave Fénix.

Salud

Las tensiones acumuladas causarán un impacto directo a tu aparato digestivo. Sobre todo, si ya sufrías problemas intestinales previamente, tendrás que cuidar tu estado mental para no empeorar. Aunque será casi imposible mantener un equilibrio emocional con todos los vaivenes que presenta el mes para Géminis. Procura cuidar las comidas y practicar ejercicio a diario, para liberar algunas tensiones y evitar un daño mayor a nuestro estómago.

Por otra parte, no te está haciendo nada bien esos vicios insanos con los que llevas tiempo. Mejorarás tu calidad de vida si los abandonas de inmediato.

Dinero y trabajo

Tendrás tus dudas, pero con un buen diálogo podrás lanzarte de lleno en todos esos proyectos que aún no habías empezado por falta de autoestima y por miedo. Este mes tendrás una visión clara y eso te ayudará a sobrellevar los problemas que se presenten con decisión. Tu experiencia, además, te guiará y te abrirá camino para que todo proyecto llegue a su fin de la manera más exitosa posible.

Por otro lado, tu economía parece que se ha alineado totalmente con tus éxitos en el trabajo. Contarás con algún ingreso extra que te permitirán ciertos caprichos que no podías ni imaginar hace unos meses.

Conclusión

Octubre llega cargado de emociones diversas para Géminis. Un vaivén de sensaciones que será importante controlar bien para no acabar en desgracia. No obstante, también viene el mes cargado de positividad, sobre todo en el aspecto familiar. Si tienes hijos, aprovecha para pasar tiempo con ellos y disfrutarlos al máximo para que lo negativo de tu vida pase a segundo plano y no caigas en momentos de tristeza.

Si estás soltero podrías encontrarte con una persona muy afín a ti próximamente. Enérgica, valiente… Completará tu persona por completo, pero procura dar los pasos adecuados para que vea exactamente como eres. Recuerda que la tranquilidad es el mejor ingrediente para vivir sin sobresaltos ni problemas graves que repercutan a tu salud o a tu estado de ánimo.

Urano está preparando grandes cambios para ti, intenta estar preparado para sus efectos.