Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de noviembre para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

El comienzo de este mes no resultará demasiado placentero para Géminis. Pero, no es como se empieza sino como se acaba, o al menos eso es lo que dicen. Ten paciencia y espera a que todo lo que se había derrumbado durante los meses posteriores se arregle por sí solo. Sobre todo, intenta no desanimarte y recuerda que el camino al éxito está siempre lleno de obstáculos.

Tu potencial para ganar es innegable, lo único que tienes que hacer es escoger el momento idóneo para hacer ver a los demás tus dotes. En el amor tendrás todo lo que necesitas, cariño, pasión, consuelo… En cuanto al trabajo, deberías andarte con ojo, sobre todo si compartes proyecto con alguno de tus compañeros. Eres competitivo, pero intenta que nadie note tus ansias de superioridad o podrías verte perjudicado.

Amor

Es buen momento para las conversaciones románticas, para los placeres sexuales, y el romance en toda regla. Ten presente que, si no estás aún comprometido, esto podría pasar en cualquier momento. Intenta ser tú quien tome la iniciativa si tienes bien claro que es lo que quieres en tu vida, y a quién quieres. Si tomas las riendas de la relación no podrá haber un no por respuesta.

Los Géminis solteros no tendrán tanta suerte, sentirán cierta pasión por algunas personas de su alrededor, pero todo se quedará en eso mismo, una tentación. Procura no agobiarte demasiado, el amor llega siempre cuando menos te lo esperas, y mientras hay que disfrutar de la soledad.

Salud

Esa vida tan productiva que llevas se merece un descanso. Procura descansar bien por las noches, y no solo pienses que descansar bien es dormir más horas. Asegúrate de que tu colchón es el idóneo para ti, y que haces todo lo que está de tu mano para que el ambiente de descanso sea el correcto. Si esto no te funciona, prueba a llevar un estilo de vida diferente. Quizá un poco de ejercicio por las mañanas para activar el mecanismo y llegar a la noche con más ganas de descansar pueda funcionar.

Presta atención a tu estado de salud. Quizá, tengas que renunciar a algunos hábitos que no te convienen, y tengas que introducir de nuevo algunas rutinas como dietas saludables y prácticas de espiritualidad.

Dinero y trabajo

Es buen momento para iniciar algún tipo de negocio online. Si inviertes con cabeza podrás llegar a generar ingresos muy interesantes para ti y tu familia. Ahora bien, si tienes la oportunidad de compartir tu proyecto con alguna persona allegada, no lo dudes, lo mejor para los negocios online es compartir tareas para sacar el doble de productividad.

Si trabajas por cuenta ajena, tu trabajo se verá recompensado próximamente. Puede que no sea de la manera económica que tú deseas, pero algunas sorpresas te esperan a la vuelta de la esquina. ¡Paciencia!

Conclusión

Este mes traerá consigo momentos de pura pasión, y momentos en los que desearás que el mes llegue a término cuanto antes. Todo a su tiempo, lo mejor es que dejes pasar los problemas sin meterte demasiado en ellos, y que cojas el toro por los cuernos cuando de verdad pienses que debes hacerlo.

No te precipites a la hora de tomar decisiones, y si puedes compartir tus problemas y verte asesorado por personas que estén en tu círculo, mucho mejor. Géminis, no solo compartas tus logros, también tus momentos de bajón. Si estás respaldado por tu familia y tus amigos, nada te impedirá que seas feliz siempre. Si sientes un impulso que te lleva a hacer algunas tareas de naturaleza creativa, no lo frenes. Saca tu creatividad a relucir y demuestra de que pasta estás hecho.