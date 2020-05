Las personas nacidas balo el signo de Géminis nunca pierden la esperanza. Y eso que a menudo todo se te hace cuesta arriba, pero siempre intentas distraerte con algo para no pensar en ello. Por lo menos exprimes cualquier cosa antes de darte por vencido, pero la cuestión es que por momentos podrías sentirte saturado.

La Luna Llena en Escorpio el pasado día 7, probablemente te haga replantearte muchas cosas como, por ejemplo, la transformación que estás teniendo desde hace algún tiempo en lo que a sentimientos se refiere. Y es que sabes que hay cosas dentro de ti que te están machacando de forma progresiva.

Salud

A lo largo de la desescalada del mes de mayo atravesarás instantes de todo tipo. Algunos podrían llevarte hacia un desasosiego que puede resultar terrible, pues será tan revelador que es probable que te haga daño. Otros, en cambio, serán una liberación absoluta, pues podrás deshacerte de aquello que en realidad no necesitas y descubrirás que en realidad no era tan importante como pensabas.

Solo depende de ti el resultado de estas revelaciones, así que podrían acabar teniendo un impacto mayor del que esperabas. Atento al día 20 de mayo, pues serás una de las personas más afortunadas del planeta.

Amor

Tu corazón vuelve a florecer al igual que la primavera. El amor parece que cobrará una nueva apariencia, pues se tornará mucho más placentero. No habrá grandes sobresaltos y eso te dará el respiro que tanto necesitas.

Aprovecha la Luna Llena para brillar como solo tú sabes, luce tu mejor expresión y no dudes en experimentar esos pequeños momentos especiales que te hacen tan feliz. Y es que quieres una cosa pero actúas al contrario, sientes algo pero no te atreves a dar los pasos necesarios para liberarte de aquello que no te deja avanzar. Por suerte, esta Luna Llena te dará la oportunidad de vislumbrar lo que quieres, lo que no y lo que nunca más volverás a experimentar. Procura ser valiente.

Dinero y Trabajo

Mayo permanecerá en tu recuerdo como el mes en que pudiste por fin cobrar lo que te pertenece. Además, será una buena cantidad que te permitirá obtener una relativa tranquilidad. Dormir bien por las noches es una necesidad de la que careces últimamente, pero puede ser una realidad después de unos días de tensiones y discusiones.

Es probable que consigas grandes progresos en cuanto empieces a ver un poco mejor el destino de tu trabajo. Si tienes tan claro que no quieres volver, busca una alternativa que consiga encajar mejor con tus expectativas.

Conclusión

El pasado 13 de mayo Venus retrógrado estuvo en tu signo. Esto hizo que las discusiones en tus relaciones, tanto personales como familiares, laborales o de amistad, estuvieran a la orden del día. Ten cuidado con las cosas que dices, sabes que puedes llegar a ser muy hiriente en cualquier aspecto.

También debes entender que todos estos altibajos emocionales se vienen gestando desde hace tiempo, y Venus lo está intensificando todo aún más. Discutirás por cualquier tontería, pero también es cierto que el vaso ya estaba lleno mucho tiempo y es normal que haya rebosado.

En cambio, el día 21 comienza tu momento, por lo que seguro que notarás una energía extra recorriendo todo tu cuerpo. Aprovecha esa fuerza para abandonar malos hábitos y dejar a un lado a las personas que dejaron de aportarte algo para empezar de cero. Es posible que te cueste hacerlo con todo lo que está pasando, pero se puede dejar atrás, se puede comenzar de nuevo.

La clave es buscar salidas a todo, y tú eres un experto en eso. Además, el día 22 habrá Luna Nueva en tu signo, lo que indica el comienzo de algo nuevo. Disfruta estos momentos mágicos porque este es tu mes.