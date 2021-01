Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de enero para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

Géminis empezará el año con buen pie. Se avecinan muchos cambios para este 2021 y estarás pendiente de todos ellos para cogerlos al vuelo. Todo depende de tu intención, si quieres decirle que sí al cambio o no, pero todo apunta a que querrás estar al pie del cañón y dar el paso más grande de tu vida. Tu familia ha estado a tu lado durante todas las navidades, y ahora ha llegado el momento de distanciarse un poco. Estarán siempre que los necesites, pero no puedes apoyarte en ellos para siempre.

El terreno amoroso está lleno de arenas movedizas. Tienes ganas de enamorarte y que te quieran tal y como eres, pero por el momento tendrás que conformarte con la soledad que tampoco está nada mal. Plantéate un cambio en tu personalidad para poder presentarte al mundo como realmente quieres.

Amor

No son buenos tiempos para los corazones. El tuyo se rompió hace tiempo y parece que todavía nadie ha sabido armar todas las piezas del puzle. Se te presentarán ciertos indicios este mes de que alguien intentará acercarse a ti, pero tú no estás por la labor de que entren personas en tu vida por mucho que quieras volver a enamorarte. Esa contradicción no te hace ningún bien y deberás pronto tomar una decisión importante sobre ti y tu personalidad.

No te conformes con la primera oportunidad que tengas de cambiar tu vida. Hay todo un mundo ahí fuera, analiza la situación y coge el toro por los cuernos cuando tú veas conveniente.

Salud

Parece que no puedes dormir bien por las noches. Este mes todo apunta a que seguirás con esos terrores nocturnos. Pero, si los días pasan y sigues así, tendrás que plantearte ponerle algún tipo de solución: irte a la cama más temprano, suprimir el teléfono móvil por las noches, tomar alguna infusión natural… Si nada de esto funciona, tendrás que acudir a tu médico para que analice la situación y te dé una solución a largo plazo.

Esta falta de sueño repercutirá en tu vida de manera negativa, sobre todo en el trabajo, donde necesitas cierto nivel de atención que ahora mismo no puedes proporcionar.

Dinero y trabajo

No consigues estar concentrado al 100% y eso es por la falta de sueño que te acompaña. Tendrás que lidiar con ello mientras no consigues controlarla. Mientras, tendrás que pedir ayuda a terceros que te ayuden con tus proyectos. No significa dar un paso atrás, además, a veces las sinergias son muy valiosas para el trabajo. Nutren los proyectos y además nutren tu mente. No rechaces oportunidades por el simple hecho de no contar con tiempo suficiente. Ayúdate de personas válidas para llegar a todo y triunfarás.

Tu economía se mantendrá lineal durante todo el mes. Pero, todo apunta a que a final de mes tendrás cierta recompensa por todo lo que estás sufriendo y por tu buena gestión de tus proyectos.

Conclusión

Enero se presenta frío y sin grandes expectativas de un cambio a mejor. Todo lo contrario, tendrás que luchar con dragones y gritar victoria respaldado de otros luchadores. Cosa que tú ves como un atraso, pero que en realidad te reconfortan y te darán cierto valor extra. Procura abrir tu mente para no tener que discutir de forma constante con las personas a tu alrededor.

Eres válido para todo lo que te propongas, pero tu falta de sueño no saca lo mejor de ti. Relájate cuando sea necesario y delega tus tareas para sentirte más libre. El mes pasará rápido y podrás planear el nuevo mes con mejores estrategias. No tires la toalla a la primera de cambio.