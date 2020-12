Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de diciembre para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

Hay personas cercanas que necesitan tu cariño y tu apoyo. No dudes en brindárselo puesto que podrías necesitarles en algún momento futuro de tu vida y, sin duda, te devolverán el favor. No obstante, está bien que cuides de los demás, pero no por encima de ti. Tienes que cuidarte tú primero y sentirte bien por dentro y por fuera. Así que, aunque estemos en la época de más tentaciones del año, no estaría mal que comenzaras a comer sano de una vez por todas. No esperes a año nuevo, no hay excusas.

Analiza todo con prudencia y ni se te ocurra tomar decisiones a la ligera. Profundiza en todas tus decisiones antes de tomarlas, será la única manera de no cometer errores graves que marquen tu carrera profesional o, la relación con tus amistades. Deja de preocuparte por el dinero, entiende que hay otras cosas más importantes a las que deberías prestarle atención.

Amor

Estás en un momento de tu vida que cuenta con un equilibrio armónico excelente. Eso hará que este mes tengas alguna que otra sorpresa amorosa. Eso sí, deberías pensar que el amor no se trata solo de recibir. Piensa en la forma de sorprender tú también a esa persona tan especial. Serás recompensado como te mereces.

Si estás soltero es la época perfecta para encontrar el amor. La magia de las navidades viene cargada este año y te transmitirá la fuerza y las ganas para enamorarte. Pero, si bien el universo está de tu parte, deberías saber que tú también debes poner algo de esfuerzo en encontrar a tu media naranja. El éxito dependerá de tus ganas y de tu iniciativa propia.

Salud

No son momentos buenos para tu salud. Este mes, en concreto, tendrás algunos síntomas que te harán quedarte en casa unos días. No desesperes, aprovecha para pasar tiempo con la familia y avanzar en tus proyectos personales. Tampoco estás del todo bien físicamente. Has ganado algo de peso y eso te afecta incluso en tu autoestima. Procura ponerle remedio, aunque sea privándote de todos los dulces navideños que están por llegar.

Algunos miembros de tu familia tampoco están pasando por un buen momento en cuanto a salud. Deberás apoyarlos y animarlos para una pronta recuperación. Serán solo síntomas sin importancia que no trascenderán a nada grave, así que ten paciencia.

Dinero y trabajo

El mes de diciembre tendrá momentos de cal y momentos de arena. Habrá situaciones que no podrás controlar y otras que estarán resueltas en menos que canta un gallo. No obstante, procura poner todas tus ganas y la mejor de tus sonrisas en todos los procesos, eso marcará la diferencia de un trabajo bien hecho y unos jefes contentos.

En cuanto al dinero no tendrás que preocuparte, has estado guardando y acumulando para que no te falte para un capricho, así que llegó el tiempo de dárselo. Eso sí, comparte con tu familia y te sentirás bien por dentro.

Conclusión

Diciembre llega cargado de magia, cargado de momentos de paz y momentos de los que querrás escapar a toda costa. Pero, siéntete afortunado. Tienes a tu alrededor personas que te quieren, que te aprecian y que te apoyan en lo bueno y en lo malo. Si estás en pareja tienes amor, y si estás soltero tampoco te falta. Es el momento perfecto para iniciar proyectos personales, todo apunta a que conseguirás triunfar si planeas bien la jugada.

Si tu subconsciente te pide cambios, será mejor que le escuches y te plantees cambiar algunas cosas. Comienza con cambios pequeñitos para satisfacerle temporalmente e inicia algo grande que te haga sentir completo próximamente.