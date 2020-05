Este nuevo mes estará lleno de emociones y altibajos muy intensos. Estás sufriendo una

transformación y empiezas a sentir que tus prioridades están cambiando. Tranquilo, es normal que durante esta evolución personal y espiritual tengas días malos.

Las personas nacidas bajo el signo de Escorpio son muy realistas, aunque la realidad muchas veces les haga sufrir. Por ello, muchos pensarán que eres una persona demasiado negativa, sin embargo tú prefieres ser realista y prudente. Y es que no quieres precipitarte en ningún aspecto.

Salud

No esperes que este mes sea tranquilo pues, al igual que el tiempo es cambiante en estas fechas, tus emociones también pueden verse modificadas. Harás todo lo posible para que no sea así, pero quizás tengas que llorar si es necesario.

Las emociones que tendrás estos días serán tan intensas que debes dejar que fluyan o sufrirás. Puede que a principios de mes hayas recibido esa noticia que te cambiará la vida.

Amor

Este mes será uno de los que cambiarán tu vida por completo y para siempre. Si tienes pareja y has pensado en ampliar la familia, puede que llegue ese momento en el que todo sea posible. Tus buenas vibraciones se irán materializando en tu nueva vida, que llegará de improvisto.

Todo encajará y acabará siendo como debe ser, tienes todo lo necesario para hacer evolucionar tus sentimientos, no dudes en hacerlo y disfrutar de ello. Por último, celebra este nuevo periodo con alegría y desenfado.

Dinero y Trabajo

Estás cerca de cerrar grandes acuerdos este mes, sin embargo, todo dependerá de la forma en que afrontes las tareas que tienes en curso. Algunas de ellas están ahí para hacerte avanzar y otras parece que no terminan de cuadrar.

Tienes que ser tú mismo el que se ponga en acción con algunos procesos, y verás que todo lo que necesitas está mucho más cerca de lo que pensabas. Tu agenda de contactos hará que vayas consiguiendo nuevas conexiones, llegando a ser por fin el dueño de tu propio destino a finales de mes.

Conslusión

El día 7 hubo Luna Llena en tu signo y puede que reabrieras viejos capítulos del pasado. Nuestro consejo es que no juegues con fuego o puedes quemarte y pasarlo muy mal. El pasado debe quedarse en el pasado.

No dejes que los momentos de flaqueza te hagan volver a ese lugar que tú mismo dejaste atrás. Por otra parte, hay una persona que quiere volver a tu vida poco a poco, de ti depende dejarla entrar de nuevo. Aunque te recomendamos que no lo hagas en estos momentos.

Tendrás que replantearte además nuevas metas, pues a mediados de mes puede agobiarte un poco la situación. En tal caso, al final sabes que hay que buscar las oportunidades en cualquier lugar y en cualquier momento. No te vengas abajo bajo ninguna circunstancia.

Los retrógrados de los días 11, 13 y 14 de mayo no ayudaron demasiado, pero eres coherente y realista, y si mantienes la mente fuerte podrás lidiar sin problemas con todo lo que llegue procedente del exterior.

Ten cuidado con tus formas, porque en más de una ocasión podrías acabar perdiendo los nervios. Organízate mejor y no pierdas de vista tus objetivos en ningún momento. Y por supuesto, no te encierres en ti mismo, no todo el mundo quiere hacerte sufrir ni quieren conocer tus puntos débiles para hacerte daño.

Los últimos días del mes todo estará mucho más claro y, por lo tanto, tú estarás mucho más tranquilo. A partir de la Luna Nueva del día 22, tu mente se llenará de ideas y puede ser el momento ideal para empezar a abrirte a una persona si estás solo. Además, vas a descubrir las palabras precisas para resolverlo todo.