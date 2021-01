Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de ENERO para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

Enero será un mes muy difícil para Escorpio. Los excesos de las navidades han causado estragos en tu economía y ahora toca reponerse y mirar hacia delante. Esa es una de las claves a las que necesitas abrazarte con fuerza: mirar hacia delante. Lamentarse por los errores del pasado no te pondrá nada fácil el avance. Procura pasar página pronto para que no te encuentres a final de mes con el mismo problema.

De todos modos, la primera quincena de mes será tranquila, sin altibajos que te permitirán centrarte en tu trabajo y en tu familia tal y como tienes planeado. El final de mes, sin embargo, será un poco más caótico y deberás mantenerte firme y tomar decisiones que no te van a gustar, pero que son necesarias para mantener el equilibrio. Todo debe estar en perfecta sintonía y tú tienes la clave para conseguirlo.

Amor

Te has centrado tanto en conservar el amor con tu actual pareja que no te has dado cuenta de que no había nada que hacer. La otra persona no está en la misma sintonía que tú, y ahora toca aceptarlo y pasar página. No te lamentes demasiado, tú hiciste todo lo que estaba en tu mano, pero el amor es cosa de dos. En este caso, has perdido, pero puede que a la larga estés ganando, porque encontrarás otra persona que sí será la definitiva.

Los Escorpios solteros tendrán un mes tranquilo. Sin tensiones ni lamentos. Puede que estar solo este mes sea hasta un regalo porque el nivel de trabajo se adentrará en todos los aspectos de tu vida, y de estar en pareja, tendrías que renunciar a algunos planes cruciales.

Salud

No es un buen mes para tu salud. Deberías empezar ya a tomar vitaminas o complementos alimenticios que te hagan volver a tener la energía que tenías en meses anteriores. No obstante, conviene que acudas a un especialista para que pueda recomendarte bien y que te haga las pruebas necesarias para saber qué es lo que te pasa y cómo puedes actuar.

Procura dormir bien por las noches. Esto no significa que tengas que dormir más horas, sino que la calidad de tu sueño sea mejor. Para ello, olvídate del móvil antes de dormir, apaga la tele y relájate antes de cerrar los ojos.

Dinero y trabajo

Trabajaste duro durante 2021 para poder pasar unas buenas navidades y así ha sido. Pero, ahora, tendrás que pasar por momentos difíciles hasta que tu economía vuelva a estabilizarse. Igual que lo lograste el pasado año, este año volverás a hacerlo. Enero será un buen mes para empezar a ahorrar y ver crecer tu hucha.

En cuanto al trabajo, tendrás demasiadas tareas a la vista y las horas del día no serán suficientes para realizarlas. Te llevarás el trabajo a casa, lo que significa que tendrás que privarte de algunos placeres personales, lo cual no te hará demasiada gracia.

Conclusión

Enero será un mes clave para recuperarte económicamente. Tendrás que hacer trabajos extra, lo que significa renunciar a algunos momentos en familia o con amigos. Será un sacrificio que merecerá la pena por volver a sentir seguridad en tu cuenta. No obstante, procura no obcecarte demasiado en este tema y céntrate también en tu familia y en tus amigos. Has retomado relaciones recientemente y no es momento de volver a perderlas de nuevo.

Si tienes hijos, pasa tiempo con ellos. Es importante que tengan tu figura presente en todo momento y que puedan contar contigo siempre que tengan problemas o preguntas que no pueden responderse ellos solos. Procura también que nadie haga esto por ti.