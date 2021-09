Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Tu nombre habla de ti:

Óscar u Oscar, es un nombre masculino de orígenes y etimología compartida. Por lo general se dice que posee un origen germánico, siendo esta la hipótesis más aceptada, como un derivado anglosajón del nombre germánico Ansgar u Osgar. También puede provenir del nórdico antiguo Ásguerrir cuyo significado es “Lanza de Dios”.

Santoral:

San Gregorio Magno, San Aigulfo y San Sándalo.

Frase del día:

Cada día de tu vida has lo que te llene de alegría, lo que te haga bien, porque no tenemos tiempo para las cosas malas, no podemos perder nuestras vidas en algo que no queremos.

Aries

21 marzo-20 abril

Amor: Despertará nuevos sentimientos en la persona que le gusta.

Dinero: Se puede ser feliz con menos cosas.

Trabajo: Se enfrentará en el trabajo a gente con pocos escrúpulos.

Salud: Sus articulaciones estarán muy resentidas. Ver más sobre Aries…

Tauro

21 abril-21 mayo

Amor: La vida de pareja se presenta confusa.

Dinero: Jornada idónea para cobrar el dinero que le deben.

Trabajo: Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable.

Salud: En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud. Ver más sobre Tauro…

Géminis

T22 mayo-21 junio



Amor: La vida con su pareja se presenta serena y feliz.



Dinero: No piense solo en el dinero rápido, sino en la riqueza segura.

Trabajo: Un compañero que está celoso de su éxito.

Salud: Muy seguro de sí mismo, pues su salud es estupenda. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

22 junio-22 julio

Amor: Sus amigos son decisivos en su vida.



Dinero: Los negocios rápidos pueden ser muy beneficiosos.

Trabajo: Convenza a sus jefes de la necesidad de una renovación.

Salud: La falta de sueño debe acabar. Ver más sobre Cáncer…

Leo

23 julio-22 agosto

Amor: No debe conformarse con la primera persona que aparezca.

Dinero: Puede tener alguna sorpresa económica agradable.

Trabajo: Gran movimiento en el terreno laboral.

Salud: Utilice un calzado adecuado para evitar rozaduras. Ver más sobre Leo…

Virgo

23 agosto-23 sept.

Amor: Un cambio de actitud mejorará su relación sentimental.



Dinero: No derroche su dinero.



Trabajo: La seguridad en su trabajo le lleva al optimismo.

Salud: Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza. Ver más sobre Virgo…

Libra

24 sept.-23 oct.

Amor: Pida ayuda a su pareja, sabrá aconsejarle bien.



Dinero: Tiende al ahorro, pensando en lo que se avecina.



Trabajo: Cuando menos lo espere recibirá noticias de un ascenso.

Salud: En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno. Ver más sobre Libra…

Escorpio

24 oct.-22 nov

Amor: Dele a la persona amada toda su ternura.



Dinero: Es mejor que no realice inversiones por el momento.

Trabajo: Nuevas obligaciones profesionales le llenarán de ilusión.

Salud: Aumento de peso, cuidado con las comidas y bebidas. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Amor: El entendimiento con su pareja cada vez es mayor.



Dinero: No es una buena ocasión para derrochar su dinero.



Trabajo: Quizá se están fijando en usted para promocionarle.

Salud: Su espalda necesita una puesta a punto y más descanso. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

22 dic.-20 enero

Amor: Momento sentimental bastante bueno e intenso.



Dinero: Con respecto a su economía, gastos, gastos y más gastos.

Trabajo: Haga ya sus reivindicaciones laborales.

Salud: Evite las comidas grasas y así hará mejor las digestiones. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

21 enero-20 febrero

Amor: Si un amigo se enamora de usted, hable con él.



Dinero: Va a disfrutar mucho de su dinero, se irá de compras.



Trabajo: Sus ideas serán bien recibidas en su trabajo.

Salud: Tendencia a sufrir mareos ocasionales, cuídese. Ver más sobre Acuario…

Piscis

21 feb.-20 marzo

Amor: Día excepcional junto a su pareja.

Dinero: Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo.

Trabajo: No sea tan individualista a la hora de trabajar.

Salud: Procure cuidar y mejorar su aspecto. Ver más sobre Piscis…