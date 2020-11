Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de noviembre para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

Noviembre se presenta llena de novedades para Capricornio, especialmente relacionadas con el amor. ¿Qué te está sucediendo Capricornio? Llevas un tiempo que estás algo alicaído y no solamente te está afectando en la salud sino también en tu relación de pareja. Noviembre debe ser un mes para tomar decisiones con el objetivo de cambiar la dinámica negativa que te está acompañando en las últimas semanas.

La situación laboral y económica está siendo complicada para todos, dado que vivimos en una situación excepcional que nos obliga a adaptarnos a la nueva realidad. Aunque eres un signo que le cuesta un poco la adaptación a los nuevos entornos es importante que lo hagas lo más rápido posible.

Amor

No corren buenos tiempos para el amor para Capricornio. La sensación de que te encuentras estancado en tu relación es una losa que empieza a pesar, pero… ¿realmente está estancada la relación o tienes expectativas demasiado altas? Muchas veces no valoramos a las personas hasta perderlas y, en este caso, sería conveniente que no te dieras cuenta demasiado tarde.

Adaptarse a la rutina en pareja es una situación que no siempre encajamos bien, sin embargo, Capricornio debe entender que es algo normal y que es imposible mantener la magia y pasión de los primeros meses. En vez de deprimirte por ello, sería aconsejable que busques alguna forma para salir de la rutina que tanto te quejas. ¿Qué te parece una excursión por el monte? ¿O prefieres una cena romántica? ¡No lo pienses, hazlo!

Salud

Noviembre destaca por ser un mes donde damos la bienvenida al frío. Es por ello que necesitas cuidarte y evitar los cambios de temperatura, ya que tienes bastante tendencia a resfriarte. Además, estamos en una situación que no conviene resfriarse.

Noviembre es un buen momento para que retomes la actividad física. Ahora que no hace tanto calor no tienes ninguna excusa para hacer algo de ejercicio, además que seguro que encuentras aquella actividad que mejor se adapta a tu edad o estado de forma. Puedes empezar saliendo a andar o, si estás en mejor forma, puedes salir a correr o en bicicleta. Ponerte en forma no solamente te beneficiará a nivel físico, sino que también te aportará numerosas ventajas a nivel mental.

Dinero y Trabajo

Tal y como hemos avanzado al principio, la asignatura pendiente de Capricornio para este mes de noviembre será la de adaptarse a la situación que vivimos en la actualidad. En caso de que estés buscando trabajo sería interesante que no te centraras únicamente en aquello que dominas, sino que abrir nuevos horizontes no solamente aumentará las posibilidades de conseguir un empleo, sino que además te permitirá retarte a ti mismo. ¿Estás preparado para salir de tu zona de confort?

Si ya tienes empleo Noviembre debe ser un mes para demostrar tu compromiso con la empresa, por lo que tendrás que hacer una serie de sacrificios que, de buen seguro, serán valorados por tus superiores. Tranquilo, que esta situación es pasajera e irá mejorando con el paso del tiempo.

Conclusión

Noviembre puede ser un mes muy positivo para Capricornio, aunque lo será solamente si asume una serie de riesgos y se atreve con decisiones que lleva tiempo aparcando. Que tu situación mejore depende básicamente de tu actitud y de tu conducta, por lo que cada día que pasa es una oportunidad que te da la vida para cambiar todas aquellas cosas que no te gustan.

Por el contrario, si continúas con esta actitud seguramente Noviembre sea un mes mediocre y que aumente tu sensación de desazón y malestar. Como diría un sabio refrán… “Capricornio, la pelota está en tu tejado”.