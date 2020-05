Los nativos de Capricornio estáis sumidos en una larga etapa de cambios y transformación personal. Vuestro crecimiento más íntimo busca la manera de asentarse de una forma definitiva y estable.

Las exigencias personales y profesionales deben ser profundamente meditadas antes de dar pasos de los que luego os podáis arrepentir. Pronto llegará vuestro momento de poner en marcha un nuevo ciclo con nuevos bríos, con energía y con la confianza de quien ha meditado mucho.

Salud

Comenzáis un mes en el que iréis sobrados de energía y que puede conduciros a sobrecargaros más de la cuenta, vigilad bien hasta donde podéis llegar. Sería bueno para vosotros no darle tantas vueltas a la cabeza. Distraeros leyendo, hablando, oyendo música, lo que sea para no pensar.

Tampoco descartéis empezar una dieta para mejorar vuestro físico, tratamientos corporales y todo aquello que os haga sentiros bien tanto por dentro como por fuera. Cuidaros sobre todo al final de mes, las defensas pueden bajaros y propiciar que contraigáis un catarro o seáis víctima de las alergias.

Amor

No será un mes cómodo para el amor. El mes empezará con mucha intensidad que podría degenerar más pronto que tarde en conflictos y discusiones. No será fácil convenceros de que cedáis aunque no llevéis razón.

Entre unos y otros extremos conforme vayan pasando los días romperéis vuestra coraza y demostraréis vuestros sentimientos, compartiendo tiempo libre con vuestra familia y relajando vuestras exigencias. Entráis en una etapa larga en las que las relaciones personales primarán por encima de todo.

Trabajo

Cuidad y vigilad bien de vuestros intereses. No todo el mundo respetará vuestra labor y no faltará quien se quiera adjudicar méritos ajenos. Cuidad vuestros asuntos y centraros en vuestros intereses. Encontraréis muchas soluciones ingeniosas a los problemas que os acucian, aunque todo ello podría causaros cierto estrés qué os deje agotados.

Las conversaciones con amigos o colegas del trabajo podrían ser beneficiosas a la vuelta para combatir los excesos intelectuales a los que os podéis ver sometidos y descubriréis lo mucho que os gusta el trabajo en equipo cuando por fin todo vuelva a la normalidad.

Dinero

No es momento para gastar lo que no se tiene, pero si estáis pensando en solicitar un crédito o hacer una inversión fuerte, planificadlo bien para cuando podáis ponerlo en marcha. Hay que explotar a fondo los recursos personales, aprovechar las pequeñas oportunidades que surjan y evitar los gastos innecesarios.

Aunque las posibilidades económicas no sean como deseáis, la confianza y el optimismo os llevarán por el camino de la eficiencia y no saldréis tan malparados de la situación cuando todo se normalice. Plantaréis la semilla para el futuro.

Vuestro regente Saturno os acompañará este mes algo complicado para vosotros, facilitará la asimilación de los problemas y os aportará la sabiduría necesaria para resolver las cosas. Ganaréis en confianza y dominio personal.

Por otro lado, un poco de descanso tampoco os haría daño, ya que con los problemas que hay podéis acabar con un cansancio físico y mental muy acusado. Buscad momentos de soledad y bajad el ritmo con que lo afrontáis todo. Un poco de relajación o yoga os ayudará mucho.