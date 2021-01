Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de ENERO para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

Capricornio, parece que te acompañan desde hace tiempo problemas de autoestima, y enero no llega para acabar con estos problemas. Deberás ser tú quien se dé cuenta de que así no consigues nada en esta vida, y para eso este mes sí que es el momento idóneo. Apóyate de las personas que tienes a tu alrededor, sin querer les apartas de tu lado cuando más los necesitas y eso les duele. Déjate aconsejar, déjate querer y solo así saldrás de ese bucle en el que te has metido tú mismo.

Cuidado este mes con las decisiones que tomas, podrían ser precipitadas y no estar bien orientadas. Como consecuencia te ganaras ciertos momentos de incomodidad que no te vendrán nada bien para tu falta de autoestima. Procura estar al día con todas tus tareas en el trabajo, de no hacerlo, acabarás enero con un taco de cosas por hacer interminables.

Amor

Te centras demasiado en tu pareja y la agobias. Necesita espacio y tú no se lo estás dando. Si sigues así tu pareja tomará una determinación que no te gustará nada. Procura recapacitar antes de que esto pase y dejarle espacio para que respire sin tu presencia. Pero, ¡cuidado! No se trata de olvidarte por completo de ella, sino de hallar el término medio que os haga crecer como pareja.

Si estás soltero este no es un buen mes para ti. Tanto tiempo en casa está causando estragos en tu apariencia y hasta peinarte te parece un mundo, cuanto menos ponerte ropa en condiciones. Tendrás que recurrir a aplicaciones para conocer gente nueva.

Salud

Los malestares que tenías en el mes pasado, te seguirán durante todo enero y deberás hacer algo para calmarlos. Si vas al médico, cuidado con todo lo que tocas. Podría ser peor el remedio que la enfermedad. No obstante, necesitas que te mire un especialista porque tú solo no podrás calmar tu dolor.

Necesitas dormir más por las noches. No estás descansando y eso está causando estragos en tu salud. De hecho, es uno de los motivos principales por los que tus malestares no cesan. Toma la decisión de olvidarte del ocio nocturno y comienza una rutina sana por la noche.

Dinero y trabajo

Tu trabajo es muy exigente, y aunque estés a la altura de lo que se te pide, estás cansado de dar tanto y recibir tan poco. Deberías plantarles cara a tus superiores y exigir un aumento de sueldo en condiciones. No basta con más días libres ni más recursos válidos para tu aprendizaje, necesitas sentirte económicamente libre y eso no lo puedes conseguir con lo que estás recibiendo ahora mismo.

Tus ahorros han ido desapareciendo poco a poco durante estas navidades. Va siendo hora de volver a abrir la hucha y hacerla crecer poco a poco para que puedas tener unas buenas vacaciones dentro de poco.

Conclusión

Este mes será normal. No tendrás altibajos que puedan hacerte perder el rumbo, ni momentos que puedan atraer desesperación y mal rollo. No obstante, no pierdas de vista tu autoestima, puesto que de no aumentarla podrías caer en una ligera depresión que te amargará ciertos días del mes. No puedes permitirte eso, así que procura solucionar este pequeño problema antes de que sea tarde.

Apóyate en tu familia y en tus amigos cuando lo necesites, y si tienes algún problema económico, pide ayuda. Serán soluciones temporales que no tardarás en devolver, así que no tendrás de qué preocuparte. Será mejor pedir ayuda que endeudarte ¿no crees?

Por último, haz ejercicio, durante el pasado año no moviste ni un dedo y ahora toca ponerse al día y en forma. ¡No hay excusas!