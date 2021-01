Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de ENERO para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

Este mes tendrás que hacer caso a las señales que pone en tu camino el universo. Puede que alguna de estas señales sea tan discreta que pase desapercibida y pierdas la oportunidad de hacer lo correcto en ese momento. Abre bien los ojos y ábrete también a nuevos cambios para que todo fluya de manera suave y constante. Tendrás que contar con las personas que están a tu lado siempre para que todo esté en perfecta armonía durante todo enero.

No pierdas la paciencia ante los problemas que puedan surgir durante este mes. Necesitas ser constante y superar los baches con un extra de superación y energía. Extra que podrás conseguir tú mismo si trabajas duro tu mente y tu cuerpo. No te debilites, debes estar siempre alerta y bien entrenado para lo que pueda surgir.

Amor

La vida da muchas vueltas, y en tu caso se ha pasado y te has mareado. Tanto que una persona que estuvo anteriormente en tu vida, volverá para intentarlo de nuevo con una promesa en boca. Deberás valorar si te compensa lo que te promete, y lo más importante, tendrás que valorar si sus palabras son ciertas o si se trata de una mentira más por la que podrías estar dentro de poco volviendo al punto de partida.

Si tienes pareja, cuidado con esta vuelta del pasado a tu vida. No os vendrá nada bien y podría crear brechas importantes en tu relación. Procura saber decir que no cuando sea necesario y todo irá viento en popa.

Salud

Notas que tu cuerpo ya no es el mismo. La edad no perdona, y las secuelas del pasado pasan factura. Deberías empezar a hacer alguna rutina de ejercicios físicos. Comienza por dedicar una media hora diaria a tu cuerpo y ve aumentando en la medida de lo posible. Podrás conseguir una mejora impresionante de tu autoestima y de tu estado físico antes de que se acabe el mes de enero.

Si notas ciertos síntomas que podrían ir a más, acude a un especialista para que los analice, antes de que sea tarde y pierdas días de trabajo.

Dinero y trabajo

Vas como pollo sin cabeza siempre a tu puesto de trabajo. Deberías organizarte mejor el tiempo antes de acudir al trabajo. Si consigues llegar de manera calmada el trabajo saldrá mucho mejor. Esa sensación de estrés constante que tú tienes no te viene bien para nada, ni siquiera para tu satisfacción propia.

En el terreno económico tendrás que hacer bastantes cuentas para cubrir los agujeros que han dejado las navidades. Habrá que recortar gastos y desprenderse de algunos caprichos que no te sirven de nada. Paciencia, enero pasará rápido y podrás empezar otra nueva realidad en los próximos meses.

Conclusión

Enero se presenta muy lineal, pero con algunas modificaciones que te harán trabajar más de la cuenta. No tires la toalla a la primera de cambio. Estarás constantemente en encrucijadas que te harán tomar decisiones precipitadas. Pero, aún no teniendo tiempo para tomarlas, deberías pensar unos segundos qué es lo que mejor te viene a ti. En estos aspectos debes ser egoísta y no pensar en los demás, porque el beneficio es propio.

Trabaja cuerpo y mente en la medida de lo posible, y acompaña este trabajo con una buena alimentación. Se han acabado ya los turrones y los mazapanes y ahora toca ponernos serios con la dieta. No puedes alargar los excesos hasta el mes siguiente porque causaría estragos en tu salud.

Cada vez que te sientas ahogado, pide ayuda a tu familia o a tus amigos. Ellos te tenderán la mano y tan solo con esa sensación de compañía, te sentirás aliviado.