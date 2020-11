Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de diciembre para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

Se avecina un mes lleno de cambios para Cáncer, con picos muy marcados en salud, amor, trabajo y dinero. Intenta dosificar tus emociones porque será la clave para no entrar en cólera sobre todo en terreno amoroso. Si estás en pareja procura no entrar en discusiones absurdas que sabes de antemano que no van a llegar a ningún puerto en concreto. Si estás soltero o soltera, quizá tengas algún que otro momento especial, pero no te hagas demasiadas ilusiones y ten siempre los pies en la tierra.

Procura adentrarte en alguna formación que te haga crecer profesionalmente. Todo lo que puedas ganar en conocimiento te servirá para dar forma tus proyectos y ganar más beneficios a la larga. Así que pon empeño en todo lo que haces y tendrá su recompensa en el presente y en el futuro.

Amor

Este mes tendrás que darle mucha importancia a tu vida sexual. Estés soltero, en pareja o casado va a haber muchas chispas durante diciembre. Serás tú mismo quién busque esa pasión dentro de ti y que estaba un poco dormida. Esto solucionará algunos problemas que teníais acumulados de tensiones y discusiones anteriores que no habíais solucionado aún.

Si estás soltero no encontrarás el amor este mes, pero puede que veas la luz al final del túnel y comiences el año de la mano de una persona a la que ves claramente en tu vida. Cuidado, deberás tener los pies en la tierra si no quieres salir escaldado esta vez.

Salud

Los meses pasados no has estado demasiado entero. Este mes parece que todo empieza a volver a la normalidad, pero tendrás que poner todo de tu parte para sentirte bien. Descansa más y sigue cuidando de ti tanto por dentro como por fuera. Añade horas de ejercicio a tu rutina, come comida real sin demasiados azúcares ni aditivos que perjudiquen tu salud a la larga…

Procura sacar tiempo para otras cosas que no sean trabajar. El trabajo te consume y te hace perder la paciencia y las ganas de quererte más. Aunque se te acumule el trabajo, lo mejor es que los fines de semana te olvides de todo lo que tenga que ver con tus labores.

Dinero y trabajo

Económicamente no tendrás quejas durante este mes de diciembre. Tendrás que limitar algunos gastos y eliminar otros, pero serán cosas superfluas que no modificarán en absoluto tu estilo de vida. Tu familia no está pasando por un mal momento y quizá tengas que tenderles la mano en algún momento puntual. ¡Para eso está la familia!

Cuidado porque podrías vivir ciertos cambios que modificarán tu rutina en el trabajo. Un cambio de puesto, una alteración de tus labores y tus objetivos… Te adaptarás fácilmente así que no tienes de qué preocuparte.

Conclusión

Diciembre es una fecha muy familiar, y por suerte tú tienes la posibilidad de estar cerca de tu familia en estos momentos. Aprovecha cada minuto con ellos porque te vendrá bien para fortalecer tu estado de ánimo. También es buen momento para reunirse con amigos cercanos y amigos que no veías hace tiempo. Las salidas nocturnas y momentos de ocio estarán limitados, pero harás lo posible para disfrutar de tu tiempo libre al máximo.

Cuidado con los caprichos. Debes tener los pies en la tierra y valorar cada cosa que quieres adquirir. De tomar decisiones en caliente podrás equivocarte y sentir un gran vacío en tu interior. Por tu bien y el de tu economía piensa bien tus pasos y dosifica para poder llegar a todos los lugares que esperas.

Siéntete arropado por tu familia y devuélveles la sensación con tu presencia en momentos difíciles.