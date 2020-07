Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de julio para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

Este mes de julio se abrirá para que puedas sentir qué es lo que necesitas para triunfar. Esa energía que llega cuando pasas por delante de un lugar que te gusta. Las tareas más agradables que haces en casa, las conversaciones con esas personas que te rodean. Todo te irá dando pistas sobre la forma en la que debes encarar este nuevo futuro.

Estás en vías de transformarte de una forma que no esperas y solo lo conseguirás si abres bien los ojos ante este periodo. Analiza correctamente las señales y espera que cada una de ellas se vayan confabulando a tu favor. Los astros te serán favorables y te darán una perspectiva perfecta para poder avanzar.

Espera que sea en la dirección correcta y no dudes de tus posibilidades, este mes será revelador en todos los sentidos, acepta los cambios y di claramente lo que sientes.

Salud

Podrías acabar con ciertas molestias en los pies. La conexión con la madre tierra estará especialmente presente. Si eres sincero con lo que te hace sentir sabrás en todo momento qué puedes conseguir. La naturaleza es una fuente de inspiración que decidirás usar a medida que avancen los días.

A la luna llena llegarán una serie de ideas que te permitirán acabar con algunos problemas personales que han ido en aumento durante los últimos días.

Amor

No te canses de avanzar solo, ha llegado el momento en que lo hagas en compañía. Ese alguien que hasta ahora se ha mantenido al margen, cogerá un cierto protagonismo, será cuestión de que le permitas participar en esta ecuación.

La transformación que has iniciado irá acompañada de un latido mucho más directo y sincero, necesitas ser tú mismo para no volver a fallar en todo lo que se refiere al amor. La sinceridad es la clave para escoger el camino correcto. No dejes que nada o nadie te diga que no puedes decir, habla libremente de tus sentimientos.

Dinero y Trabajo

La prosperidad que esperas puede llegar este mes de julio con un nuevo trabajo que te permitirá reconocer abiertamente qué es lo que puedes hacer y qué no. Las empresas que no están en crisis pueden empezar a contratar trabajadores de forma totalmente normal. Si cambias de sector te encontrarás con una serie de nuevas oportunidades.

Aceptarás lo que venga y lo harás con alegría. La importancia de llevar un sueldo a final de mes será más importante que unos nuevos horarios a los que tendrás que acostumbrarte con el paso de los días.

Consclusión

Te enfocarás hacia la transformación durante el periodo entre lunas del 5 de julio hasta el 20 de julio vivirás un proceso en el que todo puede cambiar. En el aspecto más personal te verás cara a cara contigo mismo. Las pequeñas señalas que van apareciendo son las que te indicaran el camino.

Una llamada directa de un conocido o una idea brillante que puede llegar en especial durante la luna llena del 5 de julio pueden darte la perspectiva que necesitas. Desde lejos todo se podrá ver mucho mejor que de cerca.

Con esa mirada desde lejos te darás cuenta de lo que vales y de lo que puedes hacer, de ti dependerá poder hacer posible una serie de pasos que hace tiempo deberías haber hecho. Lo que esperas que sucede nunca lo hará si no eres capaz de dar el 100 por cien de ti mismo. Las grandes esperanzas que tienes puestas en el futuro solo se materializarán cuando seas consciente de tu fuerza interior.

Julio te espera con los brazos abiertos, nada volverá a ser igual después de unos días en los que conocerás la verdadera esencia de tu signo.