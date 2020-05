Empieza un nuevo mes y no sabes cómo, pero las cosas no están saliendo como querías ni como habías pensado. Bien, ha llegado el momento de relajarse, respirar hondo y tomarte unos minutos para ti.

Así puede que logres entender si está en tus manos poder cambiar algo de todo lo que está

sucediendo. Tendrás que tomar decisiones importantes, de hecho, tendrás que hacerlo durante casi todo el mes, y muchas de ellas no serán del todo fáciles.

Amor

Este mes de mayo será un poco más duro a nivel sentimental, pues te darás cuenta de lo que el amor representa. Deberás enfrentarte a unas semanas de revelación, y puede que sean las que necesitabas para escuchar por fin a tus propios sentimientos.

De ti depende todo lo que llegue a partir de ahora. Eres una persona con las ideas claras y casi siempre consigues lo que quieres, pero sabes que en algunas ocasiones acabas perdiéndote del todo. Tranquilo, tus mejores vibraciones y energías pondrán todo su empeño para afianzar vuestra relación.

Salud

Puedes fingir que nada pasa el tiempo que quieras, pero al final del camino podrías tener que afrontar un mal mucho mayor. Reaccionar a tiempo es importante para ti, y con el tiempo descubrirás que hay muchas ocasiones para afrontar cualquier miedo.

Si tienes algún síntoma que podría ser grave, busca ayuda donde sea necesario, solo así podrás alejar la posibilidad de que vaya a peor. Es cierto que no estás en tu mejor momento a nivel físico, pero eso no quiere decir que debas tirar la toalla a la primera de cambio.

Dinero y Trabajo

Trabajas a tu manera y lo haces de una forma tan especial que acabarás consiguiendo un ascenso inesperado. De pronto ofrecerás un cambio significativo en tu empresa y contigo siempre habrá alguien listo para poder reaccionar ante cualquier incidencia.

Esto representará un antes y un después en tu carrera profesional y te ayudará a ganar el respeto de todos por haber vuelto a la actividad laboral con todo lo imprescindible para triunfar.

Conclusión

Progresivamente entenderás que tienes que trabajar un poco más la seguridad en ti mismo, la naturalidad y, sobre todo, las formas de decir lo que piensas y sientes. A menudo, lo guardas todo tan adentro que, cuando lo sacas, la gente no espera eso de ti y pueden llegar a pensar incluso que no te conocen. Está bien ser diplomático, pero en determinadas ocasiones el respeto es prioritario.

Lo que estás sintiendo y lo que te está pasando en la actualidad ya lo has vivido en algún momento, así que piensa que estás jugando con ventaja. No lo estropees ahora y no te vengas abajo, sincérate contigo mismo y adelante, puedes y tienes que solucionarlo todo.

El día 11 de mayo Saturno empieza su ciclo retrógrado en tu signo, lo que significa que pueden llegar cambios importantes y todo se puede magnificar más de la cuenta. Puedes sentir que tienes demasiada presión o que estás agobiado por alguna situación, así que cuida mucho tu mente para que tu cuerpo esté en buen estado.

Y si no logras encontrarte, deja de buscarte, a lo mejor tú mismo te estás encasillando y estás dando vueltas todo el tiempo en el mismo sitio. Quizás debas salir de ahí y mirar hacia otro lado. A partir del día 21 de mayo el Sol entra en Géminis, lo que te aportará mucha más fuerza, intenta aguantar hasta entonces.

Atrás quedarán esos momentos de dudas, pero la comunicación será clave en tu vida. Llegarán buenas noticias, pero no tengas miedo de acordarte de cosas que quizás pensabas que estaban ya curadas hasta conseguir sanarlas por completo.

La estabilidad va a volver y tus ganas de empezar de cero también. Intenta tomar las decisiones más acertadas y guíate por lo que tu instinto te diga, no por lo que creas que debes hacer. Tu instinto es poderoso, pero en ocasiones no lo escuchas por miedo a que acierte.