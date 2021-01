Te ofrecemos la suerte que depara el destino durante este mes de ENERO para todos los signos del zodíaco. Descubre lo que ofrece el destino…

Todo apunta a que este mes será épico. Tus proyectos están generando los resultados que esperabas e incluso puede que superen las barreras que habías puesto antes de comenzar con ellos. Esto te hará sentirte vivo y capaz de que puedes lograr todo lo que te propongas. No te desesperes cuando las cosas salgan mal, porque gana la batalla lo bien que lo estás haciendo. Eso sí, intenta compartir la alegría de estos éxitos porque solo así te sentirás completamente pleno.

Por otro lado, deberías no hacer caso de lo que lees u oyes por ahí. Como un buen investigador, deberías corroborar esas teorías antes de pensar que son ciertas. De no hacerlo, podrías meterte en ciertos problemas que rasgarán esa felicidad tan plena con la que habías entrado en este año.

Amor

Encontrar el amor te lleva a un subidón de adrenalina total. Pero, no basta con encontrar el amor y hacer todo lo posible para iniciar una relación. Debes saber que mantenerlo es una tarea que te llevará mucho tiempo y esfuerzo. Además, deberías mostrarte tal y como tú eres. Has mostrado una faceta de ti en esos momentos en los que te has presentado a la otra persona, pero la realidad es que tienes 1000 más. Dosifica para no abrumar a la otra persona, pero debes mostrar toda tu personalidad para ser totalmente sincero.

La otra persona está en perfecta sintonía contigo así que aprovecha estos momentos para contarle todo lo que no te atreves. No será un problema y descubrirás que tus miedos pueden irse con la sinceridad absoluta.

Salud

2020 no te trató bien y dejó estragos en tu salud que deberías revisar este mes que entra. Comienza por pedir cita en tu médico de cabecera y hacerte análisis para determinar que todo está bien dentro de ti. Dependiendo de los resultados, podrías hacerte otras pruebas que corroboren que no hay nada de lo que preocuparse.

Si hay algo que no esperabas en esos resultados, mantén la calma. Seguro que hay una solución factible a corto plazo y no es tan malo como parece. ¡Paciencia! Este mes el universo está contigo.

Dinero y trabajo

El trabajo para ti es un castigo cuando no debería ser así. Procura entender por qué te metiste en ese puesto y encuentra un motivo para desempeñar tus labores de manera consciente y siempre con positividad. Si no eres capaz significará que deberías empezar a buscar alternativas que te hagan tocar la felicidad.

Lo peor de trabajar en algo que no te motiva es que la rutina se hace cuesta arriba, cuando en realidad, la rutina debería ser algo a lo que todos quisiéramos aspirar. Paciencia, tus ingresos hoy están congelados, pero todo irá bien si tomas las decisiones acertadas.

Conclusión

Enero trae mucho frío para ti. Te trae mucho en lo que pensar. Un gran cambio en tu vida, una decisión importante respecto a tu salud, un bajón económico que debes solucionar… Son problemas, sí, pero son problemas con soluciones factibles, con soluciones rápidas, así que no tienes de qué preocuparte. Tu familia te acompañará en todo y te tenderá la mano cuando más lo necesites. Presta atención a todos los cambios y actúa en consecuencia para sentirte siempre bien, para sentir que has optado por la opción correcta.

Cuidado con las redes sociales. Pasas mucho tiempo enganchado y quizá llegó el momento de tener unos días de desconexión total. Fuera móviles, televisores y aparatos electrónicos de todo tipo durante un par de días. Verás como vuelves a la carga con otra mentalidad y sabiendo que no es un vicio, sino que puedes superar perfectamente la tentación.