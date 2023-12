Tienda su mano a las personas queridas. Un pariente saldrá al quite con un aporte económico extra. Quizá le hagan una oferta de trabajo que no podrá rechazar. Su sistema respiratorio estará algo más sensible. La relación amorosa atraviesa un pequeño bache. Tendrá que afrontar un cuantioso gasto que no esperaba. Sus proyectos profesionales se harán realidad. Día agotador, respete sus horas de sueño. Luche por su relación, si todavía le interesa. Respecto al dinero, escuche a los entendidos. Laboralmente, día muy movido. La fruta ayudará bastante a su organismo. Evite discusiones absurdas con su pareja, no llevan a nada. En los negocios no existen los amigos; son clientes. Le vendría bien independizarse laboralmente. Las bajadas de tensión pueden producirle mareos. . Ahorre lo que pueda y gaste lo necesario. Personas con nuevas ideas le promocionarán. No deje que los nervios le lleven de cabeza. Los fallos de sus familiares se los debe tomar con calma. El dinero de reserva destínelo a la persona amada. En su trabajo, no firme nada sin estar asesorado. No intente trabajar 25 horas al día, su salud es lo primero.

ARIES (21/3 - 20/4): En el amor, tienes una historia de amor tóxica. Resuelve el problema antes de que te traiga más problemas emocionales

la influencia de la Luna en tu casa V trae un impulso adicional a tu creatividad y expresión personal. Sin embargo, ten en cuenta la cuadratura con Júpiter, lo cual sugiere la necesidad de mantener un equilibrio y ser selectivo en tus gastos.

Aunque es un día propicio para disfrutar del placer y satisfacer las necesidades de tus hijos, es importante no excederse en los gastos. La cuadratura con Júpiter podría llevar a ciertos excesos si no se maneja con precaución. En lugar de asumir costos exorbitantes, busca opciones creativas y económicas para satisfacer tus deseos y los de tus seres queridos.

Este día ofrece oportunidades para disfrutar de momentos alegres y placenteros, especialmente en el ámbito creativo y en las interacciones con tus hijos. Considera alternativas divertidas y significativas que no comprometan tu estabilidad financiera.

TAURO (21/4 - 20/5): Te espera una propuesta laboral muy suculenta.

El bienestar se encuentran en tus hábitos y costumbres prácticas y familiares. Este es un momento propicio para disfrutar de la estabilidad que te ofrecen tus rutinas diarias y conectarte con la comodidad de tu entorno familiar. Es importante destacar que la cuadratura de la Luna con Júpiter sugiere cierta precaución en cuanto a los gastos. Aunque estés inmerso/a en la seguridad que proporcionan tus hábitos, evita excederte en tus gastos hoy. Mantén un equilibrio entre disfrutar de las comodidades y ser consciente de tus recursos financieros. Planifica tus gastos en el hogar.

Este día te brinda la oportunidad de encontrar alegría y satisfacción en las pequeñas cosas de la vida, en especial aquellas relacionadas con tu hogar y tu entorno familiar.

GÉMINIS (21/5 - 20/6): Con el ejercicio, puedes sufrir algún tirón muscular. No hagas spinning.

Con la Luna en tu casa III, te destacarás en las comunicaciones y tendrás un papel protagónico en tus interacciones con el entorno. La dodecatemoria de Virgo resalta la importancia de ser selectivo/a y cuidadoso/a en tus contactos y comunicaciones.

Es probable que te encuentres en situaciones donde la rivalidad entre tus gastos y necesidades pueda surgir. Para gestionar esto de manera positiva, es crucial ser selectivo/a en tus caprichos y priorizar tus gastos según su importancia y utilidad.

Enfócate en lo esencial y evita gastos impulsivos que puedan desequilibrar tu presupuesto. Aprovecha la energía comunicativa y asertiva que te brinda la Luna en tu casa III para destacarte en conversaciones importantes. Sé diplomático/a y elige tus palabras cuidadosamente para evitar malentendidos. Mantén la mente abierta y receptiva a las opiniones de los demás, ya que esto fortalecerá tus relaciones y te permitirá construir conexiones significativas.

CÁNCER (21/6 - 20/7): Se prudente a la hora de gastar en la compra de los regalos de Reyes.

Los grandes sacrificios que puedes estar proyectando, especialmente con la entrada de Júpiter en Tauro en tu casa XI, pueden parecer abrumadores. Sin embargo, es fundamental recordar que la organización selectiva en el trabajo y el disfrute de los placeres básicos pueden hacer que este día sea más llevadero y positivo. La entrada de Júpiter en Tauro indica un período en el que podrías sentir la necesidad de hacer sacrificios significativos para alcanzar tus expectativas y estabilidad personal a largo plazo.

En lugar de abrumarte con la magnitud de estos desafíos, es beneficioso adoptar un enfoque selectivo y estratégico en tu organización y planificación laboral. Aprovecha la energía de este día para priorizar tareas y compromisos, centrándote en lo esencial. No te dejes llevar por la sensación de abrumo; en su lugar, divide tus responsabilidades en pasos manejables y concéntrate en cada uno de ellos. Este enfoque te permitirá avanzar de manera efectiva y sin sentirte saturado/a.

LEO (21/7 - 21/8): Sigue los astros, te guiarán hasta el corazón de la persona que buscas.

La Luna se encuentra en tu signo, lo que puede hacerte sentir más sensible de lo habitual. Sin embargo, la entrada de Venus en tu casa V trae consigo una energía positiva que favorece tu buen ánimo y entrega a los placeres de la vida. La clave para aprovechar al máximo este día es organizarte con temas relativos al trabajo, permitiéndote conciliar ambos aspectos de tu vida de manera armoniosa.

Al estar más sensible, es importante que te des el espacio necesario para cuidar de tus emociones y necesidades personales. Aprovecha la influencia positiva de Venus en tu casa V para disfrutar de momentos placenteros, ya sea dedicando tiempo a actividades creativas, saliendo con amigos o entregándote a pasatiempos que te brinden alegría.

En el ámbito laboral, organízate de manera eficiente para abordar tus responsabilidades sin sentirte abrumado/a. La energía positiva de Venus puede ayudarte a abordar tus tareas con entusiasmo y creatividad, lo que contribuirá a un ambiente laboral más armonioso.

VIRGO (22/8 - 22/9): En una compra que vas a hacer, es muy probable que te engañen.

Querido Virgo, este es un momento para abrirte y no encerrarte en ti mismo/a. Aunque tu naturaleza reflexiva y analítica a menudo te lleva a buscar la perfección en la soledad, hoy te invito a buscar apoyo en tus relaciones familiares. Aprovecha la conexión con tus seres queridos para compartir tus pensamientos, inquietudes y logros.

Las relaciones familiares pueden brindarte un sólido respaldo emocional y experiencias de vida enriquecedoras. No tengas miedo de compartir tus metas y aspiraciones, ya que es probable que encuentres comprensión y apoyo entre aquellos que más te conocen. Involucrarte en compromisos familiares no solo fortalecerá los lazos afectivos, sino que también te proporcionará nuevas perspectivas y aprendizajes valiosos.

LIBRA (23/9 - 22/10): Te vas a conocer gente nueva que te darán unas ideas laborales muy exitosas

Este día, la alineación armoniosa de la luna en el signo de Leo a través de un sextil te brinda una oportunidad única para dirigir tu enfoque hacia potenciales grandes logros en tu área laboral. Mantente atento/a a las posibilidades que se presentan y, al mismo tiempo, cultiva la prudencia y la practicidad en tus decisiones. Recuerda que este aspecto celestial no solo resalta tus capacidades creativas, sino que también sugiere que, al ser cuidadoso/a y práctico/a en tus acciones, puedes transformar estas oportunidades en éxitos duraderos. Celebra tus logros, confía en tus habilidades y navega con confianza por el camino hacia el éxito laboral.

ESCORPIO (23/10 - 22/11): Te vas a encontrar tan bien que empezarás a hacer ejercicios al aire libre.

Después de algunas semanas con Venus en tu signo, has estado manejando compromisos y cargas que han sometido tu energía. Con la influencia de la Luna en Leo, se abre la oportunidad de liberarte de algunas responsabilidades que quizás te han pesado.

Este es un momento propicio para soltar aquello que ya no te sirve, ya sea en términos de relaciones, proyectos o situaciones que te han estado reteniendo. La energía leonina te invita a mostrar tu voluntad con honor y valía, destacando tu autenticidad y brillando en tu verdad.

Considera este día como una celebración de tu autonomía y la expresión de tu auténtico ser. No tengas miedo de dejar atrás lo que no te permite crecer o prosperar. Este acto de liberación no solo aligerará tu carga, sino que también te abrirá a nuevas oportunidades y experiencias en el futuro.

Aprovecha este día para enfocarte en ti mismo, en tus deseos y en lo que te hace sentir verdaderamente libre y realizado. Éste es tu tiempo para brillar y dejar atrás cualquier sombra que haya estado oscureciendo tu camino.

SAGITARIO (23/11 - 20/12): Los astros aportan un clima agradable a tu relación de pareja.

La influencia de la Luna en el enérgico signo de Leo, aunque esté en cuadratura con Júpiter, te sugiere la importancia de ser cauteloso/a en terrenos desconocidos para evitar posibles contratiempos en tus sacrificios o rutinas. Sin embargo, no se trata de temer, sino de ser consciente y tomar decisiones informadas. Aprovecha este día maravilloso cargado de energía, ya que darás la bienvenida a Venus en tu signo solar, marcando el inicio de una etapa llena de armonía y prometedoras perspectivas en tus relaciones y asuntos personales.

CAPRICORNIO (21/12 - 19/1): Si tienes en mente hacer una inversión, adelante. Pero empieza con 20€

Las inversiones que canalizas hacia tu creatividad y las decisiones voluntarias relacionadas con tu trabajo pueden ser desafiantes en ocasiones, pero considera estas situaciones como oportunidades para crecimiento personal. Aprovecha la influencia positiva de la energía lunar en tu casa VIII para realizar ajustes internos que impulsen tu desarrollo. Recuerda que cada desafío es una puerta abierta hacia nuevas posibilidades, y la luna te brinda el respaldo emocional necesario para transformar esos quebraderos de cabeza en valiosas lecciones que te acercarán a tus metas.

ACUARIO 20/1 - 18/2: Tengas la edad que tengas, ponte a estudiar. Tus conocimientos requieren reciclaje.

Te encuentras en un momento de cambio positivo, dejando atrás algunos asuntos relacionados con tu hogar que podrían haber generado cierta tensión. La energía cósmica te invita a mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo. Este día es propicio para abordar asuntos familiares de una manera más constructiva.

Puedes considerar la posibilidad de entablar conversaciones abiertas y respetuosas con algún profesional, ya sea un asesor familiar o un experto en el área que te preocupa. Este enfoque te permitirá obtener orientación valiosa y encontrar soluciones efectivas para cualquier desafío que puedas enfrentar en tu hogar.

Al abordar los desafíos con una mentalidad positiva y receptiva, estás sembrando las semillas para un futuro más brillante y satisfactorio. Este día te brinda la oportunidad de liberarte de tensiones pasadas y abrirte a nuevas posibilidades que fortalezcan la paz y la serenidad en tu hogar. En resumen, hoy es un día para dejar atrás preocupaciones relacionadas con tu hogar y adoptar una nueva perspectiva más positiva. No dudes en buscar orientación profesional a alguien destacado hoy si fuera necesario.

PISCIS 19/2 - 20/3: El amor te está rondando, abre los ojos.

Te espera un día excepcional lleno de oportunidades para encontrar placer y satisfacción en las rutinas que te rodean. La energía astrológica favorece las expectativas de valor, especialmente en el área de tus benefactores y amistades. Aprovecha este momento para disfrutar de las pequeñas cosas que te brindan alegría en tu día a día. Puedes encontrar placer en la conexión con tus amistades cercanas o en actividades que te vinculen con aquellos que te apoyan y valoran.

La presencia de benefactores o personas que desean tu bienestar puede ser una fuente adicional de alegría y gratificación. Este día es propicio para armonizar tus éxitos con tu creatividad. Encuentra formas innovadoras de abordar tus responsabilidades diarias, infundiéndoles tu toque único y creativo. La combinación de eficiencia y creatividad te permitirá destacar en lo que haces, atrayendo la admiración y el reconocimiento de aquellos a tu alrededor.