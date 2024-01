Horóscopo de hoy, viernes 26 de enero: Este año la salud es lo primero, cuídate

El diálogo pondrá fin a los malentendidos familiares. Aunque te guste gastar dinero, debes reprimirte un poco. Si cambias de trabajo no le dés prioridad a la nómina. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes. Día agradable con los amigos y la pareja. Si estás apurado de dinero no te preocupes, es pasajero. La falta de experiencia laboral te resolverá con esfuerzo. Debes ocuparte un poco más de tu estado de salud. Las posibles conquistas caerán con enorme facilidad. Cuidado con tu economía, alguien podría aprovecharse. La sobrecarga de trabajo culminará con éxito. Alterna los ejercicios, tus músculos te lo agradecerán. Muestre más ternura a tu pareja. Llega un dinero con el que no contabas. Saca adelante tu trabajo con iniciativa. Estado de debilidad de carácter pasajero. Ve haciendo planes de futuro con tu pareja. Tus corazonadas le proporcionan beneficios económicos. Innovaciones importantes en el plano laboral. Los cambios de temperatura podrían perjudicar tu garganta. No seas egoísta y dedica más mimos a tus familiares. Una ayuda exterior te vendrá bien para solventar tus gastos. Éxito en los estudios o en el trabajo. Una cura de sueño mejoraría su estado físico.

ARIES (21/3 - 20/4): No hagas locuras con tu dinero, trata de ahorrar algo

¡Feliz Luna Llena Aries! Esta Luna Llena activa el área de tu creatividad y tus expectativas. Es un momento excelente para implicarte en algún club o institución benéfica. La Luna en tu casa y en trígono con tu signo favorecerá la expresión personal y auténtica, así como los afectos en las relaciones de placer. Vigila los gastos no obstante en este día, pues la cuadratura de la Luna con Júpiter podría generarte algún gasto excesivo o inversión importante.

TAURO (21/4 - 20/5): Momento idóneo para emprender nuevos negocios

La Luna Llena se produce en tu área del hogar y en tu área laboral. Es momento de conciliar estas dos áreas del mejor modo. En cuanto a temas de bienes raíces pueden ser relevantes ahora o bien temas relativos a intereses familiares, aunque pueden estar en contrariedad con asuntos laborales que tendrás que congeniar en esta etapa. Las decisiones que tomes en tu entorno cercano ahora serán sumamente trascendentales a lo largo de este año.

GÉMINIS (21/5 - 20/6): Estabilidad en tus relaciones amorosas, tanto con tu pareja como tu familia

Aprovecha la influencia de la Luna Llena en tu casa III para estimular los asuntos que nutran tu curiosidad. Es un momento oportuno para realizar algún viaje cercano o visitar a algún hermano/a. El día de hoy puede ser iluminador también para tu conciencia y apertura mental o llevarte a expresar tus ideas de un modo más amplio. Es momento de aprender e iniciar nuevas fases de experiencia en tu vida, aprovecha la entrada del Sol en tu casa IX para iniciar

CÁNCER (21/6 - 20/7): Tómate la relación con calma o lo arruinarás todo

Cáncer, esta Luna Llena te invita a poner atención en los asuntos relativos a tus finanzas y finanzas conjuntas o temas relativos a financiación. Es un momento oportuno para la negociación en esta área con tu pareja o en términos relativos a ajustes de contratos. La Luna se enfoca en asuntos relativos a tu sustento y también a tus recursos y hace hincapié en la necesidad de poner en orden los temas financieros relativos a contratos o deudas que has adquirido o bien asuntos relativos a finanzas compartidas con tu pareja. Toma decisiones firmes en el área de tus recursos para obtener el logro que esperas en esta área.

LEO (21/7 - 21/8): Hoy es un buen día para apuntarte a un gimnasio.

Eres el protagonista de esta lunación, se trata de un momento relevante y oportuno para poner el énfasis en ti y en el “nosotros”. La pareja o las relaciones serán el eje central en el día de hoy. La Luna en tu signo hará que estés especialmente sensible y ansioso/a por complacer o agradar. Ahora mismo los compromisos podrían generarte también sacrificios o compromisos que exijan sacrificios demasiado elevados. Intenta no excederte en temas relativos al placer o a temas vinculados a las inversiones, pues podrían ahora generarte deudas o exigir un sacrificio importante en algún asunto profesional.

VIRGO (22/8 - 22/9): Llega un gasto inesperado, pero no te afectará

Esta Luna Llena hace advertencia a que pongas atención en temas relativos a tu salud y a tus rutinas diarias. Puede haber algunos disgustos con temas relativos a empleados o personas subalternas o bien necesidad de hacer algunos ajustes en esta área. La energía vital ahora puede estar más limitada por la posición del Sol en tu casa VI, por lo que es conveniente que fortalezcas tu salud de algún modo con algún tipo de rutina deportiva o suplemente alimenticio.

LIBRA (23/9 - 22/10): Etapa de cambios constantes en el trabajo.

Libra, es momento de brillar en tus círculos sociales o de amistades. Esta Luna Llena activa tu casa XI, por lo que los temas sociales serán importantes ahora. Es momento de pensar en tus expectativas o planes de futuro a largo plazo. En cuestiones más personales es un momento donde tienes que hacer inversiones en casa y cambiar las pautas de tu normalidad. Las expectativas pasarán por inversiones relativas a la familia.

ESCORPIO (23/10 - 22/11): Saca buen provecho de las inversiones

Querido Escorpio, esta Luna Llena será muy importante en asuntos relativos a tu reputación profesional pues en este período los asuntos públicos y la aplicación de tu experiencia en el mundo o en el área laboral son relevantes. Las cuestiones laborales, el exceso de trabajo o tu voluntad en el mundo pueden generarte algunas complicaciones en el hogar. Trata de aprovechar la influencia de Venus en tu casa III disfrutando de algún viaje cercano o utilizando tu simpatía.

SAGITARIO (23/11 - 20/12): Tendrás dificultad en conciliar el sueño por tus problemas.

¡Aprovecha esta Luna Llena maravillosa para ti Sagitario! Esta Luna Llena se produce en un signo de fuego y con el Sol en tu casa III. Es un momento excelente para comunicar tus ideas con los demás y explorar nuevos ambientes o aventuras. El día de hoy es perfecto para conocer nuevas personas o disfrutar de alguna bella cita o celebración en tu entorno más inmediato o bien de fortalecer la relación con algún hermano/a. Si tienes alguna conversación pendiente con algún hermano o persona importante de tu entorno, es momento de conversar y no excederte en temas relativos a deudas con cuestiones de nuevos emprendimientos o aventuras.

CAPRICORNIO (21/12 - 19/1): Tu salud tiene pequeñas goteras que debe arreglar.

La Luna Llena estará muy enfocada para ti en asuntos financieros Capricornio. Es momento de asumir muchas responsabilidades también y de plantear una estrategia constructiva en cuestiones de recursos. Sé prudente con tus inversiones ahora mismo pues Júpiter se halla en cuadratura con la Luna Llena y podría ser un indicador de excesivo optimismo en esta área. Es momento de ser paciente y tomar decisiones financieras prudentes pues aunque es un buen momento para mejorar ciertas cuestiones relativas a tus relaciones cercanas y puede ser un día de compromisos por cuestiones económicas, has de medir el excesivo optimismo en esta área.

ACUARIO 20/1 - 18/2: Echa de menos a alguien que significa mucho para ti

En el día de hoy el foco central de tu vida estará relacionado con temas relativos a tus asociaciones y a tus relaciones. Esta Luna Llena es vital para tu prosperidad en términos generales en la vida y también para tu vitalidad. Estarás ciertamente sensible en al ámbito de las relaciones, toma el control sobre ello y procura estar pendiente de las necesidades de los demás también. Es el día de tomar decisiones fijas e imperiosas por encontrarse la Luna en el signo de Leo y estas decisiones han de ser aplicadas en tus compromisos. Esto será relevante a lo largo del año, por lo que aprovecha esta fase de Luna Llena para poner una atención firme y especial a tu pareja o relaciones de tú a tú.

PISCIS 19/2 - 20/3: Presta atención a tus finanzas para evitar sustos

Es momento de enfocarte en una vida más contemplativa en estos días sobre todo Piscis. La Luna Llena en tu eje VI- XII enfoca las necesidades en cuestiones relativas al servicio a los demás o la necesidad de conectar de un modo más auténtico contigo misma/o a través de la soledad o el aislamiento. Puede haber cuestiones ahora mismo que sea necesario poner en orden o normalizar y esto puede estar quebrantando o dañando tus hábitos en el ámbito de la obtención de recursos relativos a tu profesión o en temas relativos a tus éxitos personales. Es momento de pedir ayuda también si necesitas orientación en relación a tus compromisos y expectativas de vida hoy. La entrada de Venus en el signo de Capricornio, y la presencia de Marte y Mercurio allí, por otro lado, producirá eventualidades positivas que potenciarán tus expectativas en relación a tus compromisos.