Horóscopo de hoy, sábado 27 de enero: Come más; una cosa es ponerse a dieta, y otra dejar de comer

ARIES (21/3 - 20/4): Ese amigo reciente puede convertirse en tu amante.

¡Estamos en fase de Luna Llena Aries! Esta Luna Llena exigirá inversiones relativas a tus bienes raíces. Los talentos ahora están a la expectativa de tus éxitos. Esta Luna Llena se produce en tu casa V y en tu casa XI por lo que las inversiones dependen de los propósitos. Debido a una circunstancia económica muy complicada, los temas relacionados con las amistades o con tus expectativas están provocando que tomes decisiones complicadas. Hay una fuerte demanda de sentirte validado/a ahora. Saturno está limitando las cuestiones relativas a tus recursos. Es un momento donde también pueden surgir algunas complicaciones relativas a tu prestigio personal que debes estar ahora viviendo de un nodo central, por lo que aprovecha esta Luna Llena para tomar decisiones relativas a tus talentos, inversiones o hijos y temas relativos a tus expectativas de vida futuras.

TAURO (21/4 - 20/5): Hoy, te encontrarán especialmente atractivo

Es un momento de decisiones muy importantes Tauro. Esta Luna Llena se produce en cuadratura con Júpiter, el Sol se encuentra en la casa X y la Luna en tu casa IV. Las decisiones ahora mismo pasan por cuestione relativas a tu entorno más inmediato, vecindario o hermanos. Debido a una experiencia complicada con las expectativas, ahora mismo las costumbres trabajan para la búsqueda de normalidad y estabilidad. Las decisiones que ahora tomes en cuanto a tu profesión serán calves. Los hábitos en el hogar o la necesidad de estabilidad en el ámbito hogareño o personal ahora mismo te llevan a tomar por lo tanto decisiones cruciales relativas a tu profesión o posición en el mundo.

GÉMINIS (21/5 - 20/6): En asuntos laborales no te puede ir mejor

En este período donde la Luna sigue en el signo opuesto al Sol en su fase de Luna Llena, los asuntos relativos a decisiones con finanzas o temas relativos a tus recursos serán clave. Los recursos ahora mismo están en el ámbito de la normalidad., pero ciertamente tienes que tomar algunas decisiones donde no tienes las reglas o las instrucciones claras para hacerlo y esto puede generarte que tengas que armarte de paciencia para enfrentar nuevas experiencias o aventuras donde aprenderás mucho.

CÁNCER (21/6 - 20/7): Las satisfacciones sentimentales te las proporcionará tu vida familiar

Apreciado/a Cáncer, hoy la Luna se encuentra en tu casa II y en el signo de Leo, por lo que la necesidad de tomar decisiones a largo plazo en temas de recursos es indispensable. El dinero o los recursos dependen de un crédito o bien de negociaciones en ámbitos de recursos compartidos ahora. Es un momento delicado para fortalecer tu capacidad financiera con éxito. Puede haber algún emprendimiento o viaje que sea ahora indispensable. En cuestiones relativas a los compromisos puede haber ahora algunas limitaciones, pero sabrás imponer tu voluntad con firmeza y orgullo.

LEO (21/7 - 21/8): Serás afortunado al conocer el amor verdadero que no esperabas

Mercurio y Marte se encuentran en tu casa VI , así mismo la Luna hoy se encuentra en tu signo y es el día de brillar con fuerza a pesar de que puedas sentirte algo encadenado/a o sacrificado/a en exceso ahora. El placer esté en el ámbito de las cuestiones relativas a tu profesión o tu proyección en el mundo, por lo que se trata de un momento para invertir en cuestiones relativas a tus dones o a tus inversiones en el mundo o en el área laboral. Es un momento de asumir compromisos que sí pueden generar ciertos sacrificios, pero también serán productivos. En estas semanas, con la presencia del Sol en tu casa VI, pon especial atención a tu salud y hábitos diarios, los cambios en esta área pueden ser beneficiosos.

VIRGO (22/8 - 22/9): Centra tus esfuerzos en mejorar tu rendimiento en el trabajo

¡La Luna se ubica hoy en tu casa XII no temas, Virgo! Puedes sentirte algo solo/a pero recuerda que nunca estamos solos. Sí has de ser prudente tanto hoy como en estas semanas especialmente con temas relativos a tu salud y cuida también tu salud mental pues es un momento donde las cuestiones relativas a la pareja o a las asociaciones pueden generarte restricciones importantes. Si no cuidas bien tu salud, podrías tener que estar unos días aislado/a por lo que sé prudente y toma hábitos sanos hoy especialmente o no comprometas tu futuro a expectativas poco claras, ya que podrían generarte desasosiego, depresión o aislamiento.

LIBRA (23/9 - 22/10): Si te dejas de falsas depresiones tu salud mejorará.

La Luna se encuentra en tu casa XI y el Sol se encuentra en tu casa V. Es momento de cambiar pautas relativas a tu normalidad. También en este momento las cuestiones relativas a las deudas o expectativas pasan por una inversión. En cuestiones relativas a las deudas o las inversiones es un momento clave para tomar decisiones importantes. Las cuestiones del hogar también serán importantes ahora o pueden tener relación con estas inversiones que necesitas o quieres llevar a cabo.

ESCORPIO (23/10 - 22/11): Buen momento económico.

La Luna se encuentra en tu casa X y Marte que es el regente de tu casa I se encuentra en tu casa III. Los sacrificios y esfuerzos que llevas haciendo son ahora parte de tus expectativas. La voluntad o las decisiones en el hogar ahora son el foco de atención o el asunto más importante para ti o bien la necesidad de tomar decisiones relativas a tu estabilidad o en el ámbito de la familia.

SAGITARIO (23/11 - 20/12): Si vas a nadar, protege tus oídos que vas a tener una infección

La Luna se encuentra en tu casa IX y el Sol ilumina tu casa III. Es un día excepcional para planear una nueva experiencia o viaje al extranjero o compartir momentos especiales con tus hermanos en un nuevo entorno. En temas relativos a las nuevas experiencias también ahora es un momento donde podrías contraer alguna deuda relativa a estudios o nuevos emprendimientos. Las relaciones sociales con tu entorno más cercano, hermanos o vecindarios serán clave en estos momentos.

CAPRICORNIO (21/12 - 19/1): La mala intención de un compañero te hará pasar un mal día

La Luna se encuentra en tu casa VIII y el Sol se encuentra en tu casa II Capricornio. Es un momento donde el entorno cercano exigirá que hagas algún tipo de financiación. En temas relacionados con tus recursos es un momento en el que necesitas llegar a compromisos o bien pedir dinero o llegar a acuerdos relativos a temas de sustento. No te preocupes si tienes una falta ahora mismo de medios financieros, la recepción entre Venus en el signo de Capricornio y Saturno en el signo de Piscis ayudará a que tus expectativas o demandas relativas a tu entorno cercano y los compromisos que ahora establezcas para tu mejora económica salgan como esperas.

ACUARIO 20/1 - 18/2: Tus jefes te escucharán y estarán de acuerdo contigo

Esta Luna Llena es importante para ti, apreciado/a Acuario. Es momento de hacerte cargo de responsabilidades o asuntos relativos a las negociaciones o la pareja que son trascendentes para mejorar tus compromisos. En temas relacionados con el trabajo es un momento donde puede surgir una opción laboral que implique esfuerzos y sacrificios. Ahora mismo las cuestiones relativas a la alienación o los sacrificios nen temas de recursos están afectando a tus expectativas de desarrollo financiero en el ámbito de tu hogar. Deja tus preocupaciones relativas a tu estabilidad financiera un poco de lado ahora en este sentido y confía en los compromisos que ahora pueden exigir ciertos sacrificios, pues estas responsabilidades son el factor más importante para ti ahora.

PISCIS 19/2 - 20/3: No maltrates tu salud con los excesos.

La Luna se encuentra en tu casa VI y el Sol en tu casas XII. Has de tomar decisiones que promuevan acciones imperiosas a largo plazo, sostenidas en el tiempo en relación con tus rutinas. Los compromisos fundamentales producen ahora experiencias acorde con tus expectativas, pues Marte y Mercurio se encuentran en tu signo promoviendo o apoyando tus propósitos, pero no debes dejar que los sacrificios o el dolor o el trabajo te genere ahora un excesivo aislamiento. No te excedas ni en el placer ni en el trabajo ni te aísles. Maneja la energía positiva en tus rutinas diarias y en temas de salud y todo irá muy bien.