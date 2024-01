Horóscopo de hoy, sábado 20 de enero: Amor, no van descaminados esos temores respecto a tu pareja

Aparecen los celos en tu relación. Si tienes que efectuar una operación bancaria, hoy es el día. Procura trabajar más en equipo. No te relajes tanto y pon en forma. La diferencia de edad puede ser un hándicap en tu relación. Prepara un plan para tus inversiones. Aprende cómo trabajar y obtendrás grandes resultados. Si te gusta bailar, es un buen ejercicio. Sentimentalmente, déjate llevar por la intuición. Buenas oportunidades económicas, saldrás a flote. Tu trabajo te avala, no lo olvides. Esa pequeña molestia no tiene ninguna importancia. Aprende a valorar los pequeños detalles de tu pareja. Puede gastar parte de tu dinero, lo recuperarás pronto. Ambiente caldeado en el lugar de trabajo. Podrás cometer algún exceso sin que el cuerpo lo note. En lo referente al amor, sabes lo que quieres, no te rindas. Los negocios con amigos pueden dar buenos resultados. Evita encontronazos con tus compañeros de trabajo. Debes dormir las horas adecuadas. Influirás en las relaciones de otros y te sentirás bien. Ahorra intentando controlar los gastos. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. Cuida más tu salud y no cometas excesos.

ARIES (21/3 - 20/4): Tus inversiones te dan buena rentabilidad. Sigue calculando bien.

Hoy será un día muy tranquilo para ti, amado/a Aries. Aprovecha la energía de la Luna en Tauro en tu casa II para disfrutar de algún placer mundano o de una buena comida, pero sé prudente también con temas relativos a tus gastos. Es buen día para hacer alguna rutina que te haga sentir confiada/o o aprovecha para hacer alguna compra especial. Con la Luna exaltada en tu casa II has de ser algo prudente con los gastos, pero sí puede ser un buen día para adquirir un buen producto, una casa o bien mayor o simplemente disfrutar de la rutina de un modo placentero. En general, será un día sereno y afortunado.

TAURO (21/4 - 20/5): Cuidado, podrías ingerir algún alimento que no toleras bien.

¡Cuánta sensualidad desprenderás hoy Tauro! Normalmente eres alguien muy sensual, pero hoy especialmente tus encantos estarán magnificados. En cuestiones relativas al amor es el momento de conectar con tu pareja o de quedar con alguien que te guste. La Luna se encuentra en tu signo hoy y especialmente será un momento de seducción y romanticismo. Los temas relativos a la comunicación serán hoy claves para el logro de tus éxitos personales. Se trata de un día tranquilo también donde te convendrá poner el foco sobre todo en tus intereses personales y los de tu entorno.

GÉMINIS (21/5 - 20/6): Te esperan muchas novedades en el trabajo.

Géminis, con la Luna exaltada en tu casa XII disfrutarás de momentos de mucha sensibilidad hoy en tu fuero interno. Es un día especialmente sensible, de protección celestial y también de inspiración. Aprovecha el contacto de la Luna hoy con el Sol para aclarar situaciones o poner en orden tus ideas, es un día de transformaciones positivas. El Sol está a punto de entrar en tu casa IX lo que te invita a pensar en nuevos emprendimientos o aventuras o bien en la necesidad de regular algunos asuntos que pueden suponer tener que iniciar algunos nuevos aprendizajes. Es un momento excepcional para emprender estudios o alguna nueva experiencia.

CÁNCER (21/6 - 20/7): Hoy te apetecerá estar con tu familia y tu gente

Con tu regente en su signo de exaltación y en tu casa XI, es momento de disfrutar de la suerte en tus colaboraciones, amistades o asociaciones. El contacto de la Luna con el Sol hoy te llevará a hacer ajustes interesantes también en tus relaciones. En pocas horas el Sol además ingresará en tu casa II y esto será un factor clave para que pongas atención en cuestiones relativas a finanzas conjuntas o bien te plantees temas relativos a la obtención de algún crédito o financiación de algún día. Hoy es un día tranquilo, donde te convienen las pausas y la reflexión así que vete despacio y no tengas prisa.

LEO (21/7 - 21/8): No te conviene trasnochar ni cometer excesos.

¡Hoy es el día de proyectar tu sensualidad en el mundo Leo! La Luna en Tauro y en su signo de exaltación en tu casa X hará que todos los propósitos que emprendas hoy estén orientados hacia el éxito si tienes determinación. Si bien se encuentra en un signo de tu misma modalidad y esto exigirá esfuerzos para que las cosas puedan ser tan seguras o firmes como esperas, has de salir al mundo hoy expresar tus logro o brillar con toda tu autenticidad. Aprovecha tu encanto personal para conseguir estos tratos deseados, hacer florecer tu empresa o nuevas relaciones que se están gestando en tu vida.

VIRGO (22/8 - 22/9): Pon tus facturas en orden y revisa todos tus gastos

Virgo, hoy se presenta un día donde te convendrá aplicar tu buen hacer y tu tolerancia en tu acción en el mundo. La Luna se encuentra en trígono con el Sol en tu casa V, es buen momento para integrarte en tu entorno y y propiciar encuentros que sean provechosos para ti, es momento de oportunidades para que puedas demostrar tus talentos y tu valía, pero tendrás que armarte de paciencia para ello.

LIBRA (23/9 - 22/10): La impaciencia puede crearte problemas laborales

Querido Libra, la Luna hoy se encuentra en tu casa VIII, en un signo inconexo al tuyo, pero esta posición celeste sólo te está mostrando circunstancias de regeneración y renovación para ti que te harán más fuerte. Tras un momento de crisis, podrás encontrar el camino y la felicidad hacia tus sueños. Aprovecha el contacto de la Luna con el Sol luchar por tus intereses relativos a tus sueños y expectativas en el mundo a capa y espada.

ESCORPIO (23/10 - 22/11): No derroches tantas energías o acabarás agotado.

¡No temas a las transformaciones Escorpio, tú eres experto en renacer! Hoy es un día de cierta sensibilidad para ti, sobre todo en el área de las relaciones. Con la Luna en tu casa VII en su signo de exaltación, las circunstancias serán muy propicias para poner claridad en tus relaciones o bien para encontrar una nueva relación de pareja. Si estás pensando en hacer algún viaje o traslado, esto te traerá una transformación interna poderosa.

SAGITARIO (23/11 - 20/12): Hoy agradecerás el apoyo de tu entorno familiar

¡Hoy es un día lleno de oportunidades para ti Sagitario! En el día de hoy es momento de tener una actitud audaz y valiente, acorde a tu naturaleza del elemento fuego. El contacto de la Luna en el signo de Tauro en tu casa VI con el Sol en tu casa II muestra oportunidades que no debes dejar escapar, así que estate atento/a y no temas correr riesgos hoy sobre todo si encuentras alguna buena oportunidad laboral o estás pensando en sacrificarte por algún emprendimiento de algún tipo que ahora exige sacrificios y esfuerzos.

CAPRICORNIO (21/12 - 19/1): Evita pedir dinero prestado

¡Sé feliz Capricornio y acepta los regalos de la vida hoy! Aunque seas un trabajador incasable y hoy debes mantener el orden y el equilibrio en tus acciones, debes también aprovechar la suerte en los momentos adecuados. Hoy la Luna se ubica en un trígono maravilloso con tus planetas personales dándote la oportunidad de recibir propuestas muy buenas en el amor o en el terreno profesional de personas serias y poderosas. No desperdicies esta suerte hoy y toma la iniciativa hacia tus verdaderos deseos.

ACUARIO 20/1 - 18/2: En tu entorno laboral te sentirás un poco incómodo.

Ahora mismo la Luna se encuentra en tu casa IV y el Sol en tu casa XII. Es momento de reflexionar y hacer hincapié en las diferencias que puedas tener o en las circunstancias que no te hagan sentir cómodo/a en tu hogar y busques las vías para solventar esta situación. Cubrir tus demandas y necesidades en el área de tu hogar será indispensable hoy. El diálogo para poder hallar la seguridad y tranquilidad que esperas.

PISCIS 19/2 - 20/3: Tu hígado está perfecto, pero no abuses del alcohol.

El bello trígono entre la Luna y el Sol en signos afines a tu naturaleza hará que hoy tus expectativas estén más claras y diáfanas. La practicidad y la estabilidad serán el pilar fundamental de hoy para ti en tu vida. El disfrute en tus tareas cotidianas también será la clave de tu bienestar hoy. La Luna se encuentra en tu casa III por lo que es un momento excelente para hacer inversiones relativas a tu entorno cercano o disfrutar del placer de tus rutinas de un modo especial. La presencia de Venus en tu casa X y también durante siguientes semanas que se encuentre en tu casa XI hará que los logros que puedas obtener ahora en el área laboral sean favorables, aunque exigirán ciertos esfuerzos, por lo que ¡adelante!.