Horóscopo de hoy, miércoles 24 de enero: Evita los excesos e imprudencias con la comida y la bebida

Las diferencias sociales crean mal clima con tu pareja. No gastes todo lo que tienes, ahorra algo. Tu energía te hará aceptar nuevos proyectos profesionales. La actividad artística es ideal para acabar con el estrés. Estos celos absurdos pueden llevarte a la ruptura. No tires la casa por la ventana si vienen amigos de fuera. Puede que recibas algún reconocimiento por tu trabajo. Empieza a hacer ejercicio moderado. Recuperarás la armonía perdida con tu pareja. La venta directa mejora mucho tu economía. Tareas muy estimulantes en el trabajo. Ninguna enfermedad de importancia acecha tu salud. Centre todas tus atenciones en tu pareja y tu familia. Te enfrentas a gastos extras que no puedes eludir. Día poco propicio para tomar decisiones laborales. No saques a relucir tus famosos celos. Posibles pérdidas de bienes. Reconsidera tu actitud en el trabajo, no te juegues el puesto. No te excedas con los dulces y cuida tu alimentación. En el amor, estarás más bien tierno e intimista. Mal día para correr aventuras inversionistas. Evita a toda costa malentendidos en el trabajo. Día agotador, respeta tus horas de sueño.

ARIES (21/3 - 20/4): En el amor, estarás muy seguro de tí mismo y no escucharás a nadie

¡Querido Aries! Hoy el día será intenso. Es momento de sacar tu parte más delicada y dulce, la Luna se encuentra en tu casa IV en el signo de Cáncer haciendo que las situaciones en el hogar sean un refugio de paz y tranquilidad. Aprovecha el influjo de la Luna en su signo de domicilio para cuidar de tus seres queridos o bien hacer de tu hogar un lugar más tranquilo. Es un día excelente para cultivar la intimidad o el cuidado en tu hogar de algún modo.

TAURO (21/4 - 20/5): Todo es positivo en el plano amoroso

La sinceridad de sentimientos hoy será necesaria para lidiar con el mundo. Con la Luna en tu casa III y en el cálido signo de agua Cáncer, es momento de fortalecer los sentimientos con tu pareja o con las personas de tu entorno. Se trata de un buen día para la firma de contratos o para contraer matrimonio también. Las cuestiones relativas a tu entorno hoy dinamizarán también temas relativos a tus sacrificios personales o pueden hacerte sentir alienada/o de algún modo, pero claramente es un momento favorable para expresar tus anhelos y conseguir un clima hoy agradable en tu día.

GÉMINIS (21/5 - 20/6): Intenta solucionar los problemas familiares

Hoy la Luna en tu casa II te dará un toque de seguridad importante a tu autoestima y confianza personal. Así mismo se trata de un día donde podrás disfrutar del placer y la satisfacción de los placeres mundanos, procura tomar contacto con tu corazón también y decisiones para que mejoren tu estado de ánimo en positivo.

CÁNCER (21/6 - 20/7): Algo de reflexión favorecerá tus próximas relaciones

El día de hoy estará repleto de paz y tranquilidad , aprovecha para empatizar con tus seres queridos. Temas relativos a inversiones o a los hijos ahora pueden causarte algunas diferencias con tu pareja o la necesidad de llegar a acuerdos, pero hoy será un día para reposar y aprovechar la influencia de la Luna en su domicilio Cáncer, postponer planes importantes y refugiarte en la calidez de tu hogar y seres queridos.

LEO (21/7 - 21/8): Si no tienes pareja procura salir y conocer gente

Querido Leo, hoy la Luna se encuentra en tu casa XII. Es un momento idóneo para soñar pero no dejarte bloquear en tus acciones. La Luna y Marte hoy se encuentran en oposición, por lo que es un momento oportuno para equilibrar y poner coherencia en tu interior en cuanto las acciones y sacrificios con tus verdaderos pensamientos y sentimientos. No es el mejor momento para expresarte o salir al mundo ya que tendrás ganas de cultivar tu soledad y es lo mejor que puedes hacer ahora mismo. Son días donde debes poner mucha precaución también a tu salud y el cuidado físico.

VIRGO (22/8 - 22/9): En tu relación amorosa habrá enfados y reconciliaciones

La búsqueda de cariño y calor en tus amistades será tu aliado hoy querido Virgo. Es un momento donde pueden surgir miedos o dudas respecto a tu futuro o puedes sentirte ciertamente algo bloqueado/a en tus acciones o en desconfianza por la oposición de la Luna en tu casa XI con Marte en tu casa V, aunque Venus ha entrado también en tu casa V. No dudes en expresarte con autenticidad y abrir tu corazón hoy de nuevo a la confianza.

LIBRA (23/9 - 22/10): Con un pequeño esfuerzo bajarás esos kilos que te sobran.

Los asuntos laborales o tu expresión en el mundo y el poder hacer o mostrar lo que quieres será clave hoy para tu felicidad. La Luna se encuentra en el signo décimo en su domicilio, así que es un día excelente para la obtención de logros, salir y comerte el mundo. Con la entrada de Venus en tu casa IV y el Sol iluminando tu casa V, este es un momento extraordinario para liberarte de cualquier sentimiento de sacrificio o pena. La energía cósmica te invita a disfrutar y hacer planes divertidos que nutran tu corazón y te llenen de alegría.

Venus en tu casa IV resalta la importancia de cultivar el amor y la armonía en tu hogar y tus relaciones familiares. Aprovecha esta influencia positiva para crear un ambiente acogedor y lleno de amor en tu entorno doméstico. Dedica tiempo a conectar con tus seres queridos y a disfrutar de momentos significativos en casa.

El Sol en tu casa V potencia la creatividad y la expresión personal. Este es el momento ideal para liberarte de cargas emocionales y dejar que tu luz interior brille con fuerza.

ESCORPIO (23/10 - 22/11): Los dolores musculares continúan, acércate a un especialista

¡Adelante Escorpio! Es momento de hacer una introspección profunda en tu filosofía de vida, la Luna se encuentra en tu casa IX y es hora de hacer un examen de conciencia interior para transformar circunstancias que no te gusten y explorar nuevas a aventuras o hacer cambios trascendentes en tu vida y perspectiva. El regente de tu casa VII además ha entrado en Capricornio, por lo que la formalización de asuntos en tus negociaciones o la entrada de un nuevo amor hoy pueden tornarse más serio.

SAGITARIO (23/11 - 20/12): Con el exceso de trabajo notarás ciertas tiranteces

Tus grandes expectativas de sacrificio hoy se te aportarán recursos o confianza personal, Sagitario, no te rindas. Se trata de un día muy productivo. Aprovecha la Luna en tu casa VIII hoy sin demasiados aspectos y en el acogedor signo de Cáncer para recoger los frutos de tus siembras en tus relaciones de pareja o compromiso de cualquier tipo.

CAPRICORNIO (21/12 - 19/1): No te inquietes, los cambios en el trabajo no serán negativos

Venus ha entrado en tu signo Capricornio. Es el momento de fortalecer tus vínculos y relaciones o bien abrirte a una relación romántica poco a poco. Con la Luna en tu casa VII hoy la aplicación de la prudencia y la inteligencia en tus relaciones, así como el afecto, hará que las logres la comodidad y equidad en tus vínculos. Es un momento de cierta paralización para ti en algunos aspectos. En el trabajo puede haber situaciones de estrés que tendrás que dominar con seguridad y paciencia.

ACUARIO 20/1 - 18/2: Las rodillas serán tu punto débil, procura nadar.

¡Tranquilo Acuario! Es un día para aminorar el ritmo y no dejar ningún cabo suelto en aquello que hagas. Venus ha entrado en tu casa XII y la Luna hoy se encuentra en tu casa VI, así que para llegar a ser feliz ahora o encontrar tu armonía de nuevo en algún aspecto de tu vida tendrás que hacer algunos cambios o sacrificios. Cuida tu salud especialmente también hoy y busca la adaptación o algún cambio importante en tus rutinas.

PISCIS 19/2 - 20/3: Los consejos de tus colegas te ayudarán en tu proyecto

El Sol ha entrado en tu casa XII Piscis y tienes que tener paciencia sincera para adaptarte ahora en algunas circunstancias. La Luna se encuentra en tu casa V hoy y Venus ha ingresado en tu casa XI. Es un momento excepcional para la creatividad, el aprendizaje y el amor, aprovecha estos tránsitos afianzar alguna relación importante también o tener alguna cita o encuentro con alguien afín. En cualquier caso, no te dejes vencer ahora por circunstancias que puedan generarte demasiados sacrificios e intenta medir tu nivel de soledad o aislamiento. Es un momento favorable para los estudios o las relaciones secretas, con la entrada del So en tu casa XII.