Horóscopo de hoy, martes 9 de enero: Suerte, juega a la lotería, podría tocarte. Tienes suerte en el azar.

ARIES (21/3 - 20/4): Te van a proponer un nuevo proyecto que mezclarás laboral y la familia

Hoy es un día entretenido para ti, ya que la Luna se encuentra en camino a un contacto con Mercurio, después de haber tenido un encuentro con Venus. Este es un momento propicio para equilibrar y armonizar las cuestiones relacionadas con tus negociaciones, así como los temas vinculados a tus recursos y los tratos verbales o acuerdos que estás buscando establecer, especialmente en ambientes diferentes a los habituales.

La influencia positiva de Venus y Mercurio sugiere que puedes esperar resultados favorables en tus interacciones sociales y en tus esfuerzos por alcanzar acuerdos. Es un día excepcional para considerar cambios significativos, como un posible traslado de hogar o incluso planificar un viaje lejano.

Aprovecha esta energía para comunicarte de manera efectiva, expresar tus necesidades y deseos, y buscar soluciones mutuamente beneficiosas. La Luna en tránsito por estos aspectos sugiere que tus emociones están alineadas con tus sueños, proporcionándote una guía intuitiva valiosa.

TAURO (21/4 - 20/5): Tienes fatiga acumulada debido a los excesos, pon remedio.

Tauro, la Luna se encuentra en tu casa VIII, envolviéndote con la energía apasionada del fuego y promoviendo una conexión profunda con tu mundo interior. Además, la presencia expansiva de Júpiter en tu ascendente o en tu signo solar durante la primera mitad del año te brinda oportunidades fascinantes para abrir nuevos horizontes y dar un salto de fe en tu vida.

Imagina que eres un explorador cósmico, navegando por las corrientes de la vida en busca de tesoros y descubrimientos. Tu casa VIII es como una espacio repleto de secretos y potencialidades, y la Luna hoy pone atención en este lugar. Este es el día perfecto para sumergirte en las profundidades de tu ser y reflexionar seriamente sobre las oportunidades que se presentan, pues el gran benéfico sólo visita tu signo cada 12 años.

GÉMINIS (21/5 - 20/6): Tu maravilloso encanto te hará triunfar sentimentalmente.

Preciado Géminis, hoy es un día intrigante y lleno de oportunidades para ti. Mientras te sumerges en compromisos y demandas de atención, recuerda medir tu entrega para mantener el equilibrio. Aunque disfrutes de las conversaciones, es posible que hoy se vuelvan más numerosas o caóticas. Sin embargo, ¡no te preocupes! La conjunción de la Luna con Mercurio está aquí para guiarte hacia una comunicación fluida y exitosa en tus relaciones.

Este es un día en el que todos parecen necesitar tu atención, pero no te sientas abrumado/a. Tu habilidad innata para la comunicación se destaca, y la conjunción de la Luna con Mercurio agrega un toque especial de armonía a tus interacciones. Aprovecha esta energía para conectar con los demás de una manera auténtica y efectiva.

En medio de las conversaciones y encargos, encuentra momentos para disfrutar de las negociaciones y compraventas. La alineación cósmica favorece las transacciones y acuerdos de todo tipo.

CÁNCER (21/6 - 20/7): La fortuna y la suerte están de tu parte. Intenta invertir en cantidades mínimas

¡Cuidado Cáncer! Hoy es crucial que mantengas la prudencia a tu lado, ya que es posible que alguien en tu entorno se comporte de manera menos favorable o pueda generar ciertos perjuicios, por la presencia activa de Mercurio en detrimento en tu casa VI. La comunicación será clave, así que sé cauteloso en tus interacciones.

Imagina que eres el capitán de tu propio barco, querido signo de agua y estás navegando con habilidad a través de aguas potencialmente turbulentas. Tú tienes el timón en tus manos y la destreza para navegar por cualquier situación desafiante.

La influencia de la Luna en el signo de Sagitario en tu casa VI pone de relieve los sacrificios que estás haciendo en tu día a día para construir un futuro mejor. Eres como un guerrero decidido, enfrentándote a desafíos con valentía y resiliencia. Cada esfuerzo que haces es una inversión en el cambio positivo que estás buscando.

LEO (21/7 - 21/8): Escucha al mundo que te rodea, hay gente que te necesita

¡Leo, signo regido por el Sol, es un día maravilloso para ti! S¡obre todo si has nacido en mediados de agosto! Estás en una etapa realmente especial donde los planetas benéficos están conspirando a tu favor, infundiéndote suerte, talento y una dosis extra de belleza en todo lo relacionado con el placer. Además, prepárate para experimentar pasiones intensas y momentos amorosos o divertidos con tus hijos que te llenarán de alegría.

Hoy, la Luna se encuentra en el enérgico signo de Sagitario, y eso sólo puede significar una cosa: ¡estás imparable! Tu creatividad está en su punto más alto, irradias chispas de energía y tu dinamismo es contagioso. Es como si la inspiración estuviera bailando a tu alrededor, esperando a ser capturada por tu genialidad.

Aprovecha al máximo la energía fogosa de este día para expresar tu creatividad en todas sus formas. Deja que tu luz brille aún más intensamente y permítete disfrutar de cada momento. Recuerda que eres una fuerza imparable de la naturaleza, llena de vitalidad, de brillo y de pasión.

VIRGO (22/8 - 22/9): Tus ahorros aumentan gracias al consejo de un amigo

Hoy el escenario de tus energías se centra en el hogar, puede haber demasiada intensidad o responsabilidades en esta área pero es un lugar que es tu refugio en el día de hoy y también un espacio que alberga el potencial de nuevas aventuras y emprendimientos. La presencia de Júpiter en tu casa IX ilumina este rincón de tu vida, prometiendo estabilidad y oportunidades emocionantes. La búsqueda de estabilidad estará en áreas diferentes ahora como los viajes lejanos o en temas de estudios, al menos hasta la primera mitad de este año.

LIBRA (23/9 - 22/10): Puede surgir el amor entre tus amistades más próximas

Libra, hoy es un día increíble. Tu día estará lleno de actividad frenética, especialmente en tus quehaceres diarios. La buena noticia es que los astros están de tu lado, brindándote su apoyo y energía positiva. Sin embargo, es crucial que evites caer en el estrés, porque, ¿quién necesita ese invitado no deseado?

Con la emocionante conjunción de la Luna y Venus, es el momento perfecto para canalizar tu voluntad de una manera firme y decidida en los asuntos cotidianos. La conjunción oculta entre Júpiter y Venus también te apoyará en tus intereses. Imagina que eres el director de una obra maestra y cada tarea es una escena importante. Aprovecha este impulso cósmico para destacar en tus responsabilidades diarias o ser la protagonista en tu entorno hoy.

ESCORPIO (23/10 - 22/11): Una persona cercana te proporcionara buenos momentos.

En esta jornada, la Luna y Mercurio se han reunido en tu casa II, creando una conjunción que resuena con oportunidades para explorar y ampliar tus horizontes financieros. Además, la presencia de Venus en tu casa II durante las próximas semanas añade una nota de encanto y prosperidad a tu paisaje económico.

Es posible que en este momento sientas cierta inestabilidad vinculada a tus experiencias de vida y emprendimientos. Pero, ¡no te preocupes! Estás en un viaje emocionante hacia la construcción de tu seguridad financiera y personal.

Aunque puedas experimentar ciertos vaivenes en tu confianza personal también, la buena influencia cósmica en comunicación y negociación apoyada por la presencia de Júpiter en tu casa VII te ofrece una oportunidad única. Este es el momento perfecto para tomar consciencia de tus expectativas económicas de una manera positiva y proactiva en relación con tu pareja y con tus compromisos.

SAGITARIO (23/11 - 20/12): Está muy bien considerado en tu empresa. No te lo desperdicies.

Hoy es un día realmente bello para ti, ya que la Luna, Venus y Mercurio se encuentran en tu signo. Esta alineación cósmica te brinda una energía única y positiva que puedes aprovechar de manera significativa.

Sé prudente al manejar tus gastos, especialmente con la presencia de Marte en tu casa II, pero no dudes en aprovechar el impulso positivo de la energía de fuego que te rodea. Este es un momento propicio para conseguir todo lo que te propongas.

La Luna en tu signo destaca tu emocionalidad y sensibilidad, mientras que Venus agrega un toque de armonía y amor a tus interacciones. Además, Mercurio potencia tu capacidad de comunicación y expresión. Esta combinación te otorga una presencia magnética y carismática que puede abrir puertas en diversas áreas de tu vida.

Aprovecha esta energía para expresar tus ideas, conectar con los demás de manera genuina y, sobre todo, para avanzar hacia tus metas y objetivos. El impulso positivo que experimentas ahora puede ser la chispa que necesitas para lograr el éxito en tus emprendimientos.

Así que, ¡adelante! Confía en ti mismo/a y en tu capacidad para alcanzar lo que deseas. Este día te brinda la oportunidad de destacar y atraer buenas vibraciones hacia ti.

Que esta jornada te llene de confianza, alegría y logros.

CAPRICORNIO (21/12 - 19/1): No te van a afectar directamente los cambios laborales

Incansable trabajador/a Capricornio, hoy es un día en el que tu esfuerzo y dedicación se destacan aún más, y la Luna en un signo de fuego ilumina tu casa XII. Mi consejo es que te des un respiro y no te cargues con demasiadas tareas ni compromisos.

Es probable que las relaciones personales y las circunstancias te planteen algunos desafíos o inquietudes, pero recuerda que eres más fuerte de lo que piensas. Además, Mercurio se encuentra en los últimos grados de tu casa XII y pronto ingresará en tu signo, lo que significa que en pocos días verás las cosas con mayor claridad.

ACUARIO 20/1 - 18/2: Buena forma física, pero un poco de ejercicio no te iría nada mal.

Hoy, los sacrificios que estás dispuesta a hacer para cumplir tus sueños y alcanzar la tan anhelada estabilidad en tu hogar o preservar la estabilidad personal o con los tuyos serán cruciales. Sé consciente de que cada paso que tomas hoy te acerca un poco más a la realización de tus expectativas.

La Luna, ubicada en el enérgico signo de Sagitario y en conjunción con Mercurio, hace que este día sea un escenario perfecto para un rendimiento excepcional. Puedes sentirte como un atleta en relación con tus esfuerzos que darán sus frutos, con la energía y la determinación necesarias para superar cualquier obstáculo. Cada esfuerzo que pongas hoy se convertirá en una pieza clave del que te llevará a lograr esa tan ansiada estabilidad y paz en tu hogar.

PISCIS 19/2 - 20/3: Debes ampliar tus contactos profesionales para abrir más puertas laborales.

Hoy la Luna transita tu casa X, lo que significa que te espera un día lleno de actividad, responsabilidades y desafíos en el mundo exterior. ¡Pero no te preocupes! Eres más que capaz de manejar todo lo que se presente en tu camino.

En este período en el que tu regente se encuentra en el sólido signo de Tauro hasta mediados de año, los éxitos y esfuerzos que estás poniendo para construir una base más estable en tu vida están dando sus frutos. Cada paso que das contribuye a la construcción de un futuro más sólido y próspero. Aprovecha al máximo el contacto entre la Luna y Mercurio hoy. Es un momento perfecto para la comunicación efectiva y las negociaciones en el mundo exterior.