Horóscopo de hoy, martes 23 de enero: Debes dejar de fumar, tus pulmones ya no pueden más

ARIES (21/3 - 20/4): Cuentas con abundantes recursos para abrir un negocio

Trata de equilibrar hoy tus pensamientos y sentimientos, Aries. Es un día en el que pueden surgir grandes beneficios también el área económica que repercutan en positivo en tu hogar, aprovecha el sextil maravilloso de la Luna y Júpiter en tu casa II y IV. Cuida hoy de las personas que quieres, la memoria de alguna persona del pasado también puede ser relevante hoy. La presencia de la Luna en oposición a Marte hoy puede generar cierta tensión en el ambiente, lo cual podría dificultar alcanzar el equilibrio deseado. Sin embargo, este desafío también se presenta como una oportunidad para buscar la calma y el sosiego, especialmente en la calidez de tu hogar y con tus seres queridos.

A pesar de las tensiones externas, este día te brinda la posibilidad de crear un refugio de paz y armonía en tu entorno más cercano. Aprovecha la oportunidad para conectar con aquellos que te brindan apoyo y comprensión, ya que compartir momentos con tus seres queridos puede ser un bálsamo reconfortante.

TAURO (21/4 - 20/5): Ese malestar en tu trabajo será algo pasajero

¡Qué día tan excelente Tauro, Es el día de ser directo/a y seducir todo lo que toques! Hoy la Luna se encuentra en un precioso sextil con Júpiter en tu signo. Las decisiones que inicies hoy en tu entorno cercano serán estupendas, favorables y exitosas para tu enriquecimiento personal. La comunicación empática y la toma de decisiones hábiles hoy será clave para el éxito. Aprovecha la influencia de la Luna en tu casa III para fortalecer lazos con hermanos o vecinos o bien con personas de tu entorno cercano que sean importantes para ti, ya que con una comunicación empática hoy tendrás el cielo ganado en esta área.

GÉMINIS (21/5 - 20/6): Tienes poco tiempo para el amor y eso te desquicia

Venus está en tu casa VII y a punto de cambiar de signo Géminis y las dudas que puedes tener ahora mismo en cuestiones relativas a tus relaciones o negociaciones son intensas ya que puede haber opciones diferentes que te hagan tener que elegir ahora mismo. Podría haber cambios en tu contexto sentimental o relacional. Aprovecha la influencia de la Luna en tu casa II para actuar con empatía, sensibilidad y seguridad.

CÁNCER (21/6 - 20/7): Gracias a ese carácter ahorrativo te puedes permitir algunos caprichos

Júpiter, el gran planeta benéfico se encuentra hoy en una casa afortunada para ti y activo además con la Luna, tu regente en su signo de domicilio en sextil al mismo. Es un día muy apropiado para encontrar soluciones a cualquier situación y también la promoción para cualquier proyecto o éxito personal o bien dejar que la alegría y nuevas situaciones felices inunden tu vida de buenos sentimientos. Abre tu corazón a las cosas buenas de la vida.

LEO (21/7 - 21/8): El dinero que necesitas llegará fácilmente

Hoy la Luna se encuentra en tu casa XII en un refugio de tranquilidad pero también lleno de misterios, donde podrías descubrir algunas cosas que te llevan a transformarte y hacer ciertos cambios. Es momento de cambios y dejar ir algunas cosas, para dejar paso a otras mejores. El sextil de la Luna con Júpiter en tu casa X puede posibilitar un maravilloso cambio de trabajo si lo deseas. Aprovecha la posición de la Luna en tu casa XII también para pasar tiempo con familiares queridos o bien cuidar tu intimidad de algún modo.

VIRGO (22/8 - 22/9): Quizás tengas que decidir si continúas con tu relación

¡Hoy es un día carismático para ti Virgo! Aprovecha la influencia del bello sextil de la Luna con tu signo y con Júpiter y el trígono de Júpiter, pues todos los aspectos hoy te benefician en el impulso de tus metas y tus sueños. Los asuntos relativos a la pareja y proyectos futuros pueden suponer una motivación positiva hoy. Será un día favorable para visualizar tus expectativas con garantías de éxito y cuidado pues con la Luna en su signo de domicilio hoy en tu casa XI, es un día excelente para cuidar las relaciones con tus benefactores o personas que sean importantes en relación a tu futuro o bien tus metas o éxitos en el mundo.

LIBRA (23/9 - 22/10): Tienes problemas económicos debido a tu falta de previsión

¡Ánimo Libra! Si hay alguna ansiedad mental que te preocupe hoy será disipada como una pequeña nube en un día claro. La tranquilidad y sinceridad para enfrentar los desafíos del mundo hoy serán cruciales. El apoyo de la Luna en tu casa X hará que seas capaz de conseguir todo lo que te propongas hoy, sobre todo en relación a tus éxitos personales y profesionales.

ESCORPIO (23/10 - 22/11): Si padeces alergias, no olvides tus revisiones

Hoy la Luna se encuentra en buen aspecto con tu signo y con Júpiter en tu casa VII también. Es momento de pedir consejo y actuar con prudencia, sobre todo si quieres hacer grandes cambios en tu vida o estás a punto de iniciar un nuevo emprendimiento o experiencia. Las cuestiones del amor han de ser evaluadas ahora con mucha prudencia también pues podrían exigir duros cambios o sacrificios.

SAGITARIO (23/11 - 20/12): No reprimas tus sentimientos, disfruta de la vida

¡Aprovecha hoy los momentos de intimidad y protección con las personas que amas Sagitario! La Luna en Cáncer hoy te invita a poner equilibrio y cariño en tus relaciones, sean relaciones personales o compromisos de todo tipo. Será un día donde será más fácil conectar con la empatía para ti. El sextil de la Luna con Júpiter favorece también las relaciones íntimas o secretas.

CAPRICORNIO (21/12 - 19/1): Los agobios con el dinero desaparecen, disfrutarás un poco más de tus caprichos

¡La Luna en tu casa VII, Júpiter en tu casa V y Venus a punto de entrar en tu signo no podrían ser mejores indicadores para el amor! Aprovecha estas posiciones astrológicas para abrirte a nuevas situaciones, a los cambios que la vida pueda brindarte y no temas iniciar una nueva aventura o fortalecer tus vínculos hoy. La Luna se encuentra en tu casa VII por lo que aprovecha para fortalecer los lazos con tu pareja hoy o terminar de negociar algunos asuntos que sean importantes para ti, ya que en el área de las relaciones hoy las cosas irán de maravilla si te expresas con empatía.

ACUARIO 20/1 - 18/2: En tu nueva aventura laboral, los astros te acompañan

La próxima entrada en horas de Venus en tu casa XII y en el signo de Capricornio podría hacer rememorar o volver un amor del pasado. Es un día para cuidar de tus rutinas y de tu cuerpo también. Los sacrificios que hagas en el día de hoy te aportarán mucha seguridad en tus expectativas de estabilidad. Sé prudente con tu salud y aprovecha la posición de la Luna en su signo de domicilio hoy en tu casa VI para fomentar el autocuidado y las buenas rutinas en el día a día.

PISCIS 19/2 - 20/3: Las locuras de la noche te apartan del descanso, dosifica un poco.

¡Alegría querido Piscis! Hoy es un día lleno de magia y oportunidades creativas. La energía de la Luna en tu casa V te invita a sumergirte en la maravillosa experiencia de los sentimientos positivos y las buenas sensaciones. Este es un día propicio para cerrar ciclos y dar paso a la diversión y la creatividad en tu vida. Aprovecha esta oportunidad para nutrir tu espíritu y enriquecerte en todos los aspectos.

Tomar conciencia de los sentimientos positivos te conectará con una fuente inagotable de alegría y bienestar. Dedica tiempo a reconocer y apreciar las pequeñas cosas que te generan felicidad, ya sea disfrutar de un momento de risas con amigos, sumergirte en una actividad creativa o simplemente contemplar la belleza que te rodea.

La sugerencia de hacer algo divertido, disfrutar del amor o algún acto creativo es como un regalo para tu espíritu. Puedes explorar nuevas actividades, sumergirte en pasatiempos que te apasionen o simplemente dejarte llevar por la alegría del juego. Estas acciones no solo te brindarán momentos de placer, sino que también alimentarán tu creatividad y vitalidad. Hoy es buen día también para la fertilidad si estás buscando descendencia.