Horóscopo de hoy, martes 16 de enero: Salud, rebaje la tensión de la parte cervical

ARIES (21/3 - 20/4): Algún mareo a causa de tanta actividad

Buen día Aries, aprovecha la influencia de la Luna en tu signo hoy, pues te sentirás con más energía y motivación para alcanzar tus metas. Mercurio se encuentra en tu casa X también y la Luna hoy activa este tránsito, por lo que las cuestiones relacionadas con tus rutinas se tornan más serias. Este escenario celeste impulsa las cuestiones relacionadas con tus rutinas hacia un nivel más profundo y significativo. Es un momento propicio para hacer cambios importantes en tu vida laboral o en tus relaciones personales.

Con la Luna en tu ascendente hoy puede haber asuntos familiares u hogareños que recaigan a tu cargo o supongan una responsabilidad. Con Mercurio en tu casa X, se abre la puerta a la comunicación efectiva en los sacrificios que hagas en el mundo y la toma de decisiones conscientes en el ámbito laboral y social, serán factores de éxito hoy.

TAURO (21/4 - 20/5): Recuperarás tus antiguas amistades

Querido Tauro, tu generosidad hoy se puede ver recompensada. Sabes que todo aquello que damos vuelve a nosotros de algún modo y en el día de hoy la Luna en tu casa XII en aspecto con Mercurio promete que habrá recompensas positivas a tus decisiones y acciones pasadas relativas a inversiones o a cualquier acto de generosidad pasado que hayas llevado a cabo en el pasado. Sé prudente no obstante hoy y no arriesgues en exceso en ningún sentido, es un día para fluir y recibir.

GÉMINIS (21/5 - 20/6): Cuida de manera especial tus inversiones en bolsa

Hoy es un día para actuar con energía, inocencia y valentía. La Luna en Aries en tu casa XI hoy hace que sea un día muy propicio para conectar con amistades o algún círculo social. En temas relativos a tus expectativas, las cuestiones ahora se ponen más serias, por lo que si quieres tomar alguna decisión importante en tu vida aprovecha ahora el momento pues la posición de Mercurio en Capricornio para tomar decisiones serias o pedir consejo sobre finanzas.

CÁNCER (21/6 - 20/7): En el trabajo, estarás especialmente hábil

Cáncer, hoy la Luna se encuentra en tu casa X, es momento de actuar en el área laboral o en el mundo. Podrías tener una gran oportunidad que no te conviene dejar escapar si eres hábil hoy. Evita los malentendidos también y situaciones dolorosas en el área de las relaciones, pues la Luna se encuentra en aspecto complejo con Mercurio en tu casa VII, pero no dudes en aprovechar cualquier iniciativa laboral u oportunidad en el mundo hoy.

LEO (21/7 - 21/8): No es necesario tanto ahorro, tu economía va bien. Disfruta de la vida

Leo, el día de hoy será un día muy activo para ti. Aprovecha la energía de la Luna en un signo de fuego afín al tuyo en tu casa IX para ver con esperanza y alegría tu futuro, pues en el día de hoy las iniciativas que emprendas irán viento en popa. Es momento de apertura del camino para ti y de tomar la iniciativa e independencia en cuestiones relativas a nuevas experiencias o emprendimientos, viajes o temáticas relativas a la ampliación de tu conocimiento. Hoy será un día de esfuerzos y responsabilidades también, pero no olvides buscar tiempo para ti y las cuestiones del amor aprovechando todavía la presencia de Venus en tu casa V.

VIRGO (22/8 - 22/9): Es el día para hacer esa observación en el ámbito laboral a tus compañeros

Virgo, por fin tu regente ha ingresado en un signo de Tierra y con ello las situaciones se estabilizarán o tomarán una dirección más positiva. La Luna en tu casa VIII hoy te invita a proteger todas las cuestiones que tienen que ver con tu patrimonio con energía y pasión. Será un día de luchas y esfuerzos, pero merecerá la pena invertir tu energía en nuevos emprendimientos o aventuras. Aprovecha el impulso de la Luna en los primeros grados del signo de Aries para reiniciarte o emprender una nueva etapa en ámbitos relativos a temas de recursos compartidos.

LIBRA (23/9 - 22/10): En los asuntos del amor, paciencia. Todo se solucionará y volverá la armonía

¡Adelante Libra! Hoy es momento de relacionarte, conocer gente o buscar a alguien que te escuche realmente. Podría entrar alguien nuevo en tu vida, pues la Luna en tu casa VII te invita a explorar relaciones nuevas y dejar atrás el pasado o aquellas situaciones que no te hacen feliz. No temas tomar la iniciativa hoy en tus relaciones pues la energía de la Luna en un signo de fuego te invita a ser intrépido/a y aventurero/a hoy en el área de tus relaciones. Podrías vivir algo de apatía en el día de hoy o sentirte algo insatisfecho/a, la solución estará en relacionarte con los demás y salir de tu estado de cerrazón interior siendo proactivo/a en los vínculos de un modo positivo.

ESCORPIO (23/10 - 22/11): No hacen falta tácticas con la persona amada

Querido Escorpio, hoy es un día en el que pueden surgir algunos contratiempos. No temas, todo sirve para aprender y en el día de hoy ciertamente con la Luna en cuadratura a Mercurio y en tu casa VI, puede haber algunos pequeños obstáculos que sortear. Sé muy prudente con temas de salud y evita cualquier riesgo innecesario pues con la Luna en la casa VI podría surgir algún perjuicio mejor. Ve despacio en el día de hoy y no dudes en tener alguna conversación seria con alguien, pues puede ser la clave de que todo mejore.

SAGITARIO (23/11 - 20/12): Estarás alegre y muy satisfecho en el terreno afectivo

¡Hoy es tu día de suerte Sagitario! Desde luego la jornada de hoy será muy positiva, por lo que aprovecha este impulso. En temas laborales puede haber alguna oferta laboral o contrato que sea ahora importante valorar, igualmente también en el área amorosa hoy es un día de recompensas y placer. Aprovecha la influencia de la Luna en tu casa V para renovar tu imagen también o tu identidad en un sentido más profundo.

CAPRICORNIO (21/12 - 19/1): No te desestabilices. De carácter firme y con el ánimo más sereno.

Capricornio, hoy es un día para poner acción y energía en asuntos relativos a la pareja y también el hogar. Si estás pensando en visitar a tu pareja o pasar tiempo con tu pareja en el hogar, es el día idóneo para emprender una iniciativa novedosa con la Luna en tu casa IV y en el espontáneo signo de Aries. Hoy es un día de éxito en general para ti y de felicidad donde el brillo y el calor en tus relaciones será clave para tu bienestar.

ACUARIO 20/1 - 18/2: Si te proponen jugar a la lotería, no digas que no

¡Sé prudente en tus desplazamientos hoy Acuario! La Luna se encuentra en tu casa III y en cuadratura con Mercurio, podría darse alguna situación inesperada o podrías recibir algún trámite legal relativo a la conducción, por lo que hoy ve despacio allá donde vayas. En la pareja y en el trabajo son momentos de estabilidad. La felicidad hoy provendrá de la toma de iniciativas en tu entorno más inmediato y la proactividad en este ambiente.

PISCIS 19/2 - 20/3: El ahorro en tu vida es importante, pero no te obsesiones

Querido Piscis, la entrada de Mercurio en tu casa XI augura la presencia de algún amigo/a o colaborador que podría llegar a convertirse en alguien más a largo plazo o con quién podrías iniciar algún tipo de compromiso. Confía en tus inversiones y en todo aquello que ahora mismo te produce placer realizar, pues con la posición de la Luna en tu casa II hoy sí podrías percibir recursos del trabajo con tus dones ahora mismo si eres intrépido/a y tomas la iniciativa de luchar por lo que quieres. Es un buen momento para iniciar una nueva etapa en esta área y ser emprendedor/a.