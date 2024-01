Horóscopo de hoy, jueves 25 de enero: Salud, problemas con tus ojos; acude al oculista antes que se agrave

Proyecta, en común con tus amigos, más actividades. Las extravagancias en las compras no son aconsejables. Ten disposición positiva en el trabajo. Tu cabeza estará más sensible que de costumbre. Si tienes pareja, te ayudará a llevar mejor los temas profesionales. Comienza a recoger lo sembrado en el terreno financiero. No entres en ningún tipo de provocación en el trabajo. En cuanto a la salud, te sentirás mejor que nunca. Problemas amorosos causados por un familiar indiscreto. Las actividades extras te reportan grandes beneficios. Terceras personas mediarán en tu ascenso profesional. Si sufre alergia, llévate siempre su inhalador. Tu relación de pareja está llegando a la perfección. Tu economía deja mucho que desear. Los vientos laborales soplan a tu favor. Hoy, concede ese capricho que tanto desea, es muy saludable. La pareja necesita una labor diaria de diálogo y comprensión. No te lamentes, tus finanzas mejoran. El trabajo le va a absorber más de lo que cree. Notará mejoría aplicándose un tratamiento de relajación. Por fin empiezas a remitir las desavenencias de pareja. En cuestión de dinero, mejor de lo que pensaba. Con más organización mejorará tu rendimiento profesional. Sobrado de salud, enhorabuena.

ARIES (21/3 - 20/4): Prueba con un régimen de comida sana y natural

¡Se acerca la Luna Llena en el vivaz signo de Leo, qué nervios querido Aries! Es momento de brillar con autenticidad, aunque ten en cuenta que un exceso de individualismo ahora o podrías llevarte algún disgusto o a rupturas de todo tipo. La Luna en el signo de Leo te invita a dejarte llevar por las tentaciones, el placer, la elegancia y tus deseos ocultos, pero sin excesos ni fanfarronería. Esta Luna Llena es clave en asuntos relativos a tus talentos o la exposición de tus talentos en el mundo, también para pensar en tu futuro y en tus expectativas a largo plazo.

TAURO (21/4 - 20/5): Los progresos en la nueva relación son lentos

Hoy es un día de una intensidad abismal para ti Tauro. Es momento de consolidar las rutinas en tu hogar o poner el foco en tus hijos, pareja o nuevas relaciones. Aprovecha la presencia de planetas fijos hoy para la consolidación de aquellos proyectos o situaciones que te hacen feliz, aunque tengas que hacer algunos esfuerzos. Se acerca una Luna Llena de cierta tensión en asuntos relativos al hogar, las deudas o la necesidad de exponer tus logros en el mundo, conecta con tus logros y busca la armonía en tu hogar en el día de hoy, pues la Luna en la casa IV te invita a proteger tu patrimonio y tus seres queridos con cautela y tomar decisiones informadas en áreas de recursos compartidos por la cuadratura del Sol con Júpiter en tu casa I.

GÉMINIS (21/5 - 20/6): Juega a la lotería, puedes ganar dinero

¡Es el día para expresarte desde el corazón querido Géminis!. Hoy los astros te invitan a ser valiente y expresar lo que sientes desde el corazón. Pasar tiempo con los hijos o bien con personas que valoras en tu entorno cercano te hará sentir la seguridad emocional que necesitas. La clave hoy estará en expresarte con autenticidad y carisma.

CÁNCER (21/6 - 20/7): Si eres inteligente, podrás ganar muchos puntos con tu jefe

La Luna se encuentra en el digno signo de Leo hoy y en tu casa II, la obtención de algún artículo de lujo o algún bien caro es una cuestión que puede ahora ser central en tu vida. En temas relativos a tus sentimientos, hoy te sentirás muy bien y debes confiar en los buenos sentimientos. La presencia de los Nodos lunares en tu casa X y IV te puede generar ciertos anhelos en tu proyección en el mundo que generen cierto estrés en el hogar, es momento de poder orden en temas relativas a necesidades y recursos.

LEO (21/7 - 21/8): Ponte romántico, tu pareja lo necesita

La Luna se encuentra en tu signo, es uno de los días más importantes del mes para ti y se acerca además a la fase de Luna Llena , sé consciente ahora de tu protagonismo especial y no tomes demasiadas responsabilidades pues se trata de un momento de mucha intensidad y sensibilidad para ti.

VIRGO (22/8 - 22/9): Aumenta la posibilidad de ganar dinero extra con un nuevo proyecto

Virgo, es momento de tomar decisiones firmes y saludables. La entrada de la Luna en tu casa XII y el Sol en tu casa VI te invitan a poner atención en temas de salud y rutinas. Si estás realizando sacrificios importantes por temas relativos a los hijos o a las inversiones es momento de relajarte y poner el foco en tu autocuidado y seguridad personal.

LIBRA (23/9 - 22/10): Vas a empezar a recoger los frutos de esfuerzos laborales anteriores

Aprovecha la influencia de la Luna en Leo hoy en sextil a tu signo y el trígono de la Luna con el Sol para hacer alguna inversión importante que quieras hacer como la compra de un coche o el alquiler de un piso vacacional. La visualización y puesta en marcha de un futuro próspero y dichoso de tus expectativas será hoy un factor de expansión y felicidad.

ESCORPIO (23/10 - 22/11): La actitud de tu socio dificulta tus planes de ahorro

La Luna se encuentra en el magnánime signo de Leo, querido Escorpio y es momento de que realmente logres los éxitos que te propones en tus emprendimientos. El Sol se encuentra en tu casa IV por lo que tendrás también que adaptar tus necesidades a las necesidades del hogar o de tus hijos, pero ciertamente se trata de un día favorable para éxitos y planes de viajes cercanos. La Luna Llena te anima a tomar decisiones importantes ahora en temas relativos al hogar y también a las negociaciones y cuestiones relativas a los recursos y las inversiones en los compromisos.

SAGITARIO (23/11 - 20/12): Dejete cautivar por esa persona que tiene cerca

: La Luna se encuentra en tu casa IX en un signo de fuego y afín a tu naturaleza y el Sol se encuentra en sextil en un signo de aire y en tu casa III. Hoy sin duda contarás con los apoyos necesarios para llevar adelante tus metas o propósitos. Es momento de formalizar también algunas situaciones en tu vida y poner más equilibrio, formalidad, compromiso o seriedad en alguna circunstancia, empresa o relación.

CAPRICORNIO (21/12 - 19/1): La relación con tus compañeros de profesión mejorara

Querido Capricornio, estas semanas el foco está puesto en cuestiones relativas a tu sustento y tus recursos en sí. Con la entrada de la Luna en Leo, los asuntos relativos a economía conjunta con pareja o socios y temas de inversiones o hijos que puedan generar ciertos gastos serán importantes ahora. Es un momento también para eliminar situaciones o personas indeseables y fortalecer otros vínculos.

ACUARIO 20/1 - 18/2: Buena ocasión para reflexionar sobre tu dieta.

¡Qué bonito día Acuario! Es un momento fantástico para fortalecer tu relación de pareja con gran fuerza. La Luna en un signo de fuego como Leo y en tu casa VII te invita a abrirte a nuevas colaboraciones que te pueden brindar grandes éxitos o bien meditar muy bien los siguientes pasos o encuentros con la persona que amas, esto te hará feliz. La entrada del Sol en tu signo también te dará más vitalidad y fuerza para enfrentarte al mundo y será un factor de expansión y alegría. Salir al mundo y comprometerte firmemente con nuevos compromisos o con tu pareja será la clave de tu éxito personal ahora mismo. No temas buscar apoyos, ayuda y establecer compromisos fijos y serios en el área de las relaciones ahora mismo.

PISCIS 19/2 - 20/3: En tus manos está la ocasión de iniciar una relación

¡Amado Piscis, no temas pedir consejo o ayuda si lo necesitas! La Luna en tu casa VI en el signo de Leo hoy puede hacer que el orgullo no te deje pedir consejo médico o de cualquier otro tipo si lo necesitas. Es momento de cuidarte y también centrarte en la estabilidad presente, se trata de un momento positivo donde centrarte en fortalecer tus rutinas y tu salud y pedir consejo si lo necesitas te hará sentir la seguridad que necesitas. Esta Luna Llena hace hincapié en tus hábitos y rutinas, es momento de cambiar tus rutinas y poder encontrar la seguridad en las mismas tomando decisiones imperiosas y firmes en esta área.