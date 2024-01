Horóscopo de hoy, jueves 18 de enero: Salud, problemas con tus ojos; acude al oculista antes que se agrave

Proyecta, en común con tus amigos, más actividades. Las extravagancias en las compras no son aconsejables. Ten disposición positiva en el trabajo. Tu cabeza estará más sensible que de costumbre. Si tienes pareja, te ayudará a llevar mejor los temas profesionales. Comienza a recoger lo sembrado en el terreno financiero. No entres en ningún tipo de provocación en el trabajo. En cuanto a la salud, te sentirás mejor que nunca. Problemas amorosos causados por un familiar indiscreto. Las actividades extras te reportan grandes beneficios. Terceras personas mediarán en tu ascenso profesional. Si sufre alergia, llévate siempre su inhalador. Tu relación de pareja está llegando a la perfección. Tu economía deja mucho que desear. Los vientos laborales soplan a tu favor. Hoy, concede ese capricho que tanto desea, es muy saludable. La pareja necesita una labor diaria de diálogo y comprensión. No te lamentes, tus finanzas mejoran. El trabajo le va a absorber más de lo que cree. Notará mejoría aplicándose un tratamiento de relajación. Por fin empiezas a remitir las desavenencias de pareja. En cuestión de dinero, mejor de lo que pensaba. Con más organización mejorará tu rendimiento profesional. Sobrado de salud, enhorabuena.

ARIES (21/3 - 20/4): Prueba con un régimen de comida sana y natural

Aries es momento de renovar perspectivas e intenciones. La Luna se encuentra en los últimos grados de tu signo hoy, viene de una cuadratura con el Sol y próximamente hará el paso por tu casa II. Es hora de ser más generoso/a o abierto/a con las personas que te rodean y de ver las cosas desde un punto de vista diferente para que puedas dar paso a nuevos comienzos laborales o nuevas relaciones en tu vida.

TAURO (21/4 - 20/5): Los progresos en la nueva relación son lentos

Hoy la Luna se encuentra en los últimos grados de tu casa II en el signo de Aries, esto hará que puedas estar más inquieto/a de lo habitual y darle vueltas a alguna situación o situaciones que no son como esperas o no se ajustan a tus deseos. Es hora de hacer examen de conciencia y de equilibrar estos sentimientos en tu fuero interno. Intenta no darle importancia a los sentimientos negativos hoy y hacer actividades que te ayuden a conectar con tu interior y con las señales de la vida.

GÉMINIS (21/5 - 20/6): Juega a la lotería, puedes ganar dinero

La Luna se encuentra en el activo signo de Aries y esto puede hacer que hoy estés más impetuoso/a de lo normal. Hoy es un día en el que te sugiero ser cauteloso/a al llegar a acuerdos verbales que puedan comprometer tus recursos, especialmente en tus relaciones de amistad. Aunque es importante valorar la confianza y la comunicación abierta, este día podría requerir un análisis cuidadoso de compromisos financieros o de recursos que puedan afectar tu estabilidad.

A nivel personal, este día brinda una oportunidad preciosa para poner en orden tus pensamientos en tus relaciones de amistad o pareja, así como en tus perspectivas de futuro. Dedica tiempo a reflexionar sobre lo que realmente valoras en tus conexiones personales y cómo deseas construir tu camino hacia adelante.

No temas expresar tus necesidades y expectativas en tus relaciones, ya que la claridad en la comunicación fortalecerá la comprensión mutua. Este es un momento propicio para fortalecer vínculos, eliminar malentendidos y trazar juntos/as un camino hacia metas compartidas.

Recuerda que cada día es una oportunidad para el crecimiento y la mejora.

CÁNCER (21/6 - 20/7): Si eres inteligente, podrás ganar muchos puntos con tu jefe

¡Buenas noticias Cáncer! Hoy es el día apropiado para recibir un ascenso o cualquier tipo de comunicación favorable en relación a asuntos laborales o tu proyección en el mundo. La Luna se encuentra en aspecto positivo para ti con el Son en tu casa VII. Es hora de tomar decisiones o llegar a tratos y acuerdos laborales que realmente sean favorables para tu economía. Deja atrás el pasado y confía en las nuevas oportunidades que la vida te está brindando.

LEO (21/7 - 21/8): Ponte romántico, tu pareja lo necesita

Con la Luna iluminando tu casa IX, se vislumbran posibilidades emocionantes relacionadas con contratos o viajes que prometen ser muy beneficiosos. Esta posición celeste amplía tus horizontes y abre puertas a experiencias que pueden enriquecer tu vida de maneras extraordinarias.

Aunque es cierto que el contacto de la Luna con el Sol puede hacer que los compromisos laborales y las responsabilidades parezcan una carga, también es importante reconocer que este desafío puede ser una valiosa oportunidad de crecimiento. La superación de obstáculos hoy puede allanar el camino para logros aún más significativos en el futuro.

No temas en solicitar ayuda a terceras personas. La fortaleza reside en la colaboración, y hoy puedes descubrir que contar con el apoyo de otros no solo alivia la carga, sino que también fortalece los lazos y crea una red de respaldo que puede ser invaluable en tu viaje hacia tus metas personales, laborales y sentimentales.

VIRGO (22/8 - 22/9): Aumenta la posibilidad de ganar dinero extra con un nuevo proyecto

La jornada de hoy puede exigirte ciertos compromisos que no podrás eludir Virgo. Podría llegarte la invitación de una boda o fiesta especial y en términos generales las cuestiones relativas a tus amistades hoy te generarán algunos gastos o tomarte algún tiempo de dedicación. Disfruta de este día, pero recuerda no excederte pues la Luna se encuentra en tu casa VIII y el Sol en tu casa V, aunque son posiciones celestes que invitan a la necesidad de recreo, procura encontrar el equilibrio.

LIBRA (23/9 - 22/10): Vas a empezar a recoger los frutos de esfuerzos laborales anteriores

¡Hoy es un día excelente Libra! Aprovecha la presencia de la Luna en tu casa VII en los últimos grados, para imponer tu voluntad y actuar con táctica y estrategia en tus relaciones y compromisos hoy pues es un día oportuno para que puedas lograr tus intereses. A nivel de relaciones sentimentales, es un día favorable también para conocer a alguien o establecer una comunicación más cercana con tu pareja o alguien que quieras conocer.

ESCORPIO (23/10 - 22/11): La actitud de tu socio dificulta tus planes de ahorro

¡Ánimo Escorpio! Con la Luna transitando por tu casa VI y en un signo que puede generar tensiones, es posible que surjan ciertos desencuentros o decepciones en tus interacciones con quienes te rodean. Sin embargo, te animo a que afrontes este día con una perspectiva positiva y resiliente.

Aunque puedan surgir complicaciones, trata de no darle demasiada importancia a los momentos desafiantes que puedan desorientarte. Recuerda que los desacuerdos son parte natural de las relaciones humanas y no definen la totalidad de tus conexiones. Mantén la calma y busca el modo de aplazar conversaciones importantes si sientes que no es el momento propicio para abordarlas.

Este día no tiene por qué ser un obstáculo insuperable, sino más bien una oportunidad para practicar la paciencia y la comprensión. A veces, las tensiones momentáneas pueden allanar el camino para una comunicación más profunda y significativa en el futuro.

SAGITARIO (23/11 - 20/12): Dejete cautivar por esa persona que tiene cerca

Hoy el rendimiento estará en actividades relativas al disfrute, la propia creatividad o a los hijos. Estás en medio de unas semanas emocionantes donde el destino te invita a tomar iniciativas diferentes y a desplegar tu creatividad. Puede que en este momento te sientas un poco perdido/a, pero quiero asegurarte que este sentimiento es completamente temporal y forma parte de la travesía hacia algo nuevo y emocionante.

La necesidad de tomar iniciativas diferentes es una señal de que estás en un período de crecimiento y expansión personal. Aprovecha esta oportunidad para explorar nuevas ideas, métodos y enfoques. La creatividad que puedes aportar en este tiempo puede abrir puertas a oportunidades que ni siquiera imaginabas.

Es natural sentirse un poco desorientado/a cuando te aventuras en territorio desconocido, pero recuerda que cada paso que tomas te acerca a descubrimientos emocionantes y a un mayor autoconocimiento.

El Sol y la Luna se encuentran en grados finales, por lo que es un momento en el que no te conviene darle una excesiva importancia a tus sensaciones, pronto verás todo más claro.

CAPRICORNIO (21/12 - 19/1): La relación con tus compañeros de profesión mejorara

¡Estás de suerte Capricornio! Estás viviendo un momento excepcional que te invita a asumir sacrificios estratégicos que te conducirán al éxito. La clave está en elegir sacrificios que realmente estén alineados con tus metas y te impulsen hacia adelante. No pierdas de vista tu visión a largo plazo, pero también permítete disfrutar del camino hacia el éxito.

En el ámbito del amor, la posición de la Luna en tu casa IV trae consigo la promesa de propuestas amorosas que te llenarán de felicidad en estos tiempos. Este día te brinda la oportunidad de experimentar momentos de alegría y conexión profunda en la intimidad de tus relaciones. Disfruta de la belleza de estos momentos y permítete sumergirte en la dicha que el amor puede ofrecer.

ACUARIO 20/1 - 18/2: Buena ocasión para reflexionar sobre tu dieta.

Hoy es un día en el que tus esfuerzos y sacrificios se dirigen hacia el perfeccionamiento de tus rutinas y hacia el bienestar de las personas que te rodean. Es un llamado a dar pasos decididos hacia adelante, utilizando tus habilidades únicas para emerger en circunstancias más auténticas y satisfactorias en tu vida.

Este momento es como un trampolín hacia un renacimiento personal. Aprovecha la energía del Sol en tu casa XII, que se extiende en los próximos días, para sumergirte en terapias de rejuvenecimiento o en mejoras relacionadas con tu salud y belleza. Este período es excepcional para dedicarte a ti mismo/a, permitirte el autocuidado y realzar la autenticidad que te caracteriza.

Considera los sacrificios que haces hoy como inversiones en tu bienestar futuro. Al enfocarte en el cuidado personal, no solo experimentarás una transformación física, sino que también fortalecerás tu bienestar emocional y espiritual. Este es un tiempo propicio para reconectar contigo mismo/a, renovar energías y enfrentar el futuro con una perspectiva más positiva y revitalizada.

PISCIS 19/2 - 20/3: En tus manos está la ocasión de iniciar una relación

¡Atento/a Piscis! Con el Sol brillando en tu casa XI, el universo te invita a explorar nuevas fronteras y a abrazar sorpresas que podrían transformar positivamente tu vida.

A pesar de la cuadratura entre el Sol y la Luna en tu casa II, lo cual puede señalar desafíos, es esencial recordar que estas tensiones también pueden ser el catalizador de grandes avances y logros. Las oportunidades que se presenten hoy, ya sea en tu vida personal, sentimental o profesional, tienen el potencial de ser verdaderamente positivas y significativas para tu evolución personal.

Cada esfuerzo que realices y cada circunstancia que se presente son contribuciones valiosas a tu crecimiento y desarrollo. No temas enfrentarte a riesgos calculados, ya que las sorpresas que te aguardan podrían abrir puertas que no habías imaginado. Este día te insta a ser audaz y receptivo/a a las oportunidades que se cruzan en tu camino.