Horóscopo de hoy, domingo 28 de enero: Tus intereses profesionales van viento en popa

ARIES (21/3 - 20/4): Tu ingenio será bien recibido por tus jefes

Aprovecha el trígono de la Luna con Júpiter hoy en tu casa II Aries. Hoy el cielo está cargado de planetas en signos de Tierra que te ayudarán a materializar tus objetivos si tienes el impulso para ello. Se tratará de un día de esfuerzos y ciertas luchas relativas a tus rutinas, es buen momento para poner mucho orden y practicidad en todo lo relativo a tus rutinas diarias y compromisos. Las cuestiones hogareñas o familiares exigirán hoy algunos sacrificios, aprovecha la Luna en el signo de Virgo hoy para el autocuidado. El trígono de la Luna con Venus favorecerá la afabilidad en las relaciones hoy también sobre todo con mujeres extranjeras.

TAURO (21/4 - 20/5): Lucidez en todos los problemas que el trabajo te plantea

¡Date un respiro Tauro! La influencia de Marte y Mercurio en tu casa IX y en un signo de Tierra es un factor que podría promover o ayudarte en la consecución de un contrato relativo a una nueva experiencia que quieres vivir o bien podrías conseguir un contrato en el extranjero. Hoy la Luna se encuentra en trígono con tu regente Venus, por lo que pueden surgir placeres ineludibles o bien te conviene concederte algún capricho o placer sensorial. En cuanto a las cuestiones relativas a tus dones, talentos o nuevos emprendimientos, hoy pueden surgir proyectos productivos también.

GÉMINIS (21/5 - 20/6): No sabrás cómo manejar una situación amorosa

¡Buen día Géminis! Hoy la Luna se encuentra en un signo de tu misma modalidad, lo cuál exigirá interacción, sacrificio y acción en el mundo para compaginar tus intereses con los de tu hogar, pues la Luna hoy se sitúa en tu casa IV. Sé productivo/a en cuanto a inversiones con tu pareja o familia siendo selectivo/a en los gastos. El trígono de la Luna con Venus hoy hará que los ánimos sean afables, refúgiate en una rutina positiva.

CÁNCER (21/6 - 20/7): Acepta tu vida en pareja o lucha por cambiarla

Querido Cáncer, hoy las cuestiones principales de tu día estarán centradas en tus ilusiones y expectativas de estabilidad o de hogar relativas a la pareja o negociaciones que tendrás que ajustar en relación a los tratos de palabra o tu normalidad del día a día. Aprovecha el trígono de la Luna con Venus para fortalecer tus relaciones o negociaciones hoy.

LEO (21/7 - 21/8): Tu situación sentimental es motivo de envidias

La confianza y la autoestima serán hoy un recurso indispensable para ti Leo, también la autonomía y fuerza característica de tu personalidad. La Luna se encuentra en el signo de Virgo y no debes sentirte pequeñito/a sino que se trata de una jornada donde perfeccionar tu carácter y tu instinto sobre todo en temas relativos a tu economía, recursos y autoconfianza, te aportará estímulos positivos, avance y seguridad en tu vida.

VIRGO (22/8 - 22/9): Esa persona afín podría convertirse en tu pareja ideal.

La Luna ya se encuentra en tu signo, esto te da garantías de tomar el control de las circunstancias ahora mismo, sobre todo porque se encuentra en un bello sextil en tu casa V, lo que hace que las cuestiones relativas al amor y a las inversiones sean hoy prósperas. No has de perder de vista las cuestiones relativas a tu salud, pues en estas semanas es muy importante que pongas atención a tus rutinas diarias y también a tu salud. Hoy eres el dueño de tu futuro, así que planifícate con visión consciente Virgo.

LIBRA (23/9 - 22/10): Puedes desprenderte de tu dinero sin tanto miedo

Aprovecha el día de hoy para poner en orden aquello que quieras manifestar en tu vida, hoy la Luna se encuentra en tu casa XII, pronto serán días más activos, pero hoy es un día de descanso y de premeditación. Aprovecha el trígono de la Luna en Virgo hoy con Venus en tu casa IV para hacer planes que sirvan de foco de unión y armonía en tu hogar o que te den paz en el hogar.

ESCORPIO (23/10 - 22/11): Los cambios de temperatura no son buenos, evítalos.

Hoy es un día para aplicar tu experiencia de un modo práctico a la consecución de tus logros y objetivos en el mundo. La Luna en Virgo se encuentra en sextil a tu signo y así mismo se encuentra en trígono con Venus en tu casa III. Es un buen día para fortalecer la comunicación con tus amistades o benefactores sobre todo en relación a tus éxitos en el mundo. Los sacrificios que vienes haciendo en el mundo y tus sacrificios marcarán tus expectativas de futuro, por lo que piensa bien hoy en todo ello y equilibra tus esfuerzos y expectativas de futuro a tus ideales.

SAGITARIO (23/11 - 20/12): Mal momento para obtener beneficios de una inversión que piensas hacer

La Luna se encuentra en tu casa X y en trígono con Venus en el signo de Capricornio. Los asuntos relativos al amor ahora se tornan más serios y también los temas relacionados con contratos. La energía de Virgo te otorga un enfoque meticuloso y perfeccionista en el área laboral o en tu exposición de logros en el mundo. Aprovecha estas cualidades para presentar tus habilidades y capacidades de manera impecable. Este día te brinda la oportunidad de destacar en tu área laboral y de mostrar al mundo la calidad y el compromiso que pones en todo lo que haces.

Confía en que mereces el reconocimiento y la atención que estás a punto de recibir. Este no es un momento para la modestia excesiva, sino para abrazar tus logros con orgullo y compartirlos con aquellos que pueden apreciar tu dedicación y talento.

CAPRICORNIO (21/12 - 19/1): Comparta tus ideas y trabaja en equipo

En esta jornada la Luna se encuentra en tu casa IX, los sentimientos con tu pareja o en relación a temas de contratos pueden ser sometidos a prueba. Podrías estar pensando en iniciar algún emprendimiento nuevo o algún viaje, el camino no será fácil pero las oportunidades pueden ser positivas. Aprovecha el trígono de la Luna con Venus hoy en tu signo para ajustar tus decisiones en relación a estas nuevas experiencias. Las negociaciones en asuntos relativos a tus dones o bien el placer relativo a tu pareja o cuestiones de asociaciones serán fuente hoy de bienestar y alegría.

ACUARIO 20/1 - 18/2: Tus amigos son decisivos en tu vida. Pídeles ayuda y no te quedes sol @

La Luna hoy se encuentra en un signo adverso al tuyo, no es el mejor día para mostrarte ante al mundo o para llegar a un entendimiento hoy con tu pareja o en términos generales. La pareja en este día puede suponer una carga o una responsabilidad, aunque el trígono entre la Luna, Venus y Júpiter sí puede suponer un gran día para adquirir oportunidades materiales o que te brinden estabilidad en tu hogar o a nivel personal. Aprovecha esta jornada para asumir compromisos que puedan ayudarte a conseguir la estabilidad deseada en tu hogar o con tu familia.

PISCIS 19/2 - 20/3: Te sientes algo alicaído, pero será un trastorno pasajero.

¡Qué día tan magnífico para tus relaciones Piscis! La influencia de la Luna en tu casa VII hoy en trígono con Venus y en trígono con Júpiter también es un factor de estabilidad, protección y de expansión también en tus relaciones de pareja. Es un momento excepcional para la firma de contratos o para llegar a acuerdos con tu pareja o relaciones muy favorables. Aprovecha la presencia de Mercurio, Marte y Venus en el signo de Capricornio y en buen aspecto con Saturno en tu signo, para fortalecer ahora los compromisos y expectativas que pueden ser clave en cuanto a tus estructuras en los próximos años, ya que Saturno se encontrará en tu signo todavía este año y el próximo, así que aprovecha la suerte de hoy para forjar bases sólidas para tu futuro a medio largo plazo, ya que las ayudas que recibas ahora serán sumamente favorables o positivas para tus éxitos.