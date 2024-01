Horóscopo de hoy, domingo 21 de enero: Puedes tener algún disgustillo en el trabajo, nada importante

Distingue entre tus pensamientos idílicos y el amor. Tus ingresos están aumentando casi sin darte cuenta. Es hora de autoafirmarte ante tus jefes. Si se inicia en algún deporte vaya poco a poco. Disfruta de tu pareja todo lo que puedas, el tiempo pasa rápido. Ahorrarás mucho si prescindes de lo que no necesitas. En tus manos caerán un proyecto laboral muy estimulante. Jornada idónea para disfrutar de tu buena salud. Tu pareja está dispuesta a secundar todas tus ideas. Ahora lo más inteligente es no gastar. No favorezca situaciones conflictivas en tu empresa. Jornada perfecta para empezar a hacer ejercicio. Conquistarás a la persona que te interesa. Te esperan novedades favorables en lo económico. Los grandes proyectos profesionales serán un éxito. Tus cambios de humor se deben a la falta de descanso. El amor te ayuda a encontrar la paz interior. Controla cuándo te pasan el pago de la hipoteca. Día propicio para resolver algunos problemas laborales. Necesidad de más horas de sueño. Llamarás a un antiguo amor. La ansiada recuperación económica ha llegado. Se más tolerante con tus compañeros de trabajo. La falta de sueño debe acabar.

ARIES (21/3 - 20/4): Cualquier momento es bueno para hacer gimnasia

Hoy es un día de noticias y comunicaciones varias Aries. La comunicación será clave para ti en estos días con la Luna en tu casa III y en el inquietante signo de Géminis. Viajes cercanos para resolver situaciones que esperas o bien mensajes importantes pueden ser una fuente de alegría hoy o de ayuda para ti. No dudes en liberarte hoy y conecta también con personas que hace tiempo que no ves o hablas, la Luna en un signo de aire te invita a conectar en tu entorno cercano, con tus hermanos o bien en los vínculos de tu día a día de un modo alegre. Es hora también de apostar por tus talentos o dones o bien valorar realizar cuestiones de inversiones, con la entrada del Sol en tu casa X los asuntos relativos a los hijos o a los temas de inversiones en relación a tus dones y pensar en estos asuntos hacia el futuro serán determinantes, sobre todo hacia los próximos días con la Luna Llena en tu casa V.

TAURO (21/4 - 20/5): Los juegos amorosos te van a dar muy bien

Buen día querido Tauro. Hoy la Luna se encuentra en tu casa II y en un signo de aire, es un momento idóneo para hacer valer los recursos del hogar y también transformar cualquier asunto en esta área que pueda ser un factor de mejora y estabilidad para ti y los tuyos. Conectarte y comunicarte en esta área en tu entorno cotidiano y con el principal foco puesto en tu seguridad personal será un factor positivo hoy de expansión. Es un momento de sacrificios también por tus seres queridos pero el ánimo generalizado del día será positivo.

GÉMINIS (21/5 - 20/6): Tendrás que ayudar a algún pariente o amigo con tu dinero

¡Cuídate Géminis! Has de ser un poco prudente hoy Géminis, intenta no exponerte en exceso al mundo si tu salud está delicada o bien si tienes cuestiones importantes que decidir, retrasa los acuerdos o contratos. La Luna en tu signo en cuadratura con Saturno puede hacer que haya algunos bloqueos o retrasos o que no sea el mejor momento para actuar en el mundo ahora mismo. Aprovecha la entrada del Sol en tu casa IX para pensar en cambios o aventuras nuevas que quieras emprender en tu vida pero no te arriesgues hoy.

CÁNCER (21/6 - 20/7): Los seres queridos te regalarán momentos de emotividad

¿Has notado que cuando te rindes al devenir de la vida a veces las cosas fluyen sin forzarlas? Hoy es el día adecuado para dejarte llevar y dejar que la vida te sorprenda. la Luna en tu casa XII te otorgará la serenidad necesaria para poder recibir pues hoy es un día en el que te conviene recibir desde la confianza. Si estás pensando en tener un bebé, hoy puede ser un día fértil para la gestación también. El Sol ha entrado en tu casa VIII, lo que pone un foco especial también en asuntos relativos a las finanzas conjuntas o créditos.

LEO (21/7 - 21/8): Tu ansia de independencia es incompatible con el amor

¡Es tu día de suerte Leo! Normalmente la suerte está a tu favor, pero hoy es un día para tenerlo en cuenta y disfrutar de tu condición privilegiada de un modo más evidente. La entrada del Sol en tu casa VII afirma que existen ahora oportunidades muy positivas, sorpresas y cambios en tus relaciones que debes realmente valorar y que pueden ser muy positivos para ti. Es momento de centrarte en cuestiones relativas a los contratos o a los compromisos de un modo más entregado. La Luna en tu casa XI te anima hoy a conectar con los demás, puede haber encuentros muy gratos y oportunidades inesperadas.

VIRGO (22/8 - 22/9): Con tus ahorros lograrás llegar a fin de mes más relajado

Hoy el Sol ingresa en tu casa VI, la Luna se encuentra en tu casa X y estas posiciones celestes en signos de aire y en casas terrenales para ti, hacen que sea un momento de ajustes en temas relativos a tus rutinas. Vigila tu salud en estas semanas y en el área de las finanzas y tu proyección en el mundo en el día de hoy ten en cuenta que pueden darse buenas oportunidades hoy, así como diversas. Atento/a a y comunícate en el área laboral o en el mundo para promover cambios. Con la entrada del Sol en tu casa VI has de ser muy prudente con las cuestiones de salud ahora mismo también.

LIBRA (23/9 - 22/10): Un familiar estará dispuesto a avalarte para un crédito

¡Qué día tan excelente Libra! Hoy es un día excepcional para superar problemas de pareja o de cualquier índole y ver con perspectiva todas las caras de la moneda como tú sabes hacer. En temas laborales es hora de hacer riesgos y emprender nuevas aventuras. La Luna y el Sol en signos de aire te invitan a transformar situaciones que no te hagan feliz y hallar el cambio que necesitas en tu área laboral o en el mundo, los cambios en esta área serán recompensados. El Sol ha entrado en tu casa V, por lo que pon atención a temas relativos a inversiones e hijos con mayor prioridad.

ESCORPIO (23/10 - 22/11): Te conviene prestar atención a tus compañeros de trabajo

Hoy los momentos de introversión y de soledad serán claves para tu bienestar interior. La Luna se encuentra en tu casa VIII, es momento de poner tus sentimientos y pensamientos en orden o decir aquello que no te atrevías a decir. Una vez que hayas reunido el valor para hacerlo, podrás iniciar un período de cambios internos y transformaciones favorables para ti. Pon la atención ahora mismo con más prioridad también en estas decisiones que el mundo te obliga a tomar en cuestiones relativas a tu hogar o a tu estabilidad personal en el hogar o cuestiones relativas a bienes raíces.

SAGITARIO (23/11 - 20/12): Jornada ideal para demostrar su profesionalidad

¡La comunicación hoy te ayudará a liberarte y sentirte afortunada/o! La Luna en tu casa VII hoy te invita a encontrar la seguridad hoy en tus vínculos. Las asociaciones que puedes establecer en el día de hoy serán muy beneficiosas. En el área de las relaciones hoy será un factor indispensable hoy también la comunicación. Con la entrada del Sol en tu casa III ahora mismo lo más importante también serán las relaciones con tu entorno y cuestiones relativas a hermanos.

CAPRICORNIO (21/12 - 19/1): Tu relación es tan sólida, que nadie puede interponerse.

El Sol ha ingresado ya en tu casa II Capricornio y es hora de meditar en buenas oportunidades económicas que se presentan ahora. En cuanto a tu ánimo personal hoy, te convendrá hacer un esfuerzo para pensar en positivo, pues las relaciones podrían hoy generarte sacrificios o insatisfacción y en general las circunstancias que se presenten en el día de hoy. Trata de mantener tu actitud positiva y adaptarte a la rutina del día a día con positivismo.

ACUARIO 20/1 - 18/2: Procura no gastar por encima de tus posibilidades

La suerte hoy está a tu favor Acuario, no lo desperdicies. Si estás pensando en nuevas relaciones, hoy es el día de dar el paso y abrirte al deseo y al placer. La Luna en el inquieto signo de Géminis y en tu casa V te dará el encanto y la sensualidad para hacer florecer el amor en tu vida. Además, las inversiones y proyectos creativos que ahora emprendas estarán del lado de la suerte financiera para ti. Aprovecha la entrada del Sol en tu signo también para celebrar la suerte que hoy se presenta en tu camino.

PISCIS 19/2 - 20/3: No te dejes ver demasiado por los pasillos de la oficina

¡Amado/a Piscis! Hoy es una jornada donde te convendrá aliarte con la versatilidad y la paciencia. La entrada del Sol en tu casa XII puede hacer que te sientas algo confundida/o en algún aspecto o que sufras algún pequeño contratiempo, alguien podría herir tu sensibilidad si te expones en exceso. En todo caso, la búsqueda de independencia hoy en tus vínculos será fundamental. No pierdas de vista la interacción con los demás, pues la Luna se encuentra en Géminis y la comunicación será imprescindible, pero trata de ser prudente e independiente en tus contactos. El Sol ha entrado en tu casa XII, por lo que trata de no aislarte en exceso ahora y aprovecha para emprender un curso de meditación ahora mismo o rutinas más sanas, ¡será muy positivo!