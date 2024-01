Pasarás de la amistad al amor. No te dejes llevar por tus instintos consumistas. En el trabajo, tendrás la posibilidad de organizar un nuevo proyecto. Tu vitalidad te hará resplandecer y será muy popular. Piensa que nadie te comprende y no es cierto. Ten cuidado, gastas demasiado dinero. Los proyectos profesionales culminarán con éxito. Fenomenal si aguantas una semana a verdura, fruta y pescado. Recibirás buenas noticias de un familiar. Puede ser la ocasión para jugar a ese número que te gusta. Las novedades en el trabajo te pondrán algo nervioso. Sea consciente de que el estrés es una enfermedad. No hagas promesas amorosas que no puedes cumplir. Intenta que los gastos no te disparen, contrólate. Nuevas y buenas noticias en el trabajo actual. Una escapadita a la playa te recargará las pilas. Sabes lo que deseas y lo quieres ya, díselo a tu pareja. Tendrás que tomar una decisión económica importante. Nebulosa en el ambiente laboral. La tensión nerviosa y la ansiedad serán tus peores aliados. No dejes pasar de largo una relación satisfactoria. Se produce un cambio de interés en las hipotecas. En el trabajo, planifica mejor tu tiempo. Vigila ese hombro que empezó a molestarte.

ARIES (21/3 - 20/4): Hoy lo pasarás genial con tu pareja y amigos

Hoy es un día excepcional Aries, ya que la Luna se encuentra en tu casa XII en conjunción con Saturno. Este es un momento propicio para cuidar de tu bienestar físico y emocional, explorando cómo puedes mejorar tu salud y revisando ciertas rutinas relacionadas con tu filosofía de vida.

Imagina que eres un guerrero valiente, no sólo en el campo de batalla, sino también en el cuidado de tu cuerpo y mente. La Luna en tu casa XII te invita a sumergirte en el mundo de la introspección y la autorreflexión. Este día es perfecto para programar una revisión médica o explorar nuevas prácticas que contribuyan a tu bienestar.

La conjunción con Saturno te brinda la disciplina y la determinación necesarias para realizar cambios positivos en tu vida. Apunta metas específicas que promueven tu salud y equilibrio emocional. Este también es un momento excepcional para enfocarte en tus estudios. Puedes encontrar satisfacción y crecimiento personal al profundizar en el conocimiento bien considera realizar una limpieza o ritual en el agua con sales permitiendo purificar tu aura y liberándote de cualquier energía negativa.

TAURO (21/4 - 20/5): Te encuentras agotado, descansa más.

Si hay asuntos que te distancian emocionalmente de tu pareja o seres queridos, no te preocupes, la Luna en tu casa XI te invita a participar en actividades y poner en marcha momentos sociales y reconectar con aquellos que aprecias.

Este día te ofrece la oportunidad de hacer una pausa y nutrir tu alma. Aunque puedan existir desafíos emocionales, recuerda que tomarte un tiempo para ti mismo/a no solo es valioso, sino necesario. La Luna en tu casa XI es como una invitación a que pongas atención a la comunicación contigo mismo/a y con tus ilusiones y ajustes tu realidad a ello tras un retiro.

GÉMINIS (21/5 - 20/6): Habla con tu pareja, pero con diplomacia y sin enfados

Géminis, en la jornada de hoy la Luna se encuentra en un signo mutable de agua, y con Venus en oposición, es posible que sientas cierta dispersión que podría abrumarte. Sin embargo, este es un momento propicio tanto para el amor como para avanzar en tus proyectos. Sé consciente de tus palabras y practica la prudencia en tus interacciones.

La Luna en un signo mutable de agua te invita a fluir con las sentimientos y ser adaptable a los cambios. Aunque puedas sentir cierta dispersión, recuerda que también es un momento favorable para el amor e incluso para tus proyectos. Venus en oposición podría ofrecerte nuevas perspectivas sobre las relaciones y proyectos personales. Este es un día para abrir tu corazón y permitir que el amor y la creatividad fluyan en tu vida. Sé consciente de tus palabras y acciones, practicando la prudencia en tus interacciones.

CÁNCER (21/6 - 20/7): Procura ser más simpático con los compañeros.

Hoy es el momento perfecto para abrirte emocionalmente. Los riesgos que decidas tomar con la Luna en Piscis y en tu casa IX hoy pueden resultar en decisiones positivas que se vean recompensadas a largo plazo. No temas abrirte al amor y a nuevas experiencias.

La Luna en tu casa IX te invita a expandir tus horizontes y a tomar riesgos emocionales que pueden conducir a recompensas significativas. Este día te brinda la oportunidad de salir de tu zona de confort y explorar nuevas posibilidades. Este es un momento propicio para confiar en tu intuición y permitir que tus emociones te guíen hacia nuevas experiencias.

La Luna en un signo de agua también te ayudará en esta apertura al amor. Este día te invita a expresar tus sentimientos y a conectarte con los demás de una manera más profunda. No temas mostrar tu vulnerabilidad, ya que eso puede fortalecer tus relaciones y crear lazos más auténticos.

LEO (21/7 - 21/8): Dispone de total libertad para realizar tus proyectos laborales.

El día de hoy es perfecto para conectar con la ilusión y abrirte a nuevas colaboraciones o personas que puedan entrar en tu vida, Leo. La Luna en el signo de Piscis te brinda la oportunidad de sumergirte en la magia de la inspiración y explorar nuevas etapas de aprendizaje.

La Luna en Piscis te invita a sumergirte en la ilusión y a abrazar la magia que se encuentra en la conexión con los demás. Este día te ofrece la posibilidad de descubrir nuevas perspectivas y experiencias en colaboración con personas inspiradoras.

La Luna en Piscis en conexión con Venus también destaca hoy la importancia de la apertura a la ilusión y la inspiración. Este día te invita a soñar en grande y a permitir que la creatividad guíe tus pasos.

VIRGO (22/8 - 22/9): Mira de frente a tu amor y olvídate de todo lo demás.

Apreciado Virgo, en la jornada de hoy la Luna se encuentra en conjunción con Saturno en tu casa VII. Si estás pensando en formalizar algunos compromisos, este día puede brindarte la seguridad que esperas. Además, el contacto de la Luna con Venus favorece los temas relacionados con tu economía. Aprovecha la influencia para construir las bases sólidas de tus compromisos. La Luna en conjunción con Saturno te brinda la oportunidad de establecer cimientos fuertes en tus relaciones y compromisos. Este día te invita a tomar decisiones importantes con confianza y determinación.

Aunque puedan surgir responsabilidades, recuerda que cada compromiso que asumes es una inversión en tu crecimiento y estabilidad. El contacto de la Luna con Venus también destaca la influencia positiva en tus asuntos económicos. Este día te ofrece la oportunidad de cosechar frutos en el ámbito financiero, ya sea a través de acuerdos comerciales o decisiones acertadas.

LIBRA (23/9 - 22/10): El ritmo de trabajo va a aumentar, estate preparado.

Con el Sol brillando en tu casa IV, los asuntos familiares y la creación de un ambiente estable en tu hogar cobran gran importancia en estas semanas. La Luna en el signo de Piscis, hoy en conjunción con Saturno, te invita a buscar soluciones y consejos para organizar tus rutinas de manera más eficiente.

Imagina que eres un arquitecto/a diseñando la estructura perfecta para tu hogar o el ambiente cotidiano. El Sol en tu casa IV te brinda la oportunidad de enfocarte en los asuntos familiares y la creación de un espacio que refleje tu identidad y te brinde estabilidad emocional. Este día te invita a tomar medidas concretas para mejorar tu entorno y fortalecer los lazos familiares.

Aunque puedan surgir desafíos, recuerda que cada paso que tomas para organizar tus rutinas es un paso hacia un hogar más armonioso. Este es un momento propicio para encontrar soluciones prácticas y consejos que te ayuden a mantener la paz en tu entorno.

La conjunción de la Luna con Saturno también destaca la importancia de buscar orientación y consejo para mejorar tus rutinas diarias. Este día te ofrece la oportunidad de aprender y crecer a través de la sabiduría compartida por aquellos que te rodean.

ESCORPIO (23/10 - 22/11): Esa gran capacidad de trabajo, ha llegado a tus jefes

La Luna se encuentra en tu casa V, creando una atmósfera de celebración y alegría. En buen aspecto con Venus, hoy será un día para verdaderamente celebrar. Puede ser la entrada de algún dinero inesperado, la oportunidad de asistir a una gala de lujo o simplemente la excusa perfecta para organizar una fiesta a tu estilo.

La Luna en tu casa V te invita a sumergirte en el placer, la creatividad y la expresión personal. Este día te ofrece la oportunidad de destacar tus talentos y disfrutar de momentos de verdadera celebración. Es un momento propicio para disfrutar de los frutos de tu esfuerzo y compartir la felicidad con aquellos que aprecias.

El buen aspecto de la Luna con Venus resalta la influencia positiva en asuntos financieros y sociales. Este día te brinda la oportunidad de disfrutar de momentos lujosos o recibir sorpresas financieras agradables. No temas permitirte el placer y la diversión.

SAGITARIO (23/11 - 20/12): Mejorarán las relaciones sentimentales. Vive con mucho entusiasmo

¡Confía Sagitario! La Luna se encuentra en tu casa IV, creando un ambiente propicio para abordar asuntos importantes con seriedad. Con la conjunción de la Luna con Saturno y la entrada de Mercurio en Capricornio, es un momento ideal para tomar decisiones fundamentales. No temas en volver a confiar y ábrete a las interacciones y a la unión en tus vínculos hoy.

La Luna en tu casa IV te invita a abordar asuntos familiares con seriedad y a construir bases sólidas para tu bienestar emocional. Este día te ofrece la oportunidad de fortalecer los lazos familiares y abordar situaciones de manera constructiva.

Es un momento propicio para restablecer la confianza en tus relaciones y abrirte a nuevas oportunidades.

La conjunción de la Luna con Saturno sugiere un enfoque disciplinado y práctico en tus asuntos emocionales y familiares. Este día te brinda la oportunidad de abordar temas importantes con madurez y encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados. Este día te ofrece la oportunidad de construir bases sólidas en tus relaciones y hogar. Cada paso que tomas hacia la apertura y la unión es un paso hacia un futuro emocionalmente estable y satisfactorio.

CAPRICORNIO (21/12 - 19/1): Guarda algo de dinero, ya que puede surgirte imprevistos

Este es tu momento para un último esfuerzo y lucha, canalizando tus energías hacia cambios que se alineen con tus intereses. La magia de la Luna en Piscis, en conjunción con tu regente, hoy te ofrece la oportunidad de consolidar vínculos, amistades o compromisos actuales. Podría ser un momento propicio para casarte, fortalecer una relación existente o incluso planear un traslado.

La Luna en Piscis te invita a aprovechar la energía mágica y espiritual para consolidar tus logros y relaciones. Este día te ofrece la oportunidad de dar un paso importante hacia tus metas, ya sea a nivel personal o profesional.

Aunque puedan existir desafíos, recuerda que cada esfuerzo adicional es una inversión en tu éxito y bienestar. Este es un momento propicio para hacer cambios hacia tus logros y compartir tu éxito con aquellos que te rodean.

La conjunción de la Luna con tu regente destaca la importancia de la conexión emocional y espiritual en tus relaciones más inmediatas. Este día te brinda la oportunidad de fortalecer lazos significativos y profundizar en la comprensión mutua.

ACUARIO 20/1 - 18/2: Pletórico de optimismo y energía que transmite a los demás.

Querido Acuario, hoy la Luna se encuentra en un signo de agua y en tu casa II, destacando temas relacionados con tus recursos y valores. Puedes sentir que hay ciertos sacrificios presentes en tu vida que están limitando tus recursos. Sin embargo, este es un momento propicio para soltar aquellas situaciones que no favorecen tu bienestar.

La Luna en tu casa II es como una guía hacia una comprensión más profunda de tus valores y recursos. Este día te invita a examinar de cerca las cosas que estás dispuesto/a a dejar atrás para liberar espacio para nuevas oportunidades y abundancia.

Aunque puedas sentir que algunos sacrificios están restringiendo tus recursos en este momento, recuerda que cada elección que haces es un paso hacia tu crecimiento y evolución.

Este es un momento ideal para evaluar tus prioridades y asegurarte de que estás invirtiendo tiempo y energía en lo que realmente valoras. Considera qué aspectos de tu vida están en alineación con tus objetivos y qué aspectos podrías soltar para abrir espacio a la prosperidad.

PISCIS 19/2 - 20/3: Puede aparecer en tu vida una persona muy interesante.

Piscis, la Luna ha ingresado en tu signo, sumergiéndote en un mar de sensibilidad y emociones a flor de piel. Este es un día especial que te invita a conectarte contigo mismo/a de una manera más profunda. La Luna hará una conjunción con Saturno, indicándote que es el momento perfecto para ser consciente y dejar atrás malentendidos o situaciones que no te hacen sentir bien. Transformar tus sentimientos te permitirá experimentar una sensación de mayor estabilidad y bienestar.

La conjunción con Saturno te anima a ser consciente de tu propio poder para transformar situaciones, éste es un momento ideal para dejar atrás aquello que ya no te sirve y dar paso a una nueva fase de estabilidad emocional.