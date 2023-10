La magia de Thermomix®: Tu ayudante de cocina imprescindible

¿Cómo llegaste a ser agente comercial de Thermomix®?

Hace doce años, mi cuñada me invitó a su casa para una demostración de Thermomix® ya que ella “no lo iba a comprar, porque no le hacía falta”. El producto nos conquistó al instante. Aún recuerdo cómo me sorprendió la presentación de Lucía, la agente comercial que actualmente es mi compañera de equipo. Yo no podía comprarlo en ese momento, así que Lucía me ofreció “conseguirlo con un poquito de tiempo al día” y así fue como me uní al equipo Thermomix® . Mi objetivo era conseguir mi propia máquina reuniendo las cuatro ventas necesarias, pero una vez lo conseguí, me di cuenta de que no quería separarme de ese grupo de personas maravillosas. No quería dejar de aprender y encima, me aportaba una independencia económica que no tenía.

¿Qué ha cambiado desde que te iniciaste en esta actividad?

Todo y nada. Los productos y los procesos de la compañía se han digitalizado, todo es más rápido, tienes muchísimos más servicios que ofrecerle al cliente como Cookidoo®, el club de fidelización Club Thermomix® Lovers, muchos productos complementarios como el cortador o la envasadora.

Sin embargo, la esencia de cambiar la vida de las personas, ahorrándoles tiempo y dinero, sigue intacta. Entrar humildemente en la casa de una familia para una demostración y que acabe siendo una amistad duradera, sigue siendo una de las cosas que más me motiva. También están los viajes de equipo que son cada vez mejores. Son experiencias increíbles que jamás te hubieras podido imaginar que vivirías ¿Me imaginaba yo en un concierto de Carlos Baute o una gala en el Anfiteatro de Cannes? ¡Por supuesto que no! Y sigo teniendo estas experiencias varias veces al año. Pero si hay algo con lo que me quedo que no ha cambiado es el sentimiento de equipo, la fuerza que te da formar parte de algo tan grande.

¿Cómo es una demostración en casa? ¿Qué es lo que te llama más la atención de la gente cuando les enseñas el producto? ¿Qué descubren en una visita que no sabían antes?

Las demostraciones varían mucho. Hay muchas personas que ya conocen el producto y están enamoradísimos de él y otras personas que se aferran a “yo sé cocinar y me gusta la cocina tradicional” y tú les enseñas cómo ahorran tiempo y dinero haciendo sus recetas de siempre. O personas que se sienten “negadas” para la cocina y creen que solo sirve para hacer gazpachos y cremas. Es la parte que más me gusta de mi trabajo, ese primer encuentro, cuando detectas qué necesidades tiene esa casa y sabes que le puedes ofrecer lo mejor, sean cuales sean.

Creo que el mayor descubrimiento para todos nuestros clientes en una demostración es cuando descubren que Thermomix® también es para ellos. Eso es común en todas las demostraciones y una satisfacción tremenda en mi día a día.

¿Cuáles con las razones principales por las que tus clientes eligen Thermomix®?

No sé si los clientes eligen Thermomix ® o es Thermomix® quien elige a los clientes. Quiero decir, si lo ves en acción y entiendes todas las posibilidades, es prácticamente imposible que no lo quieras.

¿Conoces a alguien al que le regalarías un Thermomix® y no lo quisiera? Y encima, con la cantidad de opciones de compra que tenemos, es muy fácil tener el tuyo. Creo que no hay elección; si lo conoces, lo quieres.

¿Cómo te aseguras que tus clientes se mantengan satisfechos después de la compra?

La verdad es que es muy sencillo. Thermomix ® son dos cosas: producto y servicio. El producto habla por sí mismo gracias a su calidad y a la infinidad de posibilidades que ofrece Cookidoo®. Por tanto, mi labor, como agente comercial es asegurarme de ofrecerle el mejor servicio. Esto es, acompañarle el día que pone en marcha la máquina y enseñarle los primeros trucos. Cuando le veo afianzado en los conocimientos básicos, le reto a un taller en delegación o a hacer un menú completo rápido. En resumen, voy ayudándoles a que saquen el mayor partido a su Thermomix®. Normalmente nos comunicamos por WhatsApp y si tiene dudas durante una receta o quiere ideas nuevas, siempre estoy ahí para ayudar en lo que pueda. Al final, como decía antes, se convierte en una amistad, no en una relación comercial. Y, egoístamente, te diría que la satisfacción es mutua.

¿Cómo ha impactado Thermomix® en tu propio hogar?

¡Uy, en mi hogar! En mi familia, en mi vida, en mi autoestima… Thermomix® ha cambiado muchas facetas de mí. ¡Mis hijos siempre bromean con que quiero más a mi trabajo que a ellos! Es broma, mi familia está encantada con mi independencia. Cuando les digo que me he ganado un viaje siempre me piden venir. Creo que saben que me ha cambiado la vida, me ha convertido en una mujer más independiente y más feliz y ellos son más felices aún de verme así.

Todo el mundo en mi casa adora el producto y la compañía, somos los primeros en recomendarlo.

¿Tienes alguna anécdota de tus años como agente comercial? ¿Cuál ha sido tu venta más peculiar/inesperada o el logro por el que más orgullosa te sientes?

¡Uy! Muchísimas, prácticamente cada semana tienes un momento que te conmueve, te hace reír o te enseña. Es un trabajo muy agradecido, todos los días tienes algo que contar.

Recuerdo con especial cariño un señor que acababa de enviudar y sus hijos decidieron comprarle un Thermomix®. Él estaba muy a gusto bajando a comer al bar, pero a sus hijos les preocupaba su alimentación. ¡Fue una demostración difícil, no quería ni verme! Al final, hablando y conociéndonos el señor se fue “dejando” y “enamorando” del producto. Después de la compra, le hice el seguimiento y cuál fue mi sorpresa cuando le invité a un taller de repostería y el hombre apareció en la delegación. ¡No veas qué destreza tenía! Al terminar el taller se me acercó y me dijo “Carmina, este cacharro me está ayudando a mucho más que a comer…” Todavía me emociono al acordarme.

¿Qué te motiva para continuar siendo agente comercial de Thermomix®?

La verdad es que antes incluso de conseguir mi robot ya sabía que no podía separarme de Thermomix®. De ese equipo tan maravilloso que me acogió y que ahora son parte de mi familia, de las reuniones, los viajes, los momentos tan divertidos que pasas al trabajar con personas… No sé, no podría decir una cosa que me motiva, hay miles. Supongo que cuando algo te hace feliz no te planteas abandonarlo ni por un segundo.

