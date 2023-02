La freidora de aire 'made in Spain' ideal para comidas rápidas y saludables

Las freidoras de aire han adquirido una gran popularidad en los últimos años, convirtiéndose en uno de los electrodomésticos más útiles y usados en la cocina del día a día debido a la facilidad, rapidez y versatilidad que éstas ofrecen: podrás hacer todo tipo de platos con el menor esfuerzo posible.

La conocida 'Airfryer' es una alternativa mucho más saludable para cocinar nuestros platos de siempre, respetando al máximo las propiedades de los alimentos: gracias al ventilador que distribuye uniformemente aire caliente por todo el recipiente, los alimentos se cocinan en su propia grasa, sin la necesidad de aplicar aún más aceite.

Este aparato tiene un tamaño reducido y muy compacto, ideal para todo tipo de cocinas. Como es mucho más pequeño que un horno, el calor se distribuye de forma más rápida en su interior, sin tener la necesidad de precalentarlo antes de usarlo, consiguiendo además una velocidad de cocción mucho mayor en comparación a la del horno tradicional, reduciendo así el tiempo de consumo.

Hoy en día son muchas las marcas que han lanzado al mercado una versión propia del 'airfryer', no obstante, una de las más populares y favoritas de los consumidores es la firma española Cecotec. Hoy te mostramos su Cecofry Full InoxBlack 5500, perfecta para incluir en tu cocina diaria.

COMPRAR FREIDORA DE AIRE CECOTEC

Cocina rápidamente sin prescindir del factor saludable

La Cecofry Full InoxBlack 5500 Pro se ha posicionado como una de las mejores freidoras de aire del mercado gracias a su facilidad y rapidez a la hora de cocinar. Con esta freidora de aire, conseguirás platos con un sabor más intenso y un acabado más saludable, sin depender de utilizar mucho aceite.

Esta freidora de aire caliente es ideal para todas aquellas personas que quieren cocinar rápido sin prescindir del factor saludable y es que, con 1700w de potencia, te permitirá cocinar de forma más rápida reduciendo a su vez el consumo de luz.

"Empiezo por escribir que no hay nada que no me guste. La freidora Cecotec, como dice Arguiñano, 'de diez', explica Gabriel, cliente de Amazon. "Este producto es maravilloso. Me encanta todo de él, el diseño es perfecto, su pantalla táctil es fácil de utilizar y muy intuitiva y, por supuesto, su forma de cocinar, deja todo súper bueno y sabroso. Sin duda es un producto genial" añade Ángel, usuario de la misma web.

width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"> 

Prepara grandes platos con todas sus facilidades

Una de las grandes ventajas que ofrece esta freidora es su facilidad para usarla. Únicamente deberás meter los alimentos en el cesto y establecer el tiempo y la temperatura que necesitas para cocinarlo. En el panel digital de control encontrarás 8 modos distintos preconfigurados o, si deseas, también dispones de una selección manual y un termostato regulable entre 80 y 200 grados para programar la temperatura y el tiempo (hasta 60 minutos) necesario para cocinar a tu gusto. Su cajón de 5,5 litros de capacidad te permitirá cocinar una gran variedad de alimentos sin depender de cocinar por tandas.

No sólo es súper fácil cocinar con ella: gracias a su tamaño compacto, su cajón extraíble y una superficie antiadherente, la limpieza de esta freidora sin aceite de Cecotec es rápida y sencilla, ahorrando un montón de tiempo.

Su diseño discreto y moderno será la mejor incorporación a tu cocina, con un tamaño muy compacto y detalles elegantes de acero inoxidable que brindan una mayor resistencia y durabilidad a la freidora.

Su precio es además espectacular: por menos de 90 euros podrás hacerte con una de las mejores freidoras de aire del mercado, con grandes utilidades y facilidades. Además, por la compra de tu freidora de aire de Cecotec te incluye un pack con diferentes utensilios de silicona para preparar todo tipo de recetas de la forma más sencilla posible. ¡No te la puedes perder!

COMPRAR FREIDORA DE AIRE EN AMAZON

Otras Air Fryer que pueden interesarte