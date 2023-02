Debido a la subida de los precios del gas y la electricidad, son muchos los hogares que se han visto obligados a reducir su consumo, buscando alternativas mucho más económicas para combatir las frías temperaturas del invierno. Hoy te traemos la mejor (opción), el calefactor eléctrico, que nos ayudará a evitar que la factura de final de mes se dispare durante los meses más gélidos. Sólo tendrás que cargarlo durante unos minutos y podrás disfrutar del calor durante horas.

Este aparato eléctrico, de bajo consumo, retiene el calor durante horas para mantenernos a buena temperatura mientras que estamos sentados en el escritorio trabajando, estudiando o en el sofá viendo la televisión. "Es mi arma secreta cuando necesito trabajar online y ser visible en las videoconferencias. Lo coloco debajo del suéter y hace mucho efecto. Además, el calor dura bastante", explica G A Rumsey.

Si durante los meses de invierno te cuesta meterte en las frías sábanas de tu casa, este producto sirve también de calientacamas. Sólo tendrás que dejarlo en su funda entre las sábanas durante un rato para poder más tarde meterte en la cama y no pasar frío. "Debajo de una colcha puede aguantar más de 3h.", opina NoeHache, compradora de Amazon. "[...] para calentar los pies de la cama va de fábula", añade Miguel G.

Otra de las funciones que le dan los usuarios es para aliviar los dolores ocasionados por la regla. Además, gracias a su ligero peso y pequeño tamaño, se pueden llevar a todas partes, incluso a la oficina, viajando en coche o transporte público.

El calentador sin cables más buscado

Con casi 6.000 valoraciones en Amazon, el calentador portátil Ardes es ideal para todos los bolsillos por su precio súper asequible: por menos de 40 euros podrás mantener caliente tus manos, regazo o pies sin gastarte mucho dinero. "Es el tercero que he comprado, los uso para todo, para calentar la cama, mantener la comida caliente en los platos, y calentarnos mientras vemos la tele", asegura Pablo

Tal y como nos cuenta una usuaria, FANdeAmazon, es muy fácil de usar, enchufar, esperar un poco y listo: "[...] Si tuviera dinero me compraría cinco o seis. [...] Tres o cuatro minutos enchufado, ¡CRONOMETRADOS!, y después está calentando durante tres o más horas. ¡Es que no me lo creo!"

La carcasa de hojalata viene con una bolsa de felpa que debes mantener en todo momento para evitar quemaduras en la piel que se pueden originar por las altas temperaturas que alcanza. Además, es un aparato muy seguro pues, para evitar el sobrecalentamiento, cuenta con un indicador luminoso que se enciende cuando la carga está completa y de un termostato que corta la corriente una vez pasados los cinco minutos de carga.

¿Calentador eléctrico o manta eléctrica?

Si estamos buscando una alternativa a la calefacción, es normal dudar entre comprar una manta eléctrica o un calentador (calentador de camas o calientapies), pues, a grandes rasgos, ambos cumplen la función de mantenernos calentitos. No obstante, si buscamos reducir al máximo las facturas de fin de mes, debemos saber que, el calienta camas es la opción más económica. La razón detrás de esto se encuentra en que, para poder usarlo, el calentador portátil debe cargarse únicamente durante unos minutos para disfrutarlo durante horas mientras que, la manta eléctrica, debe estar conectada continuamente a una corriente eléctrica para poder calentar.

Además, como mencionábamos anteriormente, los calentadores eléctricos como el Sole Mio son súper ligeros y fáciles de llevar a todas partes, al contrario de la manta, que depende de un cable y un enchufe el cual no siempre disponemos.

Otra razón a tener muy en cuenta frente a la manta eléctrica es la seguridad. Con este calientacamas no hay riesgos al tener integrado un dispositivo anticalentamiento y solo estar enchufado a la electricidad de manera temporal.

¿Calentador eléctrico o bolsa de agua?

Si lo ponemos en comparación con las bolsas de agua o los saquitos de granos, el termocalentador es capaz de acumular y mantener el calor durante mucho más tiempo.