Raquel Mosquera no puede estar más orgullosa de la tercera posición que ha conseguido en la última edición de ‘Supervivientes’. A pesar de que no ha conseguido proclamarse ganadora, esto es algo que sí ha conseguido su gran amiga, Sofía Suescun, que se ha llevado el maletín.

Pues bien, cuando todo tenía que ser felicidad, Raquel Mosquera recibía una triste noticia al aterrizar en España tras sus intensos meses en Honduras. Y es que su padre tuvo que ser ingresado en el hospital, aunque ya ha recibido el alta, tal y como la peluquera ha desvelado a SEMANA.

“El martes le dieron el alta. Lo he visto más delgado, pero está bien”, declara a SEMANA. Además, ha desvelado el motivo que le ha llevado a ser ingresado y por qué no quisieron decirle nada: “Tenía una neumonía, pero no me avisaron cuando estaba en la isla porque no me querían asustar y no era grave”.

Desde que llegara a España, Raquel Mosquera está viviendo una de las etapas más increíbles. Y es que ha conseguido cumplir su sueño y vivir una de las experiencias más impresionantes de su vida. Además, el cambio físico que ha sufrido ha llamado mucho la atención, tras perder 17 kilos.

Hasta casi el último momento, Raquel Mosquera tuvo papeletas para resultar ganadora de ‘Supervivientes 2018’, pero al final el jugoso premio se lo llevó Sofía Suescun, como todos saben. El carisma y la fortaleza demostrada en la isla por la peluquera la convirtieron pronto en una de las favoritas de la audiencia, pero finalmente su amiga se proclamaba ganadora.