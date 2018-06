Cómo gestionar mi relación con el dinero

El vil metal ese que tanto se ha deseado, buscado y necesitado. Del que dicen que no da la felicidad, y por el que relaciones personales y laborales se han roto. Aquel que causa

verdadero desasosiego cuando no se tiene y se necesita. Aquel que puede volvernos locos tras un golpe de suerte. Aquel que nos puede hacer olvidar lo que es ético o no a la hora

de conseguirlo.